Хиджаб - вместо бантов: российская школьница оказалась в иракской тюрьме из-за мамы, завербованной террористами

Отец не часто вспоминал о своей дочке Тане, но, когда год назад увидел кадры по центральным каналам, - сердце екнуло. Бывшую жену - Ольгу Ширмер - поймали в Ираке как преступницу. Блондинка, завернутая до макушки в хиджаб, смотрела с экрана стеклянным взглядом. Тогда в центральной женской тюрьме Багдада оказалась не только она - десятки россиянок. Почти все они - жены или подруги террористов - были задержаны при переходе иракской границы с территории, где правила ИГИЛ*.

О дочерях Ольги - 18-летней Тане и 14-летней Ане** - в сюжете не было ни слова. Отец старшей девочки обратился к правоохранителям:

- Пропала, - говорит, - дочь! Ищите!

Потом была долгая переписка с силовиками, МИДом, чужим государством. И вот свежая новость из Ирака.

- Появилась информация, что дочери Ольги - Татьяна, а также ее младшая сестра - находятся в тюрьме Багдада. Они сидят вместе с матерью. Скорее всего, их будут судить за незаконное пересечение границы, а также участие в террористической деятельности, - рассказал «КП» - Новосибирск» источник в правоохранительных органах. - Ольге грозит смертная казнь...

Ольга вместе с дочками. Пока еще с виду нормальная семья...

КАК НИЩИЙ КОСЫМ ПОДНЯЛСЯ

Ольга Ширмер была обычной медсестрой в селе Новочановское Новосибирской области. Жизнь с первым мужем, тем самым, который заявил в полицию о пропаже дочери, сразу не сложилась. Но в начале 2000-х судьба дала новый шанс: Ширмер во второй раз влюбилась…

- Ольга всегда была тихая и скрытная. Не душа компании и не веселушка. Скорее наоборот, - вспоминает Евгений Миллер, глава Новочановского сельсовета. - Дочка Таня у нее от русского мужа. Но его у нас никто в глаза не видел. Он вроде и не местный, ребенком особо не интересовался. И тут появился в нашем селе Косымджон - прямая противоположность бывшего супруга. Хоть нищий, но работящий и отзывчивый. То ли из Узбекистана, то ли из Таджикистана...

Косым и Ольга в начале своего знакомства.

Косым, как коротко прозвали его местные, брался за любую работу. И однажды вместе с другими мигрантами подвязался делать ремонт в больнице. Там-то и свела судьба смуглого Косыма с белокурой матерью-одиночкой Олей. Ее дочка Таня тогда окончила начальную школу.

- Нормально все было у них в первые годы. Ну и что, что приезжий? Курил, выпивал, как все мужики, но отличался трудолюбием и поэтому быстро поднялся, даже машину себе купил, - продолжает Миллер. - А вот потом началось: бросил курить, отрастил бороду, жену завернул в хиджаб, детей - в платки...

ВЫБРОСИЛИ РУССКИЕ КНИЖКИ, ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПРАЗДНИКОВ

В Новочановской общеобразовательной школе до сих пор помнят, как Таня пришла на уроки в платке. Девочка стеснялась страшно! Даже шапку не хотела снимать. В 2005 году у Тани появилась сестренка - Аня. Ее родители сразу воспитывали в исключительной строгости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/686427" frameborder="0"></iframe> Медсестра из сибирской глубинки увезла двоих дочерей к террористам.Виктория МИНАЕВА

- Младшая дочка ходила сначала в садик, там как раз моя мама работает. Так уже тогда родители выдвигали запреты из серии: этим ребенка кормить нельзя или на этот праздник Аня не пойдет, - вступает в разговор одноклассница Ольги - Светлана Волгина. - То есть растили девочку особняком от других детей, ограничивали во всем. Как-то они собрали из дома все книжки и принесли в детский сад. Сказали: «Заберите, нам это не нужно». То есть доходило до того, что детям простые советские книжки нельзя было читать.

Младшая дочь Ольги: в школу девочка с первого класса ходила в платке.

Сама Ольга окончательно закрылась ото всех, с подругами не общалась, в кафе не ходила.

- Для нее теперь муж был глава, его слово - закон, - вспоминает Светлана. - Платок на голове - всегда, зимой и летом. Помню, жара, а они идут по селу, с головы до пят замотанные... Старшая девочка Таня - русская совершенно, зачем ее в паранджу одевать? Для всей деревни это было дикостью. Но ребенку приходилось мириться...

СО СЛЕЗАМИ В ЕГИПЕТ

Учителя девочек замечали, что творится странное. Но боялись обидеть родителей - мало ли у кого какая вера. Это сейчас понятно, что семья исповедовала не традиционный ислам, а радикальный. А глава семейства тайно устраивал встречи с другими мусульманами в здании заброшенной школы, предлагая им уехать вместе с женами и детьми на войну на заработки.

Правда, эти встречи вовремя были прекращены силовиками - людей тогда удалось уберечь, никто не поддался на уговоры Косыма.

В школе вспоминают яркую картинку: 19 января, классный час, детям рассказывают про Крещение. Таня в хиджабе закрыла уши и встала к классу спиной: не положено такое слушать, наругает строгий отчим...

Жизнь Тани круто изменилась, когда в семье появился отчим.

- Таня очень изменилась. Она стала более замкнутой, ей нельзя было оставаться на разные развлекательные мероприятия. И предсказуемо было, что они уедут, - считает Ирина Уханева, замдиректора по воспитательной работе Новочановской общеобразовательной школы. - Видно было, что Косым готовится к этому.

Но по селу Косым пустил слух, что вся семья по путевке уезжает отдыхать в Египет. Только бабушка Тани и Ани понимала, что последний раз видит внучек.

- Старшая девочка, несмотря на зомбированность, тоже осознавала всю трагичность ситуации. Очень плакала, уезжая из дома. Уже позже силовики выяснили, что бабушка просила Ольгу хотя бы Таню ей оставить, она была готова воспитывать внучку, - сообщил наш источник в правоохранительных органах. - Но в 2014 году Косым и Ольга забрали обеих дочерей и уехали из России… на отдых в жаркие страны.

Перед отъездом в Египет семья уже выглядела так...

«ПАПА, ВЫШЛИ ДЕНЕГ»

Из Египта семья попала в Сирию, потом в логово к боевикам. Мама Ольги не выдержала позора и расставания с любимыми внучками, покончила с собой. Отец и брат какое-то время еще общались с девочками и их матерью по Skype. Но потом от семьи Косыма стали приходить сообщения, в которых уже ничего не было про любовь к родителям или тоску по родине - только меркантильное.

- Последнее сообщение было: «Папа, вышли денег». Но есть подозрение, что его писала уже не сама Ольга, а боевики, которые зашли под ее паролем в интернет, - поясняет наш источник. - Потом наступило затишье, и возникла даже версия, что семья там погибла, пока не всплыла информация от иракских военных.

Во время задержания в Ираке.

Косым, по данным силовиков, действительно погиб. А вот его родная дочь может поплатиться за убеждения родителей, как и ее старшая сестра, которую насильно увезли из России.

- Девочек очень жалко, - сокрушается Светлана Волгина. - Родители искалечили им жизнь, все в селе за детей переживают: взрослые-то сами за себя в ответе, а сестер по сути силком туда затащили...

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация.

**Имя девочки изменено согласно законодательству РФ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Сестер могут вернуть в Россию»

Сергей ЧУДИНОВ, кандидат философских наук, автор диссертации «Терроризм как социокультурный феномен»:

- В Ираке законодательство гораздо жестче, чем у нас, а в некоторых арабских странах уголовная ответственность наступает чуть ли не с 7 лет. К сожалению, террористы из ИГИЛ* действительно могут использовать подростков и даже детей. Поэтому в Ираке жесткие меры принимают в том числе и к несовершеннолетним. Если мы говорим про незаконное пересечение границы, то за это полагается где-то полгода тюрьмы, если про участие в террористической деятельности - то еще несколько лет. Не думаю, что детей ждет высшая мера наказания - пожизненное заключение или казнь. Тем более что менее года назад между Россией и Ираком велись переговоры о возврате детей и матерей - граждан России - на родину. Речь идет о том, чтобы их судили в Ираке, но наказание они отбывали бы у нас. Поэтому нельзя исключать, что сестер могут вернуть в Россию.