«Я против горячего и острого»: Александр Карелин ответил на вопросы о выборах новосибирского мэра, ледовой арене и пенсионной реформе

В Новосибирской области накопилось много и спортивных, и политических вопросов. От строительства нового Дворца спорта до выборов мэра. Есть человек, который силен и в спорте, и в политике - борец греко-римского стиля, депутат Госдумы Александр Карелин. Наша встреча состоялась в студии Радио «Комсомольская правда».

«НА ФОНЕ ФИЛЬМА НЕ СФОТОГРАФИРУЕШЬСЯ»

- Этой зимой вы открыли памятник легендарному тренеру Анатолию Тарасову. Как получилось, что вы стали инициатором этого проекта?

- В начале прошлого года долго решалось, поедут ли наши ребята на Олимпийские игры (в Пхенчхане. - Прим. ред.) в уязвленном состоянии - в безликой форме и без государственных символов. В конце концов решение было принято, и я убежден, что оно было абсолютно верным. Хрупкие девчонки в фигурном катании и ледовая дружина взяли золотые медали. Все, с кем я общался в кулуарах, были уверены, что именно возврат к тарасовской методике позволил нашим хоккеистам завоевать эту медаль.

А 10 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Тарасова. Я поговорил с его дочерью - Татьяной Анатольевной. Она сказала, что уже 15 лет вынашивает идею памятника.

Татьяна Тарасова, дочь великого хоккеиста, вынашивала идею памятника 15 лет.

Самые сложные периоды - это процедурные вопросы: комиссия при Мосгордуме категорически зарубила место возле новой станции метро «ЦСКА», хотя у нас была поддержка даже Сергея Семеновича Собянина. Я обратился к Сергею Кужугетовичу (Шойгу, министр обороны РФ. - Прим. ред.). Объяснять пришлось полторы минуты. «Для чего делаешь?» - «Чтобы символ был». - «Фильм же есть». - «На фоне фильма не сфотографируешься. А здесь ребята будут фотографироваться. Тем более прямо перед ареной, где он команду создавал - основу сборной».

В итоге в день 100-летия Анатолия Тарасова мы открыли памятник там, где и родилась знаменитая непобедимая «красная машина» - у ледовой арены ЦСКА на Ленинградском проспекте.

Памятник легендарному хоккеисту открыли в день его 100-летия.

В НОВОСИБИРСК СЪЕДУТСЯ СПОРТИВНЫЕ АГЕНТЫ

- Сейчас один из главных новосибирских проектов - тоже хоккейный. Это строительство ледовой арены. Как полагаете, перспективно это для региона? Не получится ли так, что молодежный чемпионат мира пройдет тихо?

- Надеюсь, он пройдет громко. Даже сейчас, когда нового Дворца спорта еще нет, мы обсуждаем это не где-нибудь, а в редакции «Комсомолки». Я надеюсь, что подготовка к мероприятию перерастет в трубный рев, канонаду призывов. Возведение арены предполагает строительство дороги, развязки, парка, а это дает уникальные возможности. Владислав Александрович Третьяк (президент Федерации хоккея. - Прим. ред.) говорит, что на молодежные чемпионаты приезжает больше всего публики и агентов. Молодые ребята очень ценны и интересны с точки зрения перспективы роста. Наш город должен стать средоточием науки, культуры и спорта.

- Хотелось бы, чтобы Омск не забрал у нас право проведения молодежного чемпионата.

- Я бы не назвал это угрозой. Это одна из вариаций развития событий. Но инициатор - Новосибирская область, и она получила этот счастливый, но ко многому обязывающий билетик. И финальная часть, и ключевые матчи должны проходить здесь, даже если мы будем настолько великодушны, что поделим часть календаря чемпионата с соседней областью.

Александр Александрович ответил на вопросы о выборах и пенсионной реформе.

«ОСТРОЕ НЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО САМОЧУВСТВИЯ»

- Скоро выборы мэра Новосибирска. Мы помним, что перед губернаторскими выборами между ЕР и КПРФ была договоренность - коммунисты не претендуют на пост губернатора, а «Единая России» не борется за кресло мэра. Готова ли ваша партия соблюдать договоренность?

- Мы пришли к этому решению перед губернаторской кампанией в результате череды сложных консультаций и таким образом сняли напряжение. Кампания не должная быть горячей ради температуры. И сейчас мы живем в рамках этой договоренности. А губернаторская кампания прошла, на мой взгляд, очень деятельно, без грязи. Для области это правильно и, я считаю, гуманно. Можно было, конечно, и погорячее замесить, но я не сторонник таких действий. Кто-то мне сказал: «Хотелось бы поострее». Я ответил: «Что-то вы ни перченое, ни острое особо не едите. Наверное, потому что для организма это не полезно. Давайте так же относиться и к социально-политическому самочувствию».

«ПРИЗЫВАЮ ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ИЖДИВЕНЦАМИ»

- Какое решение, принятое Госдумой в прошедшем году, было для вас самым сложным?

- Вероятно, вы ожидаете, что я скажу о пенсионной реформе?

- Да.

- Я считаю, что все-таки мы зря смягчили первый вариант предложенных новаций. Нужно было чуть раньше начать объяснять людям, что именно изменится. Сложная реформа, да. Но мое внутренне убеждение, что это необходимо было делать, причем чуть раньше. Статистика, особенно у русских, никогда не является предметом обсуждения. Мы обсуждаем, как сосед сказал. Не смотрим, что уровень жизни вырос и многое изменилось. Еще я считаю, что младшие должны помогать старшим. Я говорю о своем здравствующем папе, которому 28 ноября исполнилось 82 года. Я должен папе помогать, а не перекладывать это на государство. И я призываю к этому всех тех, кто считает, что бабушки не смогут на свои небольшие пенсии тянуть за собой даже не детей, а внуков. Призываю прекратить находиться в состоянии иждивенцев.

«Я дал бы ему возможность отдохнуть» - Александр Карелин о пресс-конференции с Путиным. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 00:00 00:00

- Какое обращение на вашем округе в этом году тронуло вас больше всего?

- На самом деле таких несколько. И чаще всего пользуюсь телефонным правом. Прошу принять, выслушать. Понимаю, что можно написать обращение, за месяц тебе ответят, но приходится сопровождать.

«НЕ СТАЛ БЫ ЗАДАВАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ ВОПРОС»

- Известна ваша страсть к чтению. Какие в этом году книги купили или прочитали?

- У меня две стопки. Одна из них - «отложенное» чтение: кто-то порекомендовал, кто-то подарил. Сейчас мне достался очень красивый, очень дорогой подарок - современное издание Петра Аркадьевича Столыпина. Очень красивое издание ребята из Иваново подарили.

Есть книжный магазин «Москва», он работает по ночам. И это очень удобно - ты никого не смущаешь. Помню, как-то купил издание Владимира Ивановича Туманова. Он перевыпустил свою книгу «Все потерять - и вновь начать с мечты». Штук девять книг купил, чтобы ребятам дарить, друзьям. А парень на кассе спрашивает: «Вы в курсе, что это не разные тома, а одна и та же книга?» Видит: зашел какой-то лысый человек с большими ушами, берет одинаковые книги. Он меня все-таки решил спасти от покупки одинаковых книг.

- Я против горячего и острого, - сказал Александр Александрович, говоря о политике. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

- В конце прошлого года президент Владимир Путин дал очередную пресс-конференцию. Будь вы участником мероприятия - какой задали бы вопрос?

- Откуда у него столько сил? Жить в этом напряжении трансформаторной будки, когда и на входе - огромное по силам и возможностям напряжение, и на выходе ждут от тебя только судьбоносных решений… Именно решений, не объяснений. Исходя из напряжения, которое для меня очевидно, я бы вообще не стал ему вопросы задавать. На эти полторы минуты я лучше дал бы ему возможность отдохнуть.