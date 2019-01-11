«Или спрятали, или продали»: у сибиряка после смерти исчезла почка

...Теперь уже далекий 2015 год. Илье Бединскому 26 лет - молодой мужчина, спортсмен, учился и жил несколько лет в Болгарии. Завидный холостяк. Летом вернулся на родину, в Новосибирск, к маме. Впереди - целая жизнь, хотел создать семью, продолжить бизнес. Во всяком случае, об этом говорит мама. Женщина не скрывает слез...

28 ноября Илья решил встретится с друзьями... И домой больше не вернулся. Стычка с рецидивистом закончилась трагедией. Но родственники винят в смерти Ильи еще и врачей.

ДРАКА В КАЛЬЯННОЙ

Тем вечером парень отдыхал с друзьями в кальянной, там же гуляла и другая компания, в которой и был убийца Ильи - Денис Дубынин.

В какой-то момент между ним и Ильей произошла словесная перепалка. Мама погибшего со слов очевидцев рассказывает, что ее сын сделал замечание Денису. Тот матерился, вел себя вызывающе, приставал к девушке-официантке. Молодой мужчина поставил рецидивиста на место. И вот что происходило дальше:

- На выходе из кальянной Дубынин подошел к Илье сзади и ударил его со спины ножом в живот, - рассказывает Татьяна Осипова-Бединская, мама погибшего. - То есть удар пришелся спереди справа в живот в районе пупа. Это произошло в половине первого ночи.

Илья упал на землю, кровь текла по его рукам, которыми он зажимал рану.

- Друг Ильи стал вызывать «Скорую», но не смог назвать точную улицу и дом. Он сказал, что они у кальянной, которая стоит напротив третьего корпуса общежития НГТУ. Диспетчер ему ответила, чтобы перезвонил, как вспомнит улицу, - продолжает Татьяна. - После такого ответа друзья решили сами отвезти раненого на своем автомобиле в больницу.

Так истекающий кровью Илья оказался в приемном покое Городской клинической больницы № 34.

- В больнице он оказался или ровно в час ночи, или без пяти минут. Но именно с этого факта начинаются нестыковки в официальных больничных документах, - утверждает наша собеседница. - В справке, которую медики выдали для суда, написано, что он поступил к ним в 0.35. Но этого не могло быть! Мы делали хронометраж. Минут 30 прошло после того, как сына привезли: пока оформляли документы, пока на каталке везли в операционную…

В 7 часов утра 29 ноября женщине позвонили и сообщили: «Нам очень жаль, ваш сын умер».

- После этого звонка я еще долго в себя прийти не могла, - признается Татьяна. - Когда был суд над убийцей, из медицинских документов представили только непонятную справку, в которой перепутано время, когда сын оказался в больнице, и заключение, что Илья умер от разрыва почки и обильного кровотечения. А еще черным по белому сказано, что у него был геморрагический* шок, правая почка отсутствует. Я не поленилась и взяла учебники по медицине. И поняла, что в истории с моим сыном очень много нестыковок.

Илья хотел стать танцором балета, но проблемы со здоровьем разрушили его планы.

КУДА ПРОПАЛА ПРАВАЯ ПОЧКА?

Женщина подала гражданский иск к больнице и станции скорой помощи, чтобы получить доступ ко всем медицинским документам сына. Суд не принял иск. Пришла сухая отписка, смысл которой прост: есть убийца, который и виноват в смерти Ильи. При чем тут врачи? Поэтому иск к ним не обоснован, решили служители Фемиды. Но судя по медицинской карте сына, к которой мать все-таки получила доступ, все оказалось не так однозначно.

- У Ильи с рождения были сросшиеся почки - внизу проходил мостик с сосудами. И в 14 лет ему даже делали операцию, чтобы наладить работу органов, поэтому слева остался огромный длинный шрам. У сына левая почка в итоге стала работать на 30 процентов, правая - чуть лучше, - объясняет Татьяна. - А во всех документах, которые предоставила больница № 34, указано, что левая почка здоровая и гладкая, никаких изменений нет. Но этого быть не могло.

Описание правой почки также вызвало у матери множество вопросов.

- В заключениях было указано, что правую почку изъяли, так как она была разорвана ранением на три части, - добавляет Татьяна. - Но как это могло быть? Ведь ножевое ранение было прямое, однократное, с раневым каналом менее 8 сантиметров. Почка находится на расстоянии 14 - 16 сантиметров от брюшины, куда пришелся удар. Чтобы ранить ее, нужно было задеть и правую часть печени! И каким образом в результате одного удара была задета и поджелудочная железа, которая находится слева? Это просто невозможно. Никто из врачей также не видел шрам с левой стороны, татуировку во всю руку у моего сына… Нет всего этого и в описании патологоанатома и судмедэксперта. Короче, одни вопросы.

Что было потом? Татьяна обратилась в больницу с единственным желанием: забрать исчезнувшую из тела правую почку для независимого обследования. Но в медучреждении не осталось ни кусочка от органа.

- Врачи утверждают, что израсходовали почку на исследование. Но по закону все материалы должны храниться не менее 25 лет. А нам предоставили документ о том, что почка уничтожена. У меня такое ощущение, что все это - какой-то плохой сон, который все не может закончится, - плачет женщина и предполагает самое худшее…

Татьяна пытается восстановить события самой страшной ночи в своей жизни - когда она потеряла любимого сына.

«ПУСТЬ МНЕ ДОКАЖУТ, ЧТО Я НЕ ПРАВА!»

Татьяна пытается добиться пересмотра уголовного дела. Дениса Дубынина, который ударил Илью ножом, осудили на 11 лет. Но женщина убеждена - виноват не только он.

- Я думаю, что рана, которую нанесли моему сыну, была не смертельна, врачи могли спасти моего сына, - говорит Татьяна.

Но открывать новое уголовное дело, теперь уже на врачей, никто, по словам Татьяны, несмотря на ее аргументы, не спешит. Сейчас следователи просто проводят проверку - длится она уже больше года. Результат пока нулевой.

- У меня есть две версии того, что могло произойти с моим сыном. Первая: врачи начали операцию, отрезали почку, а дальше что-то пошло не так. Затем уничтожили орган, чтобы скрыть свою ошибку, - строит догадки женщина. - Вторая - более страшная: может, они вообще ее отрезали для пересадки?

Адвокат Юлия Казанцева также считает, что проверка затянулась. И хоть независимую экспертизу правоохранители во внимание приняли, сейчас требуются новые исследования.

- Почти год уже назначается повторная экспертиза - это очень долго, - отмечает адвокат. -

Даже если уголовное дело будет возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», его, скорее всего, закроют, потому что срок давности уже вышел. Он всего лишь два года. Но зато мы сможем обратиться в суд с гражданским иском по вновь открывшимся обстоятельствам.

Как признается Татьяна, борется она не за компенсацию. Деньги не вернут ей сына, но и в сомнениях жить невыносимо.

- Пусть мне докажут, что я не права. Просто пусть ответят на вопросы, - просит безутешная мать.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

* Геморрагический шок - это патологическое состояние, возникающее в результате массивной кровопотери и выражающееся резким несоответствием объема циркулирующей крови объему сосудистого русла, снижением сердечного выброса, тканевой перфузии и развитием полиорганной недостаточности.

СПРАВКА «КП»

Кому жаловаться на врачей?

В конце ноября 2018 года стало известно, что в Новосибирске, как и в нескольких регионах РФ, в структуре Следственного комитета создано отделение по расследованию ятрогенных преступлений (преступления, совершаемые медицинскими работниками. - Прим. авт.).

С жалобой на врачей можно обратится по следующим телефонам: (383) 203-57-36 (телефон доверия), 203-57-39 (дежурный).