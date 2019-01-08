2019-01-08T15:34:01+03:00
Общество

Родители запрещали встречаться: новосибирская школьница сбежала с любимым к сектантам-мистикам

Ориентировка на девочку, ушедшую на улицу в одних балетках, облетела всю Сибирь. Через несколько дней ее нашли под Омском, и не одну
Виктория МИНАЕВА
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Девочку искали со 2 января сразу в трех регионах России. Оказалось, что школьница отправилась вместе с другом в деревню Окунево.Девочку искали со 2 января сразу в трех регионах России. Оказалось, что школьница отправилась вместе с другом в деревню Окунево.
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15-летнюю Леру* искали пять дней. Ориентировки гуляли по всем сибирским пабликам в соцсетях: «2 января ушла из дома по улице Лениногорской в Новосибирске». Девочка явно спешила, даже про сапоги забыла: «одета в темно-синее платье, на ногах черные балетки». В Новосибирске тогда стояли морозы под -30. Сразу было понятно, что школьницу кто-то ждал у подъезда, скорее всего, на машине. Пока одни комментаторы строили версии из серии «сбежала на вписку», знакомые Леры стояли за нее горой: «Да это вообще не про нее!»

- Она нормальная девочка, скромная, без вредных привычек, любит литературу. Никто и подумать не мог, что это случится, - написала одна из ее подружек.

А что же в итоге случилось? Оказалось, первая любовь. И любовь к мистике.

- Познакомилась в соцсетях с парнем, он из Москвы, уже взрослый, совершеннолетний, - рассказал «КП» источник, близкий к поисковикам. - Договорились встретиться. Он приехал на Новый год в Новосибирск. Родители девочки не пришли в восторг от такой партии, стали запрещать...

Видимо, столичный жених и надоумил бежать. 2 января девчонка ускользнула из дома в чем была. Уже потом влюбленные докупили теплые вещи, но, похоже, не рассчитали финансы - деньги быстро закончились.

- На попутках они стали добираться из Новосибирска в Омск. Конечная точка - омская деревня Окунево, там какие-то неформалы-сектанты живут, повернутые на мистике, - продолжает наш собеседник.

Отчасти след беглецов удалось нащупать благодаря волонтерам из «Лизы Алерт».

- Важное свидетельство, поступившее почти сразу после публикации поста в соцсети «ВКонтакте», дало нам в руки нить, раскручивая которую мы постепенно вышли на нашу пропавшую, - говорит Алеся Яблонских, руководитель инфогруппы отряда «Лиза Алерт Новосибирск». - Поиск велся в трех регионах - по ходу свидетельств, поступавших на горячую линию отряда и по номерам полиции, работу вели Новосибирская область, Омская, наготове был Алтай.

Нашли беглецов в итоге под Омском. Парочку сняли с автобуса, который шел в Окунево. Верящие во всякую паранормальщину называют эту омскую деревню самым загадочным местом России - даже озеро там называется Шайтан. По легенде, в тех местах когда-то стояла древняя цивилизация и храм бога Ханумана, которого чтят в индуизме. И, мол, храм тот до сих пор стоит, только простым смертным не виден. Последние годы в эту деревню просто паломничество различных фанатиков, в Окунево третий глаз открывают последователи сразу нескольких сект - там и коммуна Виссариона, и секта бабаджистов, и родноверы, и кришнаиты, и уфологи, выслеживающие НЛО.

Любители мистики и обрядов на фестивале в Окунево "Солнцеворот" в 2015 году. Фото: REUTERS

Любители мистики и обрядов на фестивале в Окунево "Солнцеворот" в 2015 году.Фото: REUTERS

В 2011 году в Окунево побывал уже ныне покойный сатирик Михаил Задорнов.

- Там я чуть ли не впервые увидел славян, которые не пьют и не курят, а работают и радуются жизни, - рассказал он. - Ни в какие «временные коридоры» не ходил и мистических вещей не искал. Но место там действительно необыкновенное по энергетике.

2011 год - Михаил Задорнов в деревне Окунево. Тогда он хотел открыть там музей славянских богов.

2011 год - Михаил Задорнов в деревне Окунево. Тогда он хотел открыть там музей славянских богов.

К кому именно из сектантов в это «необыкновенное место» бежали влюбленные - пока непонятно. Лера молчит как партизан. А ее родители не торопятся писать заявление на старшего друга дочери. Девочка уверяет, что ее никто не похищал, к сексу не склонял, а мистические приключения она искала по собственной воле...

*Имя девочки изменено.

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