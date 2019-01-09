Лучшие из лучших: Денис Иванов пригласил на 15-летие группы ресторанов 700 человек

Год близится к концу и «Комсомольская правда» вместе со своими коллегами и друзьями, вспоминает, чем запомнился 2018-ый. В этом материале читайте о самом ярком событии года для группы ресторанов Дениса Иванова.

Все гости - люди из его команды

«Отметим в тихом семейном кругу», - именно эту уютную фразу многие из нас произносят накануне Нового года или в преддверии юбилея близкого человека. Именно так и решил поступить Денис Иванов на 15-летие группы ресторанов, назвав при этом семьей всю свою огромную команду. Сегодня группа включает более 30 заведений в Новосибирске и Москве, в общей сложности в компании работают более полутора тысяч человек. Естественно, из столицы приехали не все, да и в местных заведениях часть сотрудников, хоть и в понедельник, остались заняты на рабочих местах, но тем не менее на праздник пришли около 700 человек. Все это люди одной команды, одних интересов.

Без подарков и наград не обошлось - руководитель группы ресторанов отмечен за заслуги мэрией Новосибирска.

И если в «семейном» кругу отметить получилось, то вот с «тихо» точно не удалось. Праздник прошел в концертном зале имени А. М. Каца шумно, весело, с большим количеством сюрпризов и приятных моментов. Участники события послушали мастер-класс от своего гуру - Дениса Иванова, приятно провели время за фуршетом. Без подарков, конечно, не обошлось, все гости приняли участие в масштабном розыгрыше призов-подарков. Удача улыбнулась счастливчикам, выигрыши весьма достойные - здесь и поездка на двоих в Санкт-Петербург, и приличные суммы в конвертах, и даже iPhone последней модели. В самом начале официальной части Денис лично поздравил и вручил ценные подарки самым преданным и «долгоиграющим» участникам его команды, которые прошли с ним вместе путь длинной в 15 лет.

Денис Иванов со своими сотрудниками.

Денис Иванов стал звездой этого дня, с ним сфотографировались практически все участники праздника.

Нам удалось на несколько минут оторвать главного именинника от гостей, чтобы поздравить и задать несколько вопросов.

- Денис, отмечаете серьезную дату в кругу коллег, сотрудников. Почему пришли к такому формату?

- Люди - это основа нашей команды, именно они помогают мне реализовывать все задумки. Наше дело - гостеприимство, и люди - его основная составляющая, поэтому иначе поступить было невозможно. Отмечу, что большинство людей из моей команды до сих пор у меня работают, они выросли вместе с нашими ресторанами, нашим бизнесом. Сегодня присутствуют также люди, которые уже не работают в группе, но по-прежнему остаются частью команды.

- Какие сюрпризы приготовили?

- Сегодня мы проведем розыгрыш призов, а основным подарком стал сам праздник. Возможно, мы сделаем эту традицию ежегодной, будем отмечать дату каждый первый понедельник декабря. Сегодня также будут поощрены те сотрудники, кто проработал в компании с самого начала и все эти 15 лет был с нами.

На сцене были отмечены самые преданные коллеги Дениса Иванова. Эти люди проработали в компании 15 лет.

- Денис, почему люди от вас не уходят?

- Одна из причин - мы последовательны, надежны, щедры, справедливы и заботимся о сотрудниках. У нас интересно работать, не скучно, у нас хорошо.

- 15 лет - это, по-вашему, много или мало?

- Это мало, мы еще тинейджеры! Мы ЕЩЕ молодые, а не УЖЕ взрослые. Надеемся, что это только начало пути. Мечтаю, что бизнес, который я создаю, в будущем продолжат мои дети. А так как группа ресторанов - это результат работы всей команды, то я надеюсь, что и потомки моих коллег останутся с нами.

Самое важное, что нам 15 лет, и мы способны праздновать, мы можем себе это позволить. Нам удалось проскочить период кризисов. И все же мы ощущаем себя в начале пути. Думаю, что зрелость компании наступит еще не скоро.

- Пусть 15 лет для вас мало, и все же - какие главные достижения хотите отметить?

- Однозначно, это команда! Я горжусь, что мы создали в Новосибирске такое огромное количество рабочих мест. Все люди, которых вы видите сегодня, это люди с хорошей, стабильной работой, многие из них воспитывают детей. За 15 лет у нас состоялось более 300 браков, родились более 400 детей - все это в рамках нашей компании. Сейчас уже задумываемся, не открывать ли нам детский сад, как это делают некоторые компании. Мы действительно стали в этом смысле большие, мы огромная многодетная семья.

Участники праздника складывают номерки с бейджиков, по которым в конце вечера были разыграны ценные призы.

- Любой юбилей - это время подвести итоги, а также наметить планы. Вы наверняка уже это сделали. Поделитесь?

- Мы планируем открыть еще один ресторан КU в Москве, поучаствуем в крутом гастрономическом проекте «Депо» в центре столицы. Также думаем об открытии в скором будущем пивного ресторана в Москве. В Новосибирске в ТРЦ «Аура» планируем в 2019 году открыть «Чашку кофе».

- Денис, вам наверняка хочется поздравить своих сотрудников, гостей…

- Я очень благодарен всем гостям наших ресторанов, которые приходят к нам, которые любят нас. Мы с удовольствием работаем для новосибирцев, теперь и для москвичей. Мы, как любые артисты, любим публику. К нам приходят люди, наши рестораны полные, а это значит, то, что мы делаем, нужно. Нам особенно приятно проводить наш праздник накануне Нового года и Рождества, потому что это самое праздничное и самое ресторанное время в году, и безусловно, мы усилим и украсим наши заведения.

Сотрудники группы ресторанов включили в зале фонарики на телефонах, чтобы поздравить главного «именника».

ДОСЛОВНО

Мы близкие люди

Во время праздника мы пообщались и с сотрудниками ресторанов Дениса Иванова. Многие из них действительно много времени провели в компании. Они разделяют праздничное настроение и говорят много приятных слов.

Олег Егоров, в компании 12 лет:

- Когда человек долго работает в компании, хорошо себя проявляет, хочет развиваться, он может достичь успеха. Он может стать су-шефом или даже шефом, есть возможность передвигаться по ресторанам, развивать себя и все вокруг себя. Я начинал с повара холодного цеха, потом перешел на японскую кухню, потом в сеть ресторанов Beerman. Сейчас я участвую в проекте AZIATISH. Есть рестораны в Москве - регулярно туда езжу, чтобы развиваться, учиться чему-то новому.

Команда организаторов самого масштабного дня рождения в Новосибирске.

Елена Строжкова, в компании 15 лет:

- Я работаю бригадиром в кухне-ресторане VIP все эти годы на одном месте. Меня все устраивает, я работаю и люблю свое дело. Ко мне постоянно приходят новые кадры, моя задача - передать им свой опыт. Точно не знаю, но больше сотни человек прошли через мои руки.

Ольга Асеева, в компании 15 лет:

- Я стояла у истоков компании, начинали мы в декабре 2003 года на главном терминале в аэропорту Толмачево. За 15 лет здорово выросли. Я работала линейным персоналом, стояла за барной стойкой. Росла быстро, по мере роста компании - менеджер, управляющий, директор. В свое время открывала несколько «Чашек кофе». Наша команда - это вторая семья. Мы вместе столько лет, мы одинаково мыслим, у нас одни интересы, это не просто коллеги - это близкие люди. У нас полное взаимопонимание. Мы открываем интересные проекты вместе, я вкладываю - в меня вкладывают. Это такой правильный процесс.