Трагедии-близнецы: 18 лет назад в Новосибирске произошел свой «Магнитогорск»

Слово «Магнитогорск» стало нарицательным, как «Зимняя вишня». Трагедия, случившаяся 31 декабря в Челябинской области в доме № 164, унесла жизни 39 человек. 18 лет назад в Новосибирске случилась подобная беда. Погибших в разы меньше, но тот Новый год жители улицы Степной помнят до сих пор и в то же время вспоминать не хотят.

...31 декабря 2000 года в доме № 64 случился взрыв. Было 12 часов утра, два средних подъезда панельной пятиэтажки сложились как книжки. Жертвами того страшного события стали пять человек, в том числе две девочки 10 и 15 лет. Погибших могло быть больше, если бы не предпраздничная дата - многие жильцы просто ушли в это время на рынки, готовились к застолью, которое в результате превратилось в общие поминки.

В Новосибирске обрушились квартиры двух средних подъездов. Фото: Владимир Зинин\ТАСС

«КАКОЙ ГАЗ? КУРИЦЫ-ТО ВЫЖИЛИ!»

Пятиэтажка на улице Степной отличается от других в этом же ряду - она покрашена в пастельные тона после ремонта. Большинство жильцов съехали - некоторые получили новые квартиры, другие просто не смогли продолжать ложиться спать и просыпаться в доме, который однажды «подпрыгнул» так, что некоторых просто вытряхнуло на тот свет.

Мы прошлись по квартирам. Согласились поговорить далеко не все старожилы.

Сегодня по внешнему виду пятиэтажки не расскажешь о ее прошлом.Фото: Даба ДАБАЕВ

Самый распространенный ответ: «Я не могу про это говорить, тяжело». Тем не менее тех, кто готов был вернуться на 18 лет назад, найти удалось.

Супруги Светлана и Александр Троицкие живут во втором подъезде на четвертом этаже. Светлана была вне дома, муж в квартире.

- Я только помню, как соседка кричала: «Уходите быстрее - дом рушится!» Я не верю, что это был газ. Это тротил, - считает Александр. - В той квартире, где рвануло, жила бабушка, которая держала кур. Бабушка вылетела через балкон, потом умерла в реанимации, а куры еще долго по земле бегали. Если бы это был газ - куры бы задохнулись в первую очередь.

Жертвами новосибирской трагедии стали пять человек, в том числе две девочки 10 и 15 лет. Фото: Владимир Зинин\ТАСС

- Тогда нас собрали сначала в школе, потом в спорткомплексе «Заря». В дом никого не пускали. Люди прямо в спорткомплексе столы накрыли… - вспоминает самый печальный Новый год в своей жизни Светлана. - А мы были у родственников. Только на Рождество в свой подъезд зашли. Полиция все охраняла, пропускали только жильцов.

Супруги Светлана и Александр Троицкие не верят в версию взрыва из-за газа.Фото: Даба ДАБАЕВ

Погибшие девочки, по словам Троицких, были дочерьми силовика. Это они и считают причиной происшествия.

- Он работал в отделе по экономической безопасности. По слухам, это его хотели взорвать. Они с женой тоже были дома, но в другой комнате. Девочки - возле елки в зале, - рассказывает Александр.

Газовые службы, как говорят супруги, сегодня работают исправно, приезжают на вызовы, но иногда приходится платить. За замену прокладки, пропускающей газ, в 2010 году отдали 400 рублей - без денег чинить отказывались.

В подъездах и у входов в дом указаны номера телефонов газовой службы.Фото: Даба ДАБАЕВ

«ЭТО КАК ВОЙНА»

Мария Егоровна живет в пятом подъезде на первом этаже. В 2000 году ее сын Дмитрий работал в пожарной службе. Ушел на дежурство утром 31 декабря. В 12 часов вместе с бригадой поехал на вызов - тушить и разбирать собственный дом.

- Я, когда вспоминаю, не могу… Все в крови, всех выгнали, мороз 30 градусов. - Голос женщины дрожит. - Это как война. Очень страшно. Сейчас про Магнитогорск не смотрю, выключаю телевизор. Я помню лица всех погибших - две девочки, наркоман один, мужчина один был хороший, и бабушка та, что куриц и собак дома держала. Потом несколько лет во дворе стол накрывали, поминали погибших. Кажется, это родители тех девочек устраивали.

В шесть утра 31 декабря в Магнитогорске обрушился целый подъезд в жилом доме.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

Мария Егоровна тоже не верит в версию со взрывом газа.

- Все не верят, и я так же считаю, - говорит женщина. - Потому что я такое уже слышала не только среди соседей. Позже работала в милиции, и там тоже поговаривали на эту тему. Но официально никто про это не говорит.

Квартиру нашей собеседницы тоже немного тряхнуло - в ванной посыпалась плитка, в комнате появилась трещина.

- Был обход сотрудника ЖЭУ потом, я им показала урон. Мне ответили: «Откуда мы знаем, может, у вас так и было». Мне даже сматериться на них захотелось… - признается Мария Егоровна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/685527" frameborder="0"></iframe> "Было страшно: все горело и дымило": жильцы вспоминают о взрыве газа 18-летней давности."Комсомольская правда" пообщалась со свидетелями взрыва газа 31 декабря 2000 года в Новосибирске. Тогда трагедия на улице Степной унесла жизни пять человек. Без крыши над головой остались 197 жильцов.Даба ДАБАЕВ

«Я МУЖА СПАСЛА»

Виктория Перепелкина в то время жила в четвертом подъезде на четвертом этаже. Половина ее квартиры рухнула вниз, другая половина осталась стоять на месте. Мужу повезло - он был в устойчивой зоне, на него упала стена, но он сумел выбраться и сообщить о ЧП жене по телефону.

- Уходя на работу, я мужа разбудила: «Вставай, хватит спать», - вспоминает Виктория. - Так бы он, наверное, остался лежать в провалившейся спальне.

Супруг сидел в зале, пил кофе, когда случился взрыв. Ему поранило голову и ногу, когда он выбирался из-под кирпичей и досок, увидел огонь. В шоке побежал к соседке за ведром, начал тушить огонь. Потом его уже со всеми остальными людьми вывели.

Газовые службы, как говорят жильцы, сейчас работают исправно, приезжают на вызовы, но иногда приходится платить.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Тогда моему ребенку было три года, - продолжает Виктория. - Мы собирались отмечать Новый год у нас, и я заранее отвезла сына к бабушке. Это его спасло. Кошка у нас еще тогда погибла. Помогали нам сильно: полиция охраняла дом, людям потом квартиры помогли купить. Семьям с погибшими давали по 100 тысяч, нам дали 80 тысяч. Была какая-то американская церковь, не знаю, как они меня нашли. Позвонили и предложили сделать с ними покупки на 5 тысяч рублей. Я купила палас, люстру, ребенка одела, у нас ведь ничего не осталось - только пол в зале. Еще я две сковородки на развалинах нашла, забрала с собой, очень хотелось что-то родное найти. Одну из них до сих пор храню, как и вырезки из газет.

Дом на Степной, 64: так выглядит подъезд.Фото: Даба ДАБАЕВ

Слухи про намеренный взрыв Виктория тоже слышала:

- Это сплетни, я тоже в них верю. Моя соседка с пятого этажа, она умерла лет пять назад, часто ко мне заходила. Еще до взрыва она говорила: «Мне кажется, что по крыше кто-то ходит. Барабашка, что ли, поселился».

Во всех источниках, новостных сводках причиной обрушения называется взрыв бытового газа. Другие версии не разбирались. Мы попросили начальника Муниципальной аварийной спасательной службы Дмитрия Фокина прокомментировать главную загадку этой трагедии. Почему при утечке газа в злосчастной квартире выжили курицы?

- Не думаю, что из-за утечки газа курицы бы умерли первыми, - сомневается Дмитрий Фокин. - Мы можем строить только гипотетические версии. Для того чтобы говорить о конкретных вещах, надо понимать конкретные обстоятельства: закрытое или открытое помещение, вентилируемое или нет, какова была концентрация и какого газа, какие обстоятельства сложились. Без таких фактов любые выводы - домыслы.

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