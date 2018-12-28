Кто такие гуманитарии, или Зачем этому нужно учиться?

Где в наше время работают гуманитарии? Насколько востребована их работа? И будет ли востребована спустя годы? Разобраться в этих вопросах в прямом эфире мы пригласили сотрудников факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета. Гостями студии стали Игорь Вальдман, заведующий кафедрой социологии и массовых коммуникаций, и Антон Тараканов, заведующий кафедрой психологии и педагогики.

- Сейчас повсеместно говорят о важности технических профессий. Всюду звучат слова - «инновации», «высокотехнологичное производство». Не теряют ли актуальность гуманитарные знания?

Игорь Вальдман:

- Они остаются и будут востребованными. Более того, гуманитарные знания присутствуют в каждой технической специальности. Но также нужны и гуманитарии в чистом виде.

Антон Тараканов:

- Существует миф о том, что гуманитарии - это такие особые люди, которые занимаются, скажем так, развлекательной деятельностью. На самом деле гуманитарная стезя - это серьезная профессиональная деятельность.

Игорь Вальдман:

- Кстати, в самые тяжелые для России периоды, например в 1990-е годы, конкурс на гуманитарные специальности был выше, чем на другие направления. Прежде всего это связано с тем, что качественное гуманитарное знание позволяло быстро переориентироваться и переучиваться, меняя один вид деятельности на другой. И это умение очень помогало людям. А в начале 2000-х специалисты подсчитывали, что в течение жизни человек в среднем пять раз меняет место работы и до трех раз меняет род занятий вообще. И здесь гуманитарное знание тоже имеет очевидное преимущество. Оно не ориентировано узкоприкладным образом. Оно позволяет легко перестраиваться на работу в смежных отраслях.

- Достаточно ли возможностей у гуманитария при выборе профессии?

Игорь Вальдман:

- Безусловно. Могу привести в качестве примера мой выпуск - людей, с которыми учился я. Многие из них занялись наукой, многие работают в органах власти - новосибирских и московских, некоторые теперь при погонах и служат в различных правоохранительных органах, есть те, кто стал успешным бизнесменом. Гуманитарные знания помогают достигать успеха в разных областях - они позволяют человеку анализировать ситуацию и делать оптимальный выбор. И это касается не только вопроса о том, где работать. Это и решения о том, где жить, с кем строить свои отношения и так далее.

Антон Тараканов:

- Человеку, который владеет гуманитарными знаниями, действительно легче переориентироваться и перестроиться. Наша кафедра уже давно ведет курс психологии на технических направлениях, наряду, кстати, и с другими гуманитарными курсами. По отзывам студентов мы видим, что ребятами это востребовано. Они говорят: «Как здорово познавать себя!» Гуманитарные знания в целом и психология в частности дают человеку возможность лучше оценить свои ресурсы. Студенты говорят: «Получив эти знания, мы по-другому будем общаться с людьми». И они действительно будут общаться более эффективно.

Игорь Вальдман:

- Давайте посмотрим на список компетенций, которые на Всемирном экономическом форуме в Давосе были спрогнозированы как самые востребованные в 2020 году. В этом списке мы увидим большую часть формулировок, которые явно отходят к гуманитарным наукам или могут быть в большей мере реализованы именно в гуманитарном направлении. Это и критическое мышление, и креативность, и навыки координации, взаимодействия внутри коллектива и с внешними партнерами. Особенно хотел бы отметить компетенцию управления людьми. Ведь если в целом сказать о том, что такое профессиональная гуманитарная деятельность, то это в немалой степени как раз профессиональное управление людьми. А различные отрасли гуманитарного знания специализируются на разных сферах человеческой жизни и способах управления ими на основе глубокого понимания особенностей человеческих качеств и способов взаимодействия.

- В наших эфирах мы следили за тем, как меняется жизнь НГТУ, рассказывали, как университет получился статус опорного университета. Что это дает вузу и студентам?

Антон Тараканов:

- Статус опорного университета предполагает совершенно иной темп и ритм жизни. Изменился уровень активности и студентов, и преподавателей, появились новые проекты. Один из них, например, - управление талантами. Проект, который наша кафедра реализует с другими подразделениями. Это некая попытка привлечения, удержания и развития талантливой молодежи для предотвращения утечки мозгов. Такой проект - тоже образец сращивания технического и гуманитарного знаний.

- Где ваши студенты проходят практику?

Игорь Вальдман:

- Возможности для прохождения практики у нас достаточно обширны. Студенты, которые занимаются на кафедре социологии и массовых коммуникаций, практикуются и в специализированных подразделениях органов власти - в Совете депутатов города Новосибирска, областной администрации, мэрии, в силовых структурах. Практикуются в рекламных и маркетинговых агентствах.

Антон Тараканов:

- Студенты-психологи проходят практику в психологических службах и центрах, в детских оздоровительных лагерях, структурах МЧС. А также в ряде коммерческих организаций, куда студенты приходят на практику, например, менеджерами по персоналу. А некоторые затем устраиваются и на работу туда, где практиковались.

- Желаю удачи вашим студентам в учебе, выпускникам - в трудоустройстве, а абитуриентам, конечно, в поступлении!

Подробное интервью слушайте в записи программы Радио «Комсомольская правда», а информацию для поступающих вы найдете на сайте nstu.ru.