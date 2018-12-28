Зимний туризм по Искитимскому району: Скалы, хаски, святой источник

Впереди новогодние каникулы, людям активным хочется провести это время с пользой для души и тела. Самым подходящим вариантом времяпровождения для этого периода могут стать путешествия по родному краю. Для тех, кто говорит, что Новосибирская область бедна на достопримечательности и смотреть у нас нечего, мы приготовили свои аргументы. И приглашаем вас сразу в один из самых красивейших районов региона - Искитимский.

Итак, приступим к изучению направлений.

Катание на собачьих упряжках от 1 до 20 километров.

ФОРТ ХАСКИ

Этот вариант подойдет любителям животных и активного вида отдыха. В Искитимском районе у деревни Новососедово, в отрогах Салаирского кряжа, работает уникальный для Новосибирской области питомник ездовых собак. Здесь живут потомки победителей гонок на собачьих упряжках пород сибирского и аляскинского хаски. Собаки из этого питомника являются победителями и участниками Кубка Сибири по ездовому спорту, есть даже одна чемпионка мира.

Основное развлечение здесь, конечно, катание на собачьих упряжках, на выбор предлагают маршруты протяженностью от 1 до 20 километров.

Местонахождение: Новосибирская область, Искитимский район, с. Новососедово, ул. Тайговская, 19. Телефоны для связи: 8-913-480-57-50, 8-913-745-17-33.

Экологическая тропа «Зверобой».Фото: Влад КОМЯКОВ

БЕРДСКИЕ СКАЛЫ

Хочется в горы, но время и бюджет не позволяют? Новосибирский вариант - Бердские скалы. Находятся они также в Искитимском районе, на правом берегу реки Берди, в 4 километрах юго-восточнее села Новососедово.

Бердские скалы - памятник природы, они также известны под названием «Зверобой». Это экологическая тропа - пройдя по интересному маршруту, вы сможете насладиться зимней красотой настоящих скал. Примечательно это место еще и тем, что такие виды не характерны для наших широт: кругом равнины - и вдруг каменные осыпи, скалы.

Природа здесь действительно разнообразна - на территории обитают не меньше 48 видов птиц, 19 видов мелких млекопитающих, многие отнесены к редким, краснокнижным. Естественно, зимой всего это разнообразия не заметишь, но знающие люди утверждают: если идти тихо и осторожно, можно увидеть на тропе лося или еще какую-нибудь почти сказочную на фоне ярких снежинок и отвесных скал зверушку.

Вода в источнике - кристально прозрачная, чистая.Фото: Влад КОМЯКОВ

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК В ЛОЖКЕ

Эта достопримечательность известна далеко за пределами нашего региона, сюда приезжают люди со всей страны. Есть много историй о целебной силе источника в Ложке, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Добраться сюда несложно - источник находится за поселком Ложок. Нужно проехать село насквозь, свернуть налево на техническую дорогу и далее следовать по указателям.

Источник известен своей силой и красотой, однако история его появления достаточно мрачная. С 1929 по 1956 год здесь действовал лагерь особо строгого режима. Работали тут и священнослужители, не отрекшиеся от Бога даже в такие сложные и тяжелые времена. Святой источник забил в 1940-х годах на месте расстрела заключенных. Вода в источнике - кристально прозрачная, чистая. В святом месте построена небольшая деревянная часовенка. Здесь можно испить целительной влаги, а при желании - искупаться в чистой прохладной воде в построенной купели.

Ледяная скульптура на территории городка.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК НОВОСИБИРСКОГО ЭЛЕКТРОДНОГО ЗАВОДА ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Новогодних праздников с нетерпением ждут взрослые и дети. Все атрибуты зимней сказки появятся на территории гостинично-спортивного комплекса Новосибирского электродного завода - 30 декабря там откроется снежный городок.

За время новогодних праздников в снежном городке смогут интересно отдохнуть не только сотрудники предприятия и жители Линево, но и гости из Новосибирска и Новосибирской области.

Территория городка освещается до 22.00, поэтому кататься на коньках и лыжах здесь можно будет до позднего вечера. Резать коньком лед смогут и взрослые, и ребятня. Пункт проката спортивного инвентаря расположен рядом. И короткий световой день активному отдыху не помеха. Зимние горки порадуют всех. Для тех, кто постарше, - высокая и крутая, для малышни - более пологая. Привлеченная организация построила также лабиринт и установила на площадке главные новогодние символы - Деда Мороза и Снегурочку. Ощутить атмосферу новогоднего праздника позволит красавица-елка.

Снежный дед мороз исполнен в лучших новогодних традициях.

Коллектив Новосибирского электродного завода поздравляет всех жителей Новосибирской области и города Новосибирска с наступающим Новым годом и приглашает всех желающих посетить снежный городок по адресу: Искитимский район, р. п. Линево, ул. Весенняя, 17, тел. (383-43) 3-17-47.

Напоминаем, что на территории гостинично-спортивного комплекса «ЭПМ-НовЭЗ» открыт пункт проката спортивного инвентаря.

Режим работы: вт., ср., пт. - вс. с 11.00 до 20.00; обед с 14.00 до 14.45; технические перерывы с 12.00 до 12.15, с 16.30 до 16.45.

Если вы захотите отдохнуть на территории гостинично-спортивного комплекса АО «ЭПМ-НовЭЗ» в течение выходных или нескольких дней, вопросы по проживанию в номерах можно задать по тел. 8-913-958-51-61.

Алексей СПЕКТОРУК, управляющий директор АО «ЭПМ-НовЭЗ».

С ПРАЗДНИКОМ!

Совсем немного осталось времени до, пожалуй, самого любимого праздника. Каждый год мы, независимо от возраста, ждем, когда зажгутся огни праздничных елок и бой курантов возвестит нам о наступлении Нового года. В это время мы желаем друг другу самого наилучшего и надеемся, что эти пожелания сбудутся.

А еще перед 1 Января мы по традиции подводим итоги уходящего года, оцениваем, что удалось сделать, подводим баланс успехов и неудач. Да, 2018 год выдался нелегким для всех нас. Но тем не менее радостно осознавать, что, несмотря на все сложности, мы движемся вперед! Наше предприятие, Новосибирский электродный завод, стабильно развивается, модернизирует производство, разрабатывает и осваивает новые технологии, расширяет ассортимент выпускаемой продукции. За этот год мы достигли многого, и главная заслуга в этом принадлежит, конечно же, трудовому коллективу предприятия. Сегодня перед нами стоит немало важных задач, но я глубоко убежден: вместе мы сумеем их решить.

Дорогие друзья! Позвольте от всего сердца пожелать вам много счастья, крепкого сибирского здоровья, мира и благополучия, а также новых профессиональных успехов и достижений. Пусть сбудется все загаданное и все мечты воплотятся в жизнь. С праздником, с Новым годом!