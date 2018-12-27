Монголии нужен мед, одежда и туристы из Сибири

За круглым столом собрались лица, заинтересованные в установлении и развитии всесторонних связей и делового сотрудничества с Монголией в области культуры, образования, науки, туризма и торгово-экономических взаимоотношений. Основным предметом диалога стали перспективы «освоения» Монголии, используя возможности созданного в Новосибирске Монгольского национально-культурного центра «Найрамдал (Дружба)».

Организаторами мероприятия выступили представители Новосибирской региональной общественной организации «Монгольский национально-культурный центр «Найрамдал (Дружба)» (далее - Центр).

За «круглым столом» собрались сибирские предприниматели, представители вузов, туристического бизнеса.Фото: Даба ДАБАЕВ

В сентябре 2018 года в Новосибирске заработала Новосибирская региональная общественная организация «Монгольский национально-культурный центр «Найрамдал (Дружба)». Учредители центра вместе с мэрией Новосибирска и Агентством инвестиционного развития правительства Новосибирской области, руководствуясь достигнутыми договоренностями, изложенными в Соглашении от 15.10.2015 «О побратимстве между городами Новосибирск (Россия) и Улан-Батор (Монголия)» наладили и развивают всесторонние связи в различных сферах деятельности между Новосибирской областью и Монголией. У жителей нашей области появилась уникальная возможность открыть для себя эту страну - Монголию - и найти партнеров по бизнесу и потенциальных клиентов.

- Мы начали работу с взаимодействия с новосибирскими вузами, чтобы узнать, как живут, чем занимаются и какие есть проблемы, а также возможности у обучающихся в этих вузах монгольских студентов, которых на данный момент насчитывается 250 человек. Именно поэтому мы включили в состав учредителя нашего общества президента Союза монгольских студентов Новосибирска М. Буяндэлгэр. Мы уже начали участвовать во всех крупных и муниципальных мероприятиях национальных культур, и это дало импульс всем нам, - отметил Виктор Петров, вице-президент, председатель ревизионной комиссии Монгольского национально-культурного центра «Найрамдал (Дружба)». - В следующем году мы начнем активную работу по всем направлениям, в том числе и по налаживанию партнерских отношений между новосибирскими и монгольскими государственными и коммерческими структурами. Кроме этого, во взаимодействии с руководством Монгольской торгово-промышленной палаты планируем провести в Новосибирске выставку-ярмарку монгольских товаров - от сувениров до текстильных, кашемировых и шерстяных изделий ведущих предприятий Монголии.

Участники обсудили возможности сотрудничества с Монголией в образовательной сфере.Фото: Даба ДАБАЕВ

В беседе приняли участие и представители Монголии. По онлайн-видеосвязи на вопросы участников круглого стола ответил Сандуйжавын Болд, представитель НРОО Монголии, специалист по ВЭД в государственных структурах Монголии. Он рассказал, что Монголия сейчас крайне заинтересована в активном сотрудничестве с Новосибирской областью, особенно в направлениях торговли пищевыми продуктами и легкой промышленности, туризма и образовательных услуг. Монголии нужны мед, одежда и туристы из Сибири.

Участники обменялись деловыми контактами и договорились о дальнейших действиях.

По результатам обсуждения вопросов на круглом столе между руководством Монгольского национально-культурного центра «Найрамдал (Дружба)» и руководством компаний ООО «Сиблеспром» и ООО «БИО-БАН», производителей экологически чистых органических удобрений «Эко-жизнь» и «Флора-С», была достигнута договоренность о форме взаимодействия и сотрудничества, а также о начальных совместных мероприятиях по вхождению на рынок Монголии, в результате чего осуществлено подписание Соглашения «О взаимодействии и сотрудничестве» между Монгольским национально-культурным центром «Найрамдал (Дружба)» и вышеуказанными коммерческими структурами. А это значит, что совсем скоро наш сибирский продукт появится на полях сельхозпроизводителей и приусадебных участках граждан Монголии.

Монголия является страной-соседом и стратегическим партнером Российской Федерации и поддерживает с нашей страной исторически сложившиеся дружеские взаимоотношения.

Компания «Биобан», производитель экологически-чистых удобрений, сразу на мероприятии подписали договор о сотрудничестве с «Монгольским национально-культурным центром «Найрамдал (Дружба)».Фото: Даба ДАБАЕВ

Проведение круглого стола «Бизнес-понедельник» дает старт для организации продуктивного взаимодействия между нашим регионом и Монголией. В будущем запланированы и другие встречи с производителями по отдельным секторам экономики.Руководители и учредители НРОО «Монгольский национально-культурный центр «Найрамдал (Дружба)» готовы помочь сибирским предпринимателям наладить связь и развить взаимовыгодное сотрудничество с Монголией и ее отдельными регионами (аймаками) в различных сферах и направлениях деятельности.

• Виктор Григорьевич Ермоленко, учредитель Центра, президент

• Виктор Алексеевич Петров, основатель и учредитель Центра, монголовед со знанием монгольского языка, вице-президент, председатель ревизионной комиссии

• Дмитрий Викторович Ушаков, учредитель Центра, первый вице-президент

• Валерий Александрович Войтов, учредитель Центра, вице-президент

Представители новосибирских вузов:

• Андрей Викторович Шинделов, кандидат технических наук, руководитель управления международных связей НГАУ

• Елизавета Владимировна Смирнова, начальник отдела международных связей СГУПСа

• Ольга Аркадьевна Новоселова, кандидат филологических наук, доцент, заместитель начальника управления международной деятельности и академической мобильности НГПУ

Представители бизнеса и туризма:

• Николай Михайлович Боярский, академик, директор компании ООО «БИО-БАН»

• Анатолий Феликсович Пантюшенко, генеральный директор ООО «Агро-Веста»

• Дмитрий Анатольевич Шалманов, заместитель коммерческого директора ООО «Агро-Веста»

• Вера Николаевна Петрова, директор по туризму «Глобус-тур»

• Евгений Васильевич Гришунин, коммерческий директор ООО СП «УНИСИБМАШ»

• Константин Викторович Береговой, директор «Бумерон»

• Анна Александровна Чеснокова, руководитель отдела операторских программ ООО «ТК Олимпия-Райзен-Сибирь»

• Илья Геннадьевич Кондратьев, коммерческий директор компании «Экологические продукты Сибири»

• Александр Анатольевич Тропин, руководитель Центра кластерного развития НСО

• Анна Дмитриевна Кравцова, менеджер отдела маркетинга Центра кластерного развития НСО

• Алексей Викторович Ревякин, директор бренда «Мед из Овсянниково»

• Сергей Иванович Лебешев, директор ООО «Сиблеспром»

• Владимир Константинович Фомичев, генеральный директор ООО НПО «Энергия»

• Андрей Васильевич Похилко, директор по развитию ООО «Глобекстранслайн»

• Вячеслав Васильевич Башмаков, генеральный директор ООО «БаркСтройСервис»

• Ольга Викторовна Корпачева, Авторская школа бизнеса

• Александр Сергеевич Несмелов, директор ООО «Сибирьтех»

Монгольский национально-культурный центр « Найрамдал (Дружба)» готов помочь сибирским предпринимателям наладить связь со страной-соседом.Фото: Даба ДАБАЕВ

Представители монгольской стороны, принявшие участие в работе круглого стола в режиме онлайн-видеосвязи по системе Skype:

• Сандуйжавын Болд, представитель Центра в Монголии, специалист по ВЭД в государственных структурах Монголии

• С. Ганболд, учредитель, генеральный директор компании «Баян Марз» ХХК (гражданское строительство) и компании «Гранд Марз тур» ХХК (туризм)

• Л. Хишигжаргал, директор компании «Их саран уул» ХХК (общественное питание, торговля)

• Х. Мунхо, учредитель компании «Инка трейд» ХХК (торговля)

• Н. Одгэрэл, директор швейного предприятия

• Дуламсурэн, директор текстильного предприятия по производству изделий из кашемира

• Ж. Чулуун-Эрдэнэ, инженер тепловой сети в Дзабханском аймаке Монголии

• Ц. Оюунгэрэл, генеральный директор компании «Сэнжит Оюу» ХХК, агроном-консультант Министерства сельского хозяйства, продовольствия и легкой промышленности

Контакты организаторов круглого стола «Бизнес-понедельник»

Новосибирская региональная общественная организация «Монгольский национально-культурный центр «Найрамдал (Дружба)»

• Виктор Григорьевич Ермоленко, президент (общее руководство деятельностью Центра)

Телефон +7-913-920-88-20

Электронная почта: evgsib@mail.ru

• Виктор Алексеевич Петров, вице-президент, председатель ревизионной комиссии (установление и развитие всесторонних связей с Монголией, используя знание страны и монгольского языка)

Телефон +7-913-483-09-97

Электронная почта: petrov55@mail.ru

• Дмитрий Викторович Ушаков, первый вице-президент (развитие связей между учебными учреждениями Монголии и Новосибирска)

Телефон +7-913-909-22-70

Электронная почта: ushakovdmitrii@mail.ru

• Валерий Александрович Войтов, вице-президент (развитие ВЭД и перспективное экономическое взаимодействие и сотрудничество)

Телефоны: +7-999-465-59-37, +7-913-925-48-03

Электронная почта: yodo@yandex.ru