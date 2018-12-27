Халк под санкциями: детсадовцам запретили приходить на утренники в костюмах иностранных героев

Популярные в последнее время костюмы Бэтменов и Суперменов стали «запрещенкой» на утренниках в новосибирских детских садах. В этом году родителям рекомендовали одевать детей в костюмы, подходящие конкретным сценариям или связанные с русской народной культурой.

— Мы хотели купить сыну костюм супермена. Но сказали: «Никаких Халков, Суперменов и Бэтменов». Только русский персонажи, — рассказала «КП»-Новосибирск» мама ребенка, который ходит в один из детских садов города.

В некоторых детских садах отчасти признаются в таких рекомендациях. Но подчеркивают, что родителям это было сказано не в категоричной форме. Понятно, что если маленький супермен заявится на утренник, никто его не выгонит.

— Каких-то определенных запретов на костюмы у нас нет, но в нашем детском саду каждый утренник проходит по определенному сюжету, — рассказали «КП» в детском саду № 435. — Так как русское народное творчество в приоритете у нашего детского сада, то мотивы русских сказок часто можно встретить у нас на новогодних праздниках. А так как все дети участвуют непосредственно в самом представлении, мы рекомендуем родителям одевать детей в костюмы, соответствующие сюжетам.

А некоторые детские сады ограничили выбор праздничных костюмов до нескольких вариантов.

— В этом году наших детей распределяли по группам в соответствии со сценарием, который придумали воспитатели, — рассказала «КП» Катерина, мама 6-летней Саши. — Девочки могли быть только в костюме мышки или Бабки-Ежки, а мальчики только в костюмах снеговиков и котиков. При этом костюмы не обязательно должны были быть одинаковыми, можно было немного разнообразить образ или, в крайнем случае, поменять костюм. Но меняться могли только девочки с девочками, а мальчики с мальчиками. В других костюмах нам приходить запретили.

По мнению психолога Ирины Мамаевой, такого рода запреты не только не пойдут ребенку на пользу, но и могут испортить малышу долгожданный праздник.

— Конечно, ребенка не нужно заставлять идти на утренник в костюме, который он категорически не хочет надевать, — считает Ирина. — Другой момент, когда дети играют в спектакле. Там, само собой, костюмы должны соответствовать роли. Но все это должно предварительно обсуждаться с детьми и родителями, чтобы дети сами участвовали в подготовке спектакля, выборе сюжета и героев. Но даже после спектакля у ребенка должна быть возможность переодеться, если вдруг он не хочет оставаться в костюме с выступления. Если у ребенка не будет возможности чувствовать себя комфортно на празднике, то он может и вовсе отказаться туда идти. А если и пойдет, праздник рискует быть испорченным.