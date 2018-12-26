Вместо швабры — пилон: 65-летняя уборщица стала звездой Pole dance

Развилка, скорпион, креветка, супермен — все эти не самые простые трюки на пилоне грациозно исполняет жительница Новосибирска Светлана Мирошкина. Висит на шесте головой вниз, крепко держится руками за «снаряд», на спине виден рельеф, а ножки летают словно ласточки. Кто бы мог подумать, что этой спортсменке — 65 лет. Зрители аплодируют, Светлана выходит на поклон, улыбается, номером довольна.

Это был эпизод из отчетного концерта школы танца на пилоне. В данной возрастной категории — только один участник. Мы пообщались со Светланой и узнали, как она пришла в этот красивый и загадочный вид спорта.

Вот это бабушка! 65-летняя пенсионерка из Новосибирска танцует Pole Dance .

— Светлана, расскажите с чего вдруг? Почему не гимнастика, лечебная физкультура, бег трусцой, в конце концов.

— Потому что просто захотелось. Я закончила строительное училище, всю жизнь работала штукатуром-маляром, сейчас двое детей взрослых. Труд у меня был хоть и физический, но с возрастом появились проблемы с весом, давлением. Однажды пришлось «Скорую» вызывать. Я спрашиваю у врача: « Я же лежу, не трогаю никого, с чего бы вдруг давлению скакать?». Ответ был: «Возраст, сосуды»… Ничего конкретного.

Она выступает, ей аплодируют.

Тогда Светлана решила действовать сама. Чтобы давление не скакало, поскакала сама — на занятия. Сначала предварительно позвонила, милым голосом девушка на том конце трубки рассказала про график, форму, но, услышав про возраст потенциальной ученицы, сообщила, что ей необходимо переговорить с директором.

— Я думала, мне не перезвонят. Но тем же вечером пригласили на занятия, — рассказывает о своем возвращении в молодость Светлана. — Сначала я отжаться не могла, подтянуться. С меня просто градом пот лился. Я занималась на тренировках, дома качала пресс, делала другие упражнения.

Кроме того Светлана перешла на здоровое питание — исключила из рациона картошку, макароны, мясо, вместо него перешла на рыбу. За четыре месяца тренировок сибирячка скинула 10 килограммов, потом вес начал уходить медленнее. В общей сложности за 5 лет занятий удалось похудеть на 25 килограммов. Причем особых усилий и стремлений на этот счет не было, просто регулярные тренировки.

Не так давно Светлана сделала годовой перерыв в тренировках — уезжала к дочери в гости. Но уже вернулась в этот женский спорт и сейчас приходит в форму.

— Как восприняли окружающие? Дочь по началу была против, боялась за «облико морале» матери, но со временем поняла, что нет в этом ничего пошлого, иногда смотрит мои выступления в Сети. Сыну все равно, он оценок своих не озвучивает, но однажды был зрителем на выступлении, сказал — понравилось. Внучки меня называют «крутая бабон», — рассказывает Светлана.

Это кажется – легко, позади годы тренировок...

Сейчас наша героиня работает уборщицей в торговом центре, коллеги, когда узнают про хобби, этой дамы со шваброй, немного удивляются, улыбаются. Никаких осуждений не высказывают. Однажды танцовщица показала видео своего выступления знакомому. Тот долго глядел на экран, потом на Свету, потом снова на экран: «Это же фейк? Да?», — не поверил глазам сибиряк.

«Мне не 65, а 18», — говорит Светлана, заходя в зал тренировок, а журналистов «КП» просит называть ее по имени, без отчества. При этом натужно не молодится, говорит просто, без странных ужимок, и даже в супер-коротких шортах смотрится органично. Внучка предложила бабушке создать аккаунт в «Инстаграм», там Светлана шутит: «Намереваюсь попасть в Книгу рекордов Гиннесса». А что, может и правда заявку подать, вдруг наша гимнастка — одна на всю планету?