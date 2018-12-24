2018-12-24T19:51:20+03:00
Общество

«Это жульничество»: победителем «Битвы экстрасенсов» оказался кавээнщик-шоумен

Тимофей Руденко наслаждается славой и продает свои консультации — по 20 тысяч за час, а в Госдуме собираются призвать колдунов к ответу
Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ
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Тимофей Руденко стал победителем последней "Битвы экстрасенсов". Фото: ТНТТимофей Руденко стал победителем последней "Битвы экстрасенсов". Фото: ТНТ
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Тимофей Руденко — самый знаменитый экстрасенс России. Во всяком случае, сейчас, когда закончилась очередная «Битва экстрасенсов». Тимофей оказался лучшим чародеем сезона. Да и образ у него — экстравагантный. Парень общается с потусторонним миром благодаря… шизофрении.

НИЧЕГО СЕБЕ ПРАЙС!

Вообще-то, по закону разглашать диагнозы в прессе не положено, но экстрасенс года, вроде, сам гордится такой славой: маг с шизой. Кому — недуг, а для Тимофея — благодать. Он продает консультации по 20 тысяч за час. Возможно, это самая выгодная монетизация шизофрении в мире.

У фанатов есть счастье слышать кумира бесплатно. В интернете Руденко отвечает на их вопросы.

— Имею желание стать экстрасенсом, но не имею возможности. Я буду хорошей ученицей. Как скорее прийти мне к этому? — Поклонница, видимо, просится в подмастерья.

— Всем всегда говорю: вы сначала получите эту базу необходимых знаний. Нет смысла идти сразу оголтело к какому-то специалисту. Он, естественно, скажет вам: «я вас обучу». Не для всех людей приемлем тот культ, который есть у наставника. Условно говоря, он может быть специалистом по миру мертвых, а вы этого боитесь, — рассуждает экстрасенс-шизофреник.

Сам он на магическом поприще — новичок. В родной Новосибирской области он был кавээнщиком. И не удивляйтесь!

Финалисты "Битвы экстрасенсов". Фото: ТНТ

Финалисты "Битвы экстрасенсов". Фото: ТНТ

ШУТНИК, КОНФЕРАНСЬЕ И... РАБОТНИК КЛАДБИЩА

— Тимофей всегда был впереди, фронтмеэн команды, он объявлял номера как конферансье, акцент был на нем построен, он был ведущим в команде. От него было много различных номеров. Выступать — это, наверное, его, — рассказал Радио «Комсомольская правда» Борис Долгих, в прошлом — капитан команды «Семена моркови».

В студенчестве Тимофей играл в КВН.

В студенчестве Тимофей играл в КВН.

Семена эти больших плодов не дали, фронтмэн не прославился. Однако три года назад Руденко попытался вывести свои шутки на федеральный уровень. В дуэте штурмовал Comedy Баттл. Ребята выступали от Колывани — рабочего поселка под Новосибирском. Вот — одна из шуток.

— Раньше у нас была только одна возможность уехать из Колывани — это сделать внятный кроссворд на «Поле чудес». А щас еще вот Comedy Баттл появился, — говорит один.

— Ну, тут, конечно, у вас побогаче будет, — радуется второй.

Кто бы мог подумать, что этот парень через несколько лет объявит себя шизофреником и магом.

Кто бы мог подумать, что этот парень через несколько лет объявит себя шизофреником и магом.

Выступление Тимофея Руденко на Comedy Баттл. Через несколько лет он объявит себя магом. .

Тогда стать звездами экрана ребятам не удалось. Тимофей вернулся обратно — в Новосибирск. И стал уже знакомился с загробным миром — работал на кладбище.

— Он у нас на кладбище работал на фирму, которая делает памятники. Камни там резал, портреты, фигуры, что-то такое, — говорит сторож Гусинобродского кладбища. — Мы слышали, что он выиграл что-то, но я как бы сильно не вникаю. И сказать, жулик он, или правда ясновидящей, не могу.

«НА ЭКСТРАСЕНСАХ ОЧЕНЬ МНОГО КРОВИ!»

Руденко, кстати, не скрывает, что в его «резюме» есть такой необычный пункт. Даже напротив — подчеркивает это. И правильно — образ получается еще круче.

Возможно, чародей-экстрасенс с кладбища очень облегчил работу творческой бригаде проекта. Есть версия, что обычно биографию экстрасенсам придумывали сами телевизионщики. Недавно, экс-сотрудник «Битвы экстрасенсов» Олег Лоскутов рассказал об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде». Творить чудеса участникам шоу тоже помогали.

Выступление на Comedy Баттл. 2015 год. На сцене - все тот же Тимофей Руденко. Фото: ТНТ

Выступление на Comedy Баттл. 2015 год. На сцене - все тот же Тимофей Руденко. Фото: ТНТ

Нам, редакторам, за слив информации платили руководители «магических центров», которые привели на программу своих экстрасенсов. Сумма не обговаривалась, это была некая благодарность. За успешное прохождение испытания мне обычно платили 40 тысяч, — рассказывал Лоскутов.

Страдают ли зрители от этих закулисных штучек? Вряд ли. А вот клиенты экстрасенсов, действительно, рискуют.

— Они отвлекают людей от того, чтобы они реально решали свои проблемы. Они говорят человеку: мы тебя вылечим, и в результате человек теряет драгоценное время, которое мог потратить на свое лечение и, действительно, выздороветь. Можно сказать, что на экстрасенсах очень много крови, потому что они отнимают у людей драгоценное время, которое при некоторых заболеваниях просто необходимо, — считает иеромонах Александр Митрофанов.

«АРЕСТОВЫВАТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО!»

Депутат Виталий Милонов намерен защитить в Госдуме закон, который запретит рекламу колдунам и чародеям. Милонов им решительно не верит.

— Экстрасенсы бывают двух видов. 99% — это откровенное жулье и практически мошенники, которые пытаются ввести в заблуждение доверчивых граждан и выкачивать из них деньги через всяческие магические пассы. И еще 1% абсолютно искренних людей, которые думают, что они экстрасенсы, но они — просто душевнобольные люди. И осуждать их в их болезни просто не этично, — рассказал «КП» Милонов.

«Тут у вас побогаче будет», - сказал Тимофей Руденко, появившись на телевидении. О победителе «Битвы экстрасенсов» - эфир на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Как и батюшка, депутат считает, что экстрасенсы наживаются на чужом горе.

— Показывать такие шоу — это вводить в заблуждение людей, все, кто там участвует знают, что это жульничество, они знают, что они обманывают людей. Люди, которые к ним записываются, чаще всего находятся в стрессовом состоянии — потеряли близкого, какая-то болезнь. То есть люди в шоке. И эти гаденыши — они же обещают помощь, а никакой помощи оказать не могут. Это все равно, что человек тонет, а ты ему вместо спасательного круга какую-то ерунду даешь, которая его и утопит, — говорит Милонов. — А «Битва экстрасенсов» — это пропаганда мошенников. И если человек победил в этом шоу, то как только он начал прием граждан с их проблемами и заботами — его сразу надо арестовывать. Арестовывать за мошенничество, за то, что он — негодяй!

Выступление в новосибирском клубе "Бродячая собака": Тимофей - слева. Снова смешит публику.

Выступление в новосибирском клубе "Бродячая собака": Тимофей - слева. Снова смешит публику.

Православный батюшка, депутат — может, зря они так? Может, тот же Руденко — действительно обладает сверхспособностями? Мы готовы непредвзято протестировать «экстрасенса года» и рассказать об этом читателям. Тимофей, контакты редакции вы легко найдете в интернете. Ну, или узнаете от духов. Звоните, пишите.

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