«Это жульничество»: победителем «Битвы экстрасенсов» оказался кавээнщик-шоумен

Тимофей Руденко — самый знаменитый экстрасенс России. Во всяком случае, сейчас, когда закончилась очередная «Битва экстрасенсов». Тимофей оказался лучшим чародеем сезона. Да и образ у него — экстравагантный. Парень общается с потусторонним миром благодаря… шизофрении.

НИЧЕГО СЕБЕ ПРАЙС!

Вообще-то, по закону разглашать диагнозы в прессе не положено, но экстрасенс года, вроде, сам гордится такой славой: маг с шизой. Кому — недуг, а для Тимофея — благодать. Он продает консультации по 20 тысяч за час. Возможно, это самая выгодная монетизация шизофрении в мире.

У фанатов есть счастье слышать кумира бесплатно. В интернете Руденко отвечает на их вопросы.

— Имею желание стать экстрасенсом, но не имею возможности. Я буду хорошей ученицей. Как скорее прийти мне к этому? — Поклонница, видимо, просится в подмастерья.

— Всем всегда говорю: вы сначала получите эту базу необходимых знаний. Нет смысла идти сразу оголтело к какому-то специалисту. Он, естественно, скажет вам: «я вас обучу». Не для всех людей приемлем тот культ, который есть у наставника. Условно говоря, он может быть специалистом по миру мертвых, а вы этого боитесь, — рассуждает экстрасенс-шизофреник.

Сам он на магическом поприще — новичок. В родной Новосибирской области он был кавээнщиком. И не удивляйтесь!

Финалисты "Битвы экстрасенсов". Фото: ТНТ

ШУТНИК, КОНФЕРАНСЬЕ И... РАБОТНИК КЛАДБИЩА

— Тимофей всегда был впереди, фронтмеэн команды, он объявлял номера как конферансье, акцент был на нем построен, он был ведущим в команде. От него было много различных номеров. Выступать — это, наверное, его, — рассказал Радио «Комсомольская правда» Борис Долгих, в прошлом — капитан команды «Семена моркови».

В студенчестве Тимофей играл в КВН.

Семена эти больших плодов не дали, фронтмэн не прославился. Однако три года назад Руденко попытался вывести свои шутки на федеральный уровень. В дуэте штурмовал Comedy Баттл. Ребята выступали от Колывани — рабочего поселка под Новосибирском. Вот — одна из шуток.

— Раньше у нас была только одна возможность уехать из Колывани — это сделать внятный кроссворд на «Поле чудес». А щас еще вот Comedy Баттл появился, — говорит один.

— Ну, тут, конечно, у вас побогаче будет, — радуется второй.

Кто бы мог подумать, что этот парень через несколько лет объявит себя шизофреником и магом.

Выступление Тимофея Руденко на Comedy Баттл. Через несколько лет он объявит себя магом. .

Тогда стать звездами экрана ребятам не удалось. Тимофей вернулся обратно — в Новосибирск. И стал уже знакомился с загробным миром — работал на кладбище.

— Он у нас на кладбище работал на фирму, которая делает памятники. Камни там резал, портреты, фигуры, что-то такое, — говорит сторож Гусинобродского кладбища. — Мы слышали, что он выиграл что-то, но я как бы сильно не вникаю. И сказать, жулик он, или правда ясновидящей, не могу.

«НА ЭКСТРАСЕНСАХ ОЧЕНЬ МНОГО КРОВИ!»

Руденко, кстати, не скрывает, что в его «резюме» есть такой необычный пункт. Даже напротив — подчеркивает это. И правильно — образ получается еще круче.

Возможно, чародей-экстрасенс с кладбища очень облегчил работу творческой бригаде проекта. Есть версия, что обычно биографию экстрасенсам придумывали сами телевизионщики. Недавно, экс-сотрудник «Битвы экстрасенсов» Олег Лоскутов рассказал об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде». Творить чудеса участникам шоу тоже помогали.

Выступление на Comedy Баттл. 2015 год. На сцене - все тот же Тимофей Руденко. Фото: ТНТ

— Нам, редакторам, за слив информации платили руководители «магических центров», которые привели на программу своих экстрасенсов. Сумма не обговаривалась, это была некая благодарность. За успешное прохождение испытания мне обычно платили 40 тысяч, — рассказывал Лоскутов.

Страдают ли зрители от этих закулисных штучек? Вряд ли. А вот клиенты экстрасенсов, действительно, рискуют.

— Они отвлекают людей от того, чтобы они реально решали свои проблемы. Они говорят человеку: мы тебя вылечим, и в результате человек теряет драгоценное время, которое мог потратить на свое лечение и, действительно, выздороветь. Можно сказать, что на экстрасенсах очень много крови, потому что они отнимают у людей драгоценное время, которое при некоторых заболеваниях просто необходимо, — считает иеромонах Александр Митрофанов.

«АРЕСТОВЫВАТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО!»

Депутат Виталий Милонов намерен защитить в Госдуме закон, который запретит рекламу колдунам и чародеям. Милонов им решительно не верит.

— Экстрасенсы бывают двух видов. 99% — это откровенное жулье и практически мошенники, которые пытаются ввести в заблуждение доверчивых граждан и выкачивать из них деньги через всяческие магические пассы. И еще 1% абсолютно искренних людей, которые думают, что они экстрасенсы, но они — просто душевнобольные люди. И осуждать их в их болезни просто не этично, — рассказал «КП» Милонов.

«Тут у вас побогаче будет», - сказал Тимофей Руденко, появившись на телевидении. О победителе «Битвы экстрасенсов» - эфир на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Как и батюшка, депутат считает, что экстрасенсы наживаются на чужом горе.

— Показывать такие шоу — это вводить в заблуждение людей, все, кто там участвует знают, что это жульничество, они знают, что они обманывают людей. Люди, которые к ним записываются, чаще всего находятся в стрессовом состоянии — потеряли близкого, какая-то болезнь. То есть люди в шоке. И эти гаденыши — они же обещают помощь, а никакой помощи оказать не могут. Это все равно, что человек тонет, а ты ему вместо спасательного круга какую-то ерунду даешь, которая его и утопит, — говорит Милонов. — А «Битва экстрасенсов» — это пропаганда мошенников. И если человек победил в этом шоу, то как только он начал прием граждан с их проблемами и заботами — его сразу надо арестовывать. Арестовывать за мошенничество, за то, что он — негодяй!

Выступление в новосибирском клубе "Бродячая собака": Тимофей - слева. Снова смешит публику.

Православный батюшка, депутат — может, зря они так? Может, тот же Руденко — действительно обладает сверхспособностями? Мы готовы непредвзято протестировать «экстрасенса года» и рассказать об этом читателям. Тимофей, контакты редакции вы легко найдете в интернете. Ну, или узнаете от духов. Звоните, пишите.