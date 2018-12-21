Новогодняя ночь 2018-2019 в Новосибирске: как и где лучше провести
Новый год совсем близко и, если вы еще не придумали, где его провести, то, возможно, вам подскажет этот материал.
ПОЛНОЧЬ У ЛЕНИНА
31 декабря, в 23.00 начинается празднование Нового года на площади Ленина. Там уже поставили главную елку города, а саму площадь украсили ледяные скульптуры.
Елка на площади Ленина.Фото: Даба ДАБАЕВ
В этом году оформление посвятили Году театра в России. А деревянные избушки, которые жители видели на пешеходной улице Ленина в прошлом году, перенесли прямо к елке.
Новосибирск в ожидании Нового года.Даба ДАБАЕВ
А ЕСЛИ В РЕСТОРАН?
Сибиряки устали от тематических вечеринок на Новый год. Если раньше каждый ресторан и бар старался придумать что-нибудь «в стиле»: Чикаго, гангстерской вечеринки, волшебного бала… То теперь в большинстве случаев организаторы предлагают конкурсы, подарки и, конечно, визит Деда Мороза. А уже сами сибиряки в своей компании решают, как им одеться и, что с собой взять.
В прошлом остаются судорожные поиски в предпраздничные дни перьев, бус, шапочек…
Цены в этом году, по сравнению с прошлым немного подросли и колеблются в зависимости от заведения от 3 до 5 тысяч рублей. Некоторые рестораны предлагают отдельные развлекательные программы и для детей.
КОНКРЕТНО
Живая музыка, фотозона: Новый год 2018-2019 в ресторанах Новосибирска
Мы приводим небольшой список, где можно встретить Новый год, в том числе и всей семьей.
«Londonbar»
Ресторан не делает тематическую вечеринку, так что остается простор для фантазии гостей. В программе развлекательное шоу с конкурсами и подарками, а также музыка группы «Жажда». Можно будет и пофотографироваться в специальной фотозоне.
Цена - 3700 рублей – место за круглым столом, 4200 рублей – за столом с диванами
Начало - 31 декабря с 21:00
Адрес: Ул. Фрунзе, 234/1. Тел.: (383) 204-93-11
«Максимилианс»
Организаторы обозначили тему вечеринки - Golden Night, это значит, что пора достать из шкафов самые яркие и блестящие наряды.
Цена – 5600 рублей
Начало – 31 декабря с 21.00
Гриль-бары «ШашлыкоFF»
Организаторы обещают зажигательную вечеринку в стиле D.I.S.C.O., а также подарки, профессиональных, веселых ведущих, и, конечно угощение и напитки. Вам необходимо будет заранее в анкете отметить понравившиеся блюда.
Цена - 2999 рублей
Начало - 31 декабря в 22:00
BEERMAN&ПИЦЦА
В ресторане решили не ограничиваться какой-то одной темой для новогодней вечеринки. Но в программе запланированы и конкурсы, и подарки, и визит Деда Мороза и Снегурочки. Вести вечеринку будет дуэт SHIKLEND, а детей развлекать будет специально приглашенный аниматор.
Цена - 5990 рублей – для взрослых, 2990 рублей – дети до 12 лет
Начало - 31 декабря в 22:00
Гриль-бар «Дружба»
Организаторы обещают веселую программу и Новый Год в дружелюбной атмосфере. Для гостей будут играть скрипка и гитара, а также современная музыка. Придет и Дед Мороз с подарками и конкурсами.
Цена – 5000 рублей
Начало - 31 декабря в 22:00
HARAT'S PUB
Любителям ирландской кухни и напитков придется по душе Новый год в HARAT'S PUB. Здесь также не предполагается какая-то определенная тема. В течение вечера будет играть группа "4Е Гивара".
Цена – 3000 рублей – место за столиком с диванчиками, 2500 рублей – за столиком со стульями, 1000 рублей – вход на вечеринку
Начало - 31 декабря в 22:00