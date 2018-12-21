Новогодняя ночь 2018-2019 в Новосибирске: как и где лучше провести

Новый год совсем близко и, если вы еще не придумали, где его провести, то, возможно, вам подскажет этот материал.

ПОЛНОЧЬ У ЛЕНИНА

31 декабря, в 23.00 начинается празднование Нового года на площади Ленина. Там уже поставили главную елку города, а саму площадь украсили ледяные скульптуры.

Елка на площади Ленина.Фото: Даба ДАБАЕВ

В этом году оформление посвятили Году театра в России. А деревянные избушки, которые жители видели на пешеходной улице Ленина в прошлом году, перенесли прямо к елке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/683189" frameborder="0"></iframe> Новосибирск в ожидании Нового года.Даба ДАБАЕВ

А ЕСЛИ В РЕСТОРАН?

Сибиряки устали от тематических вечеринок на Новый год. Если раньше каждый ресторан и бар старался придумать что-нибудь «в стиле»: Чикаго, гангстерской вечеринки, волшебного бала… То теперь в большинстве случаев организаторы предлагают конкурсы, подарки и, конечно, визит Деда Мороза. А уже сами сибиряки в своей компании решают, как им одеться и, что с собой взять.

В прошлом остаются судорожные поиски в предпраздничные дни перьев, бус, шапочек…

Цены в этом году, по сравнению с прошлым немного подросли и колеблются в зависимости от заведения от 3 до 5 тысяч рублей. Некоторые рестораны предлагают отдельные развлекательные программы и для детей.

КОНКРЕТНО

Живая музыка, фотозона: Новый год 2018-2019 в ресторанах Новосибирска

Мы приводим небольшой список, где можно встретить Новый год, в том числе и всей семьей.

«Londonbar»

Ресторан не делает тематическую вечеринку, так что остается простор для фантазии гостей. В программе развлекательное шоу с конкурсами и подарками, а также музыка группы «Жажда». Можно будет и пофотографироваться в специальной фотозоне.

Цена - 3700 рублей – место за круглым столом, 4200 рублей – за столом с диванами

Начало - 31 декабря с 21:00

Адрес: Ул. Фрунзе, 234/1. Тел.: (383) 204-93-11

«Максимилианс»

Организаторы обозначили тему вечеринки - Golden Night, это значит, что пора достать из шкафов самые яркие и блестящие наряды.

Цена – 5600 рублей

Начало – 31 декабря с 21.00

Гриль-бары «ШашлыкоFF»

Организаторы обещают зажигательную вечеринку в стиле D.I.S.C.O., а также подарки, профессиональных, веселых ведущих, и, конечно угощение и напитки. Вам необходимо будет заранее в анкете отметить понравившиеся блюда.

Цена - 2999 рублей

Начало - 31 декабря в 22:00

BEERMAN&ПИЦЦА

В ресторане решили не ограничиваться какой-то одной темой для новогодней вечеринки. Но в программе запланированы и конкурсы, и подарки, и визит Деда Мороза и Снегурочки. Вести вечеринку будет дуэт SHIKLEND, а детей развлекать будет специально приглашенный аниматор.

Цена - 5990 рублей – для взрослых, 2990 рублей – дети до 12 лет

Начало - 31 декабря в 22:00

Гриль-бар «Дружба»

Организаторы обещают веселую программу и Новый Год в дружелюбной атмосфере. Для гостей будут играть скрипка и гитара, а также современная музыка. Придет и Дед Мороз с подарками и конкурсами.

Цена – 5000 рублей

Начало - 31 декабря в 22:00

HARAT'S PUB

Любителям ирландской кухни и напитков придется по душе Новый год в HARAT'S PUB. Здесь также не предполагается какая-то определенная тема. В течение вечера будет играть группа "4Е Гивара".

Цена – 3000 рублей – место за столиком с диванчиками, 2500 рублей – за столиком со стульями, 1000 рублей – вход на вечеринку

Начало - 31 декабря в 22:00