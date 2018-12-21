Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Новосибирске: когда начнутся и где посмотреть

Если вы решаете, как провести 31 декабря, то задаетесь вопросом: когда начнутся и где посмотреть салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Новосибирске. Все подсказки – в нашем материале!

Итак, начнем с того, что всего фейерверков на Новый год и в январские праздники будет восемь, и с этим новосибирцам очень повезло.

- Во многих городах новогоднего салюта просто не будет: к примеру, от фейерверка отказался соседние Томск и Барнаул, - рассказывает Сергей Семенов, директор ООО «Большой праздник».

Причины, почему местные администрации решили его не устраивать, вполне понятны: не каждый бюджет потянет такие траты.

- Главный фейерверк в Первомайском сквере начнется сразу после новогодних поздравлений, продлится он семь минут. Стоимость этого салюта более 200 тысяч рублей, - привел цифры Сергей Семенов. – Примерно столько же средств было потрачено на фейерверк и в прошлом году.

Организаторы всего действа уверяют: зрелище будет очень красивым.

- В небе новосибирцы увидят и серебристую корону с хвостом, и разноцветные пионы, и кольца, и хризантемы, и волны, и распадающиеся пальмы, и желтую мерцающую комету, - перечисляет Сергей Семенов.

КОНКРЕТНО

Во сколько будет фейерверк и где?

29 декабря, в 22.00 - РК «Эдэм» ул. Кутателадзе 4/4

31 декабря, в 19.00 - ТЦ «Маяк», ул. Русская, 1

31 декабря, в 20.00 - «Супермаркет ТЦ», ул. Ильича, 6

1 января, в 00.03 – Первомайский сквер

2 января, в 19.00 – Михайловская набережная (на территории ледового городка)

5 января, 20.30 - «ДК «Академия», ул. Ильича, 4

6 января, в 19.00 – Нарымский сквер

7 января, в 19.00 – Михайловская набережная (на территории ледового городка)

КСТАТИ

Где в Новосибирске елка выше?

Елок в столице Сибири много, но вот какая из них самая-самая? Мы запросили у мэрии Новосибирска высоту всех новогодних деревьев, которые в праздник украсили наш город. И вот, что получилось:

1. Центральный округ.

Высота елки на площади Ленина – 22 метра

Высота елки на площади Калинина – 22 метра.

2. Октябрьский район.

Высота елки на площади Пименова – 16,44 метра.

3. Ленинский район.

Высота елки в ПКиО им. С. М. Кирова (ул. Станиславского, 1а) – 16 метров.

4. Кировский район.

Высота елки в ПКиО «Бугринская роща» (ул. Зорге, 47/2) – 14 метров.

5. Калининский район.

Высота елки в нижней зоне сквера на ул. 25 лет Октября – 12 метров.

6. Дзержинский район.

Высота елки в ПКиО «Березовая роща» (ул. Планетная, 53) – 10 метров.

7. Первомайский район.

Высота елки в ПКиО «Первомайский» (ул. Маяковского, 5а) – 9 метров.

8. Советский район.

Высота елки в ДК «Академия» (ул. Ильича, 4) – 6,5 метров.

Высота елки в ДК «Приморский» (ул. Молодости, 15) – 6,5 метров.