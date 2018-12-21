Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Новосибирске: когда начнутся и где посмотреть
Если вы решаете, как провести 31 декабря, то задаетесь вопросом: когда начнутся и где посмотреть салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Новосибирске. Все подсказки – в нашем материале!
Итак, начнем с того, что всего фейерверков на Новый год и в январские праздники будет восемь, и с этим новосибирцам очень повезло.
- Во многих городах новогоднего салюта просто не будет: к примеру, от фейерверка отказался соседние Томск и Барнаул, - рассказывает Сергей Семенов, директор ООО «Большой праздник».
Причины, почему местные администрации решили его не устраивать, вполне понятны: не каждый бюджет потянет такие траты.
- Главный фейерверк в Первомайском сквере начнется сразу после новогодних поздравлений, продлится он семь минут. Стоимость этого салюта более 200 тысяч рублей, - привел цифры Сергей Семенов. – Примерно столько же средств было потрачено на фейерверк и в прошлом году.
Организаторы всего действа уверяют: зрелище будет очень красивым.
- В небе новосибирцы увидят и серебристую корону с хвостом, и разноцветные пионы, и кольца, и хризантемы, и волны, и распадающиеся пальмы, и желтую мерцающую комету, - перечисляет Сергей Семенов.
КОНКРЕТНО
Во сколько будет фейерверк и где?
29 декабря, в 22.00 - РК «Эдэм» ул. Кутателадзе 4/4
31 декабря, в 19.00 - ТЦ «Маяк», ул. Русская, 1
31 декабря, в 20.00 - «Супермаркет ТЦ», ул. Ильича, 6
1 января, в 00.03 – Первомайский сквер
2 января, в 19.00 – Михайловская набережная (на территории ледового городка)
5 января, 20.30 - «ДК «Академия», ул. Ильича, 4
6 января, в 19.00 – Нарымский сквер
7 января, в 19.00 – Михайловская набережная (на территории ледового городка)
КСТАТИ
Где в Новосибирске елка выше?
Елок в столице Сибири много, но вот какая из них самая-самая? Мы запросили у мэрии Новосибирска высоту всех новогодних деревьев, которые в праздник украсили наш город. И вот, что получилось:
1. Центральный округ.
Высота елки на площади Ленина – 22 метра
Высота елки на площади Калинина – 22 метра.
2. Октябрьский район.
Высота елки на площади Пименова – 16,44 метра.
3. Ленинский район.
Высота елки в ПКиО им. С. М. Кирова (ул. Станиславского, 1а) – 16 метров.
4. Кировский район.
Высота елки в ПКиО «Бугринская роща» (ул. Зорге, 47/2) – 14 метров.
5. Калининский район.
Высота елки в нижней зоне сквера на ул. 25 лет Октября – 12 метров.
6. Дзержинский район.
Высота елки в ПКиО «Березовая роща» (ул. Планетная, 53) – 10 метров.
7. Первомайский район.
Высота елки в ПКиО «Первомайский» (ул. Маяковского, 5а) – 9 метров.
8. Советский район.
Высота елки в ДК «Академия» (ул. Ильича, 4) – 6,5 метров.
Высота елки в ДК «Приморский» (ул. Молодости, 15) – 6,5 метров.