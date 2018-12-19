2018-12-18T14:41:51+03:00
Общество

От Алтая до Сахалина: в Новосибирске прошел крупный турнир ММА

Соревнования по смешанным боевым единоборствам собрали 116 человек, лучшие из них получат звания мастеров спорта
Даба ДАБАЕВ
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На турнире встретились представители пяти областей.На турнире встретились представители пяти областей.Фото: Даба ДАБАЕВ
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УРОВЕНЬ НЕ НИЖЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО

Новосибирск постепенно становится центром проведения знаковых спортивных состязаний. Это подтвердил и проведенный в столице Сибири мастерский турнир по смешанным боевым единоборствам ММА на Кубок имени святого князя Александра Невского.

Эти соревнования проходят в нашем городе уже третий раз, за первое место победителю присваивается звание мастера спорта России по ММА.

- Здесь собрались 116 участников из пяти областей - Алтайский край, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалин и Хабаровский край. Турнир очень сильный, потому что приезжают чемпионы округов, ребята, у которых есть большое желание стать мастером спорта, которые обладают хорошим опытом, техникой и тактикой. В связи с этим бои получаются очень зрелищные, - рассказывает председатель судейской коллегии Сибирского федерального округа по смешанным боевым единоборствам ММА Иван Максачук.

На ринг выходят бойцы от 18 лет и старше, главное - наличие хорошей подготовки. Важно, что в финале участвуют наши бойцы из областных и районных клубов, например «Белый Лотос» из Черепаново (тренер Василий Архипов).

- Организация турнира на высоте, прекрасные партнеры, все участники довольны гостеприимством. Поэтому, я думаю, турнир будет развиваться, становиться популярным, тем более что к нам уже приезжают спортсмены с самого Сахалина, - добавил Иван.

Юрий Фоломкин.

Юрий Фоломкин.

РАБОТА С КОМАНДОЙ ПОСТАВЛЕНА НА ОТЛИЧНО

Президент Федерации ММА по Новосибирской области и депутат Совета депутатов города Новосибирска Юрий Фоломкин отмечает, что уровень подготовки наших ребят очень высокий, новосибирские бойцы показывают хорошие результаты благодаря системной работе:

- С января начинается новый отборочный цикл, когда мы можем сделать выводы по итогам данного турнира и подготовиться к следующим соревнованиям. Уже в феврале пройдет чемпионат Новосибирский области, а в марте - Сибирского федерального округа. Есть время, чтобы подготовить такую же достойную команду.

По словам Юрия Фоломкина, наша молодежь показывает хорошие результаты и подает большие надежды. Так, на выступлении первенства России команда Новосибирска заняла третье место.

- Для того чтобы искать и находить, развивать и тренировать начинающих чемпионов, при поддержке клубов и спортсменов разработан комплекс мер: обязательное проведение соревнований, а также участие в состязаниях и судейских, тренерских семинарах, сборах.

Мы стараемся повышать уровень как бойцов, так и тренерского состава. Часто приглашаем действующих профессионалов, чемпионов, именитых тренеров, чтобы учиться новому и обмениваться опытом, - говорит Юрий Фоломкин.

Что касается турнира на Кубок имени святого князя Александра Невского, то это единственный мастерский турнир за Уралом, что вызывает интерес у чемпионов и сильнейших спортсменов со всей Сибири, Дальнего Востока и Приморского края.

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