Профессия - горный мастер

Угольная отрасль в Новосибирской области динамично развивается. При наращивании объемов производства угледобывающих предприятий актуальным является вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов горнодобывающей отрасли. Наш регион не имеет образовательных традиций в этой сфере. Однако и компании, и руководство области заинтересованы в том, чтобы на предприятиях работало как можно больше местных жителей.

В августе «Сибирский Антрацит» заявил о своем участии в проекте «Академгородок 2.0». На форуме «Технопром» компания в присутствии главы региона А. А. Травникова подписала соглашение с четырьмя институтами Сибирского отделения РАН и двумя вузами НСО. Одним из ключевых направлений взаимодействия является создание образовательной инфраструктуры для подготовки специализированных кадров.

Мы решили выяснить, какие профессии востребованы сегодня на современном угледобывающем предприятии. Серию публикаций продолжает рассказ о горных мастерах.

Горный мастер - это связующее звено между инженерами и большим рабочим коллективом, находящимся в забое. Этот человек должен держать под контролем каждый квадратный метр на разрезе, находить общий язык с разными людьми и не отклоняться от плана.

Главный рабочий инструмент горного мастера - рация.Фото: Даба ДАБАЕВ

ПРОРАБ НА РАЗРЕЗЕ

Данила-мастер и медная гора здесь ни при чем, сказки сразу отбросим в сторону - речь пойдет о суровой мужской профессии, не связанной с малахитовым или камнерезным делом. Горный мастер 12 часов в сутки в разных погодных условиях работает на угольном разрезе - там, где огромная техника. Представьте себе строительство многоэтажного дома. Главный человек на площадке - прораб, он следит за технологией, за людьми, за процессом. Именно он отдает команды на месте, может поправить отстающих, от него зависит в том числе, успеют ли все бригады выполнить намеченный на день план. Теперь все это перенесем на угольный разрез, а точнее, на участок Северный компании «Сибирский Антрацит». Именно здесь, непосредственно на производстве, мы знакомимся с тонкостями профессии горного мастера. Этот человек, как прораб, берет под свое начало рабочую смену, отвечает за рациональную организацию процесса, выполнение работ в соответствии с требованиями всех инструкций и правил безопасности. Масштабы здесь, конечно, впечатляющие - на месте разреза можно было бы построить не один дом, а маленький городок. Всю эту территорию под контролем во время смены держит один человек.

Угольный разрез - место сложное. Словно спираль, он спускается вниз на две сотни метров - сверху огромные БелАЗы, груженные горной породой, кажутся муравьями. Масштабы серьезны - на участке работают десятки человек. Горный мастер каждую минуту рабочего времени знает, где находится конкретный сотрудник. Связь с рабочими он держит по рации и в течение смены объезжает практически весь участок.

На разрезе мы знакомимся с двумя представителями этой профессии, которые дают полную информацию о своем деле.

Те самые просторы в недрах.Фото: Даба ДАБАЕВ

ЗА ОПЫТОМ - НАДЕЖНОСТЬ

Шахтерский стаж Михаила Слободяника - 34 года, он был удостоен награды - Знака шахтерской славы III степени. В своей сфере он ас, начинал еще в шахтах на этих же месторождениях Искитимского района. Дату своего трудоустройства помнит, будто это день рождения, озвучивает торжественно - 24 августа 1984 года. Работал сначала горнорабочим, потом - проходчиком. Выучившись в 1996 году на горного инженера, получил должность горного мастера, чуть позже перешел из шахт на угольный разрез, так по сегодняшний день и держит смену в своих опытных, крепких руках.

Каждое утро мастер получает наряд от начальника участка, где расписан план на день. Это множество пунктов, в которых указано, кто и какой объем работы должен сделать. Эти наряды, в свою очередь, горный мастер передает непосредственно исполнителям - они отправляются на разрез, а мастер вслед за ними - контролировать. У обывателя сразу возникают вопросы: а как все эти люди ориентируются в огромном пространстве? как понимают, где копать, куда ехать?

- На разрезе уже выстроена точная система координат. В этом нам помогают маркшейдеры, они выставляют точки, ставят вешки - отметки. По ним, зная систему, ориентироваться очень просто, - объясняет Михаил Павлович.

В его подчинении каждую смену находятся 25 БелАЗов, 17 «Сканий», 10 экскаваторов, 8 бульдозеров, 60 - 70 человек. Решение о любых изменениях, если надо кого-то перебросить на другой участок или подменить, принимает мастер, он же в ночную смену остается за старшего. Михаил называет себя в это время ночным директором.

Да, именно так: разрез живет и в темное время суток. Правда, здесь не так уж темно - все подсвечивается и прожекторами, и фарами.

Мы с Михаилом подходим к карте - плану разреза. Прошу: «Обрисуйте периметр вашей работы». Но периметр нарисовать нельзя - надо смотреть «вглубь» плоского листа.

- Вот отметка +200 - 210, - показывает мастер, - мы сейчас на ее уровне. А вот, - указывает в центр, - отметка 23 - 22. Всю эту глубину и контролируем.

Для объезда этих площадей у мастера есть вахтовка, за смену он может намотать не одну сотню километров. По пути к разрезу Михаил Павлович перечисляет свои обязанности:

- Организация работы, производство по добыче угля, отгрузка и вывоз на отвал вскрыши, контроль за работой горной техники, людей. Особое внимание уделяется технике безопасности. Важно, чтобы люди работали по проектам, по паспортам забоя. Рабочих много, и важно держать в голове, где кто находится, видеть картинку в целом.

Официально наш собеседник уже пять лет - пенсионер, по особому стажу оформился на 10 лет раньше положенного большинству его ровесников срока. О том, что его здесь держит, говорит с оттенком угольной романтики:

- Это ритм жизни. Втянулся в него однажды - и пошел… Кажется, остановишься - и все вокруг тоже остановится. К тому же нравятся мне наши угольные пейзажи. Просторы в недрах - это же необычно. Экскаватор идет, вскрывает породу, и хоть у тебя план от геологов и маркшейдеров есть, но все равно интересно, как там порода залегает. Еще один интерес для меня - это люди. Люблю общение, а здесь важность его велика - рабочих много, со всеми надо общий язык найти, да и люди у нас интересные.

Заработок у горного мастера достойный. Михаил Павлович гордится, что сумел поднять на ноги двоих сыновей и воспитать из них достойных людей. Старший сын сейчас работает на крупном заводе начальником отдела, занимается реновациями и уже был отмечен на Доске почета. Младший сын шахтера сейчас учится в РУДН на переводчика с английского, испанского и французского языков.

Максим Ларькин за работой - выписывает наряды.Фото: Даба ДАБАЕВ

ЗА МОЛОДЫМИ - РАЗВИТИЕ

Максим Ларькин - горный мастер нового поколения. В «Сибирском Антраците» он работает второй год, тем не менее уже успел зарекомендовать себя, и теперь на время отсутствия начальника участка его оставляют за главного.

Максим попал в профессию «по семейным обстоятельствам»: родом он из угольного края - из Кузбасса, а точнее, из Краснобродского поселка. Родители трудятся в этой же сфере: мама - горный диспетчер, отец - горный мастер. Максим пошел по стопам отца. Родительский дом он описывает так:

- В центре стоит дом, а со всех сторон - угольные отвалы. Я жил в среде рабочего класса, постоянно слышал разговоры об угле, шахтах, разрезах, поэтому другого пути для себя и не видел. Профессия мне нравится, она по-настоящему мужская, мощная.

Только вот по месту жительства Максиму найти рабочее место не удалось - говорит, везде требовали специалиста со стажем от трех лет. Подал заявление в «Сибирский Антрацит», его рассмотрели и пригласили Максима на стажировку.

Парень из Кузбасса отнесся к этому со всей ответственностью, сам пошел под крыло к одному из самых строгих руководителей - Александру Михайловичу Коровину.

- Он давал задания и спрашивал по полной программе, с ним подход «я же стажируюсь и пока ни за что не отвечаю» не прошел бы, - уверен Максим. - Мне это и понравилось. Я сам попросился к нему в смену, так как знал, что это мне только на пользу пойдет. Мы до сих пор вместе работаем, он меня и сейчас «стажирует». Если нужен совет, иду к нему.

Первое время Максиму, конечно, было сложно. Объем знаний, навыков требуется большой. Но благодаря общению с людьми и работе с документацией втянулся в работу, все наладилось.

В коллективе люди разные, в том числе опытные работники со стажем, которых горному мастеру необходимо контролировать, выдавать наряды. Наладить отношения получилось оперативно, хотя первое время на парня смотрели исподлобья - молодой какой, а уже руководит. Но характер Максима не оставил сомневающимся шансов - новый горный мастер нашел подход к каждому.

- Это, наверно, самое главное в моей профессии - умение общаться с людьми. Найдешь контакт, и тебя будут слушать, доверять, а значит, и работа пойдет. Если только по уставу все спрашивать, мало что получится - надо искать подход к людям. Уже утром смотришь на человека и по глазам видишь: у одного в семье что-то случилось, другой просто не в духе. Надо каждого человека настраивать на эффективную работу, - рассуждает Максим Ларькин.

Во время замещения начальника под руководством нашего героя порядка 200 человек - это четыре смены плюс мастера, маркшейдеры, геологи. Простая ли задача - держать на смене связь с каждым, разбираться в их задачах, проблемах, ситуациях? Но Максим рассказывает об этом с горящими глазами. Его трудности увлекают, особенно если поначалу задача кажется невыполнимой.

- Появляется азарт, хочется найти решение. К примеру, по производственным показателям надо сделать дорогу. Думаешь: работы на неделю, а надо - за смену. И тут уж крутись, изворачивайся, но выполни. Вот тогда чувствуешь и поддержку коллектива, и гордость за выполненную работу.

Горный мастер должен постоянно быть начеку, вот где необходимо уметь оперативно принять решение. Есть здесь место и для реализации инженерной мысли. А характер какой надо иметь?

- Доля доброй хитрости, по-русски говоря - смекалка, нужна, она и поможет посмотреть на задачу с разных сторон, найти нестандартное решение. Еще надо обладать смелостью и уверенностью в себе, иначе доверия людей не заслужишь, - считает Максим.

Молодому же специалисту не помешает и немного разумных амбиций. Каждый день трудиться под открытым небом, выходить на смену в любую погоду, будь то мороз, дождь, туман, жара, под силу не каждому. А вот человек, который любит преодолевать трудности и испытывает гордость от успешно законченной, но тяжелой работы, как раз и есть мастер своего дела, в том числе и горного.

КОНКРЕТНО

Горный мастер является непосредственным руководителем коллектива смены на возглавляемом им участке работ, отвечающим за рациональную организацию производственного процесса в соответствии с требованиями технологических, производственных инструкций и правил безопасности при ведении горных работ.*

Квалификационные требования:

Высшее горнотехническое образование без требований к стажу работы или базовое высшее горнотехническое образование.

* Определение из «Свободной шахтерской энциклопедии».