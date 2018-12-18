2018-12-18T07:16:10+03:00
Говорит Новосибирск

«Нашему бизнесу в Новосибирске комфортно и мы строим большие планы на будущее»

Так можно сформулировать общее мнение победителей и лауреатов традиционного городского конкурса «Лучшее малое предприятие/предприниматель», которых мы пригласили на прямой эфир
Денис ТАБАКОВ
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Церемония награждения победителей конкурса «Лучшее малое предприятие/предприниматель города Новосибирска»Церемония награждения победителей конкурса «Лучшее малое предприятие/предприниматель города Новосибирска»
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В этом году конкурс прошел в 13-й раз. Он нацелен на развитие предпринимательства в городе, формирование позитивного имиджа предпринимательской деятельности, выявление лучших предприятий и предпринимателей по итогам года.

В программе «Говорит Новосибирск!» наши гости рассказали, как начинали свой бизнес, чего достигли ко дню сегодняшнему, и какие планы строят на будущее.

В программе приняли участие:

Виталина Жахалова, основатель и директор компании «Ламинария шоп»;

Ольга Зюзина, основатель и директор компании «Наши традиции»;

Павел Историн, коммерческий директор АО «Научно-производственная фирма «СИАНТ»;

Антон Горестов, владелец и соучредитель федеральной сети стрит-фуда DЯDЯ DЁНЕR, сети дизайнерских бутик-отелей AHOTELS, сети кофеен «PRIMETIME».

Подробности – в записи.

Фото с церемонии награждения – управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска

Виталина Жахалова, основатель и директор компании «Ламинария шоп»;

Виталина Жахалова, основатель и директор компании «Ламинария шоп»;

Ольга Зюзина, основатель и директор компании «Наши традиции»

Ольга Зюзина, основатель и директор компании «Наши традиции»

Павел Историн, коммерческий директор АО «Научно-производственная фирма «СИАНТ»

Павел Историн, коммерческий директор АО «Научно-производственная фирма «СИАНТ»

Антон Горестов, владелец и соучредитель федеральной сети стрит-фуда DЯDЯ DЁНЕR, сети дизайнерских бутик-отелей AHOTELS, сети кофеен «PRIMETIME».

Антон Горестов, владелец и соучредитель федеральной сети стрит-фуда DЯDЯ DЁНЕR, сети дизайнерских бутик-отелей AHOTELS, сети кофеен «PRIMETIME».

«Говорит Новосибирск!» – интервью с победителями конкурса «Лучшее малое предприятие и предприниматель года»

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