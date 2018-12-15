2018-12-15T17:54:39+03:00
Общество

Мал, но на вес золота: в Новосибирске прошла конференция для работников небольших музеев

Провел ее Центр патриотического воспитания Новосибирской области
Татьяна СОЛОВОВА
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В конференции поучаствовали более 150 музейщиков со всей области.В конференции поучаствовали более 150 музейщиков со всей области.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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Такая научно-практическая конференция, посвящённая роли, значению, потенциалу и месту малых музеев в гражданско-патриотическом воспитании, под эгидой областного министерства регионального развития проводилась впервые. Спросите, почему она настолько важна? Дадим слово самим организаторам:

- Наша цель – объединить малые музеи, которые подчинены разным ведомствам, но при этом решают общие задачи, - объяснила Нина Коурдакова, начальник отдела учебно-методической деятельности Центра патриотического воспитания Новосибирской области. – Поэтому и нужна была такая конференция, которая бы осветила проблемы малых музеев и пути их решения.

Насколько эта тема актуальна, можно судить по тому, что поучаствовать в конференции захотели более 150 сотрудников музеев со всей Новосибирской области:

- К примеру, в Новосибирск (что сделали? Прибыли? Приехали?) представители Северного, Коченевского, Сузунского, Венгеровского района, города Оби, - перечисляет Нина Каурдакова.

Разговор вышел предельно конкретный, как и главный вопрос: что нужно сделать, чтобы привлечь в районные музеи молодежь? На него попыталась ответить эксперт из Москвы Ирина Чувилова, кандидат исторических наук, руководитель исследовательской группы «Российская музейная энциклопедия».

- Тема патриотического воспитания была непопулярна, в 2000 году мы не говорили о ней, а сейчас она выходит на первый план. Но мы утеряли методики работы по этому направлению, ничего нового мы не можем предложить, а жизнь очень сильно изменилась, молодежь другая, - объясняет Ирина Валентиновна. – И если раньше мы могли позвать и просто показать что-то, дать какие-то листочки, то сегодня молодежь работает только с гаджетами, ориентирована на информацию из Интернета. И ее очень трудно привести в музей и говорить с ней на такие серьезные темы. И при этом еще музейщики разобщены, музейного сообщества как такового в стране нет. И хорошо, если такое сообщество формируется локально, как в Новосибирской области.

- У какого из новосибирских музеев, на ваш взгляд, сейчас есть самые интересные наработки?

- Мне очень нравится, как работает музей Заельцовского района Новосибирска: у них уже есть свой зритель, свой посетитель. Он уже не может без этого музея, он его уже считает частью своей идентичности, частью локальной культуры. А это - главная задача для музея сегодня!

- Как вы думаете, что прибавит музеям популярности?

- Вы знаете, форм работ очень много, но можно взять самую интересную форму и загубить ее на корню. Мне кажется, самое главное сегодня – ориентация на человека. И если ты конкретно знаешь, что вот этот Иван Петрович - тот конкретный человек, для которого ты готовишь экскурсию, выставку, ты ориентируешься на него. Это как сшить платье в ателье – оно никому другому больше не подойдет! И эта ориентация на посетителя дает потрясающий результат!

Такой вот простой рецепт: «собственное платье» для каждого посетителя, и нет сомнений, что такой подход сибиряки оценят!

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