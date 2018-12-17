2018-12-17T15:07:40+03:00
Общество

Инвестиции, здравоохранение и спорт: губернатор Новосибирской области подвел итоги уходящего года

Глава региона Андрей Травников рассказал, с какими результатами подходит область к новому, 2019 году.
Александра БРУНЯ
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Андрей Травников рассказал о главных итогах года.Андрей Травников рассказал о главных итогах года.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Масштабные инвестиционные проекты, рост промышленного производства, кадровое обновление в структуре правительства и особое внимание к здравоохранению… О каждом из достижений и важных проектах - подробнее в нашем материале.

НАУКА БУДУЩЕГО

Один из самых обсуждаемых проектов этого года - так называемый «Академгородок 2.0». Он сулит региону не только звание столицы науки, но и многомиллиардные инвестиции.

- Программа развития Академгородка включает не только науку, но и инфраструктурное обустройство территории, - отметил глава региона.

Программа стартует со строительства Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), на который планируется потратить более 37 миллиардов рублей, а также с создания центра генетических технологий. Но научный центр - не единственная возможность роста экономики региона.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАСТЕТ, КАК И ИНВЕСТИЦИИ

Один из показателей благополучия региона - это, конечно, цифры производства и инвестиции. В уходящем году Новосибирской области есть чем похвастаться по этим показателям. Рост индекса промышленного производства за 9 месяцев 2018 года составил 105,6%, что выше среднего в России (103%). При этом реальная заработная плата жителей увеличилась на 7,1%. А инвестиции составили 186 миллиардов рублей.

- Уже сейчас нужно создавать основу для развития в 2019 году. Для этого в первую очередь нужны инвестиции в экономику региона. В этом году у Новосибирской области хороший результат в рейтинге инвестиционного развития - регион впервые вошел в двадцатку. Но объем инвестиций необходимо увеличивать, - поставил задачу на следующий год Андрей Травников.

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В течение всего 2018 года медицинская отрасль была в центре внимания не только общественности, но и губернатора. Возобновление возведения областного перинатального центра, строительство регионального онкологического центра, новых поликлиник и многие другие проекты в уходящем году сдвинулись с мертвой точки. Наша область одной из первых начала работу по национальным проектам, в том числе и по здравоохранению.

Главные задачи на 2019 год, по словам губернатора, - сокращение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также повышение качества работы первичного звена.

- Как-то совпало, что именно эти приоритеты обозначил глава государства. Очевидно, сама жизнь и население подсказывают эти приоритеты, - подчеркнул глава региона.

СПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ

В 2018 году определились со строительством нового ЛДС. Также в регионе обсуждаются еще несколько значимых проектов в сфере спорта. Например, центр фехтования Станислава Позднякова, гимнастический комплекс Евгения Подгорного. В планах возведение волейбольного центра и реконструкция бассейна СКА.

- Мы стараемся уделять внимание знаковой инфраструктуре, которая способствовала бы достижению результатов в спорте высших достижений, а также созданию условий для развития массового спорта, - добавил Андрей Травников.

Для того чтобы все вышеперечисленные задачи были исполнены, губернатор смог сформировать эффективную команду. Как подчеркнул Андрей Травников, все кадровые решения принимались плавно, без спешки и очень размеренно. В таком случае в следующем году мы ждем от новой команды под руководством главы региона слаженной работы и реализации всех запланированных проектов.

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