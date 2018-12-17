Свалок станет меньше: в Новосибирской области запускают новую схему обращения с отходами

В нашем регионе, как и во всей стране, с начала нового года мусор из дворов начнут вывозить по другим правилам. Правила эти прописаны в федеральном законе, и цель этих новшеств - создать современную безопасную структуру, которая работала бы как часы и не имела лазеек для нечистых на руку «мусорных королей».

Многие уже знают: во главе цепочки будет стоять региональный оператор, он и будет контролировать систему. Подробнее о том, как будет построена работа в нашем регионе, рассказали заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка и министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

- Мы своевременно приняли территориальную схему обращения с отходами, провели конкурс по выбору регионального оператора, победила организация «Экология Новосибирск». Идет конкурс по перевозке, заключаются соглашения с полигонами. К работе подключились и минприроды, и министерство ЖКХ, и ГЖИ, - рассказывает Сергей Семка.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что новая система - это масштабный план, включающий ряд мероприятий:

- На создание инфраструктуры в Новосибирской области ежегодно в течение трех лет из федерального и регионального бюджетов будет выделяться порядка 200 миллионов рублей.

В том числе планируется завершение строительства современных объектов размещения отходов в Карасукском, Баганском, Северном, Кыштовском, Искитимском районах области, а также строительство площадок временного накопления. Будут разработаны оптимальные маршруты и созданы объекты размещения в формате государственно-частного партнерства в Татарском, Барабинском и Тогучинском районах.

Жители беспокоятся: новые правила начнут действовать с начала января. Не погрязнут ли дворы в мусоре во время праздников? В министерстве заверили, что необходимые встречи и разъяснения проведены со всеми участниками процесса, в том числе с представителями управляющих компаний. Задержек с уборкой быть не должно. Кроме того, подготовка к новой системе велась активная и заблаговременная, так что момент перехода должен пройти плавно.

Еще один плюс новой системы - улучшение экологических условий. Во-первых, часть отходов должна отправляться на переработку, уже идут переговоры с заинтересованными предприятиями. Во-вторых, регион должен избавиться от большого количества несанкционированных свалок. Важно, что все участники процесса получат деньги на свои счета только в том случае, если мусор будет доставлен до места складирования. Так что выбросить груз посередине пути будет невыгодно. Кроме того, весь транспорт, участвующий в процессе, будет оборудован датчиками GPS-навигации, что позволит региональному оператору следить за всеми мусоровозами.