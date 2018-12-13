Видео, как подростки покоряли реку, стало лучшим в Новосибирске

Наверное, это мечта любого видеолюбителя: чтобы его работу показали на большом экране. И у победителей конкурса «ОБЪЕКТИВная Сибирь - 2018» эта мечта сбылась: во время награждения их ролики показали в кинотеатре «Победа». Но обо всем по порядку!

ПЕРВЙ БЛИН - НЕ КОМОМ!

Этот конкурс впервые провел Центр патриотического воспитания Новосибирской области при поддержке областного министерства региональной политики.

- Участие в конкурсе приняли более 150 жителей Новосибирской области абсолютно разного возраста. Для участия необходимо было снять видеоматериал на любое устройство с камерой - фотоаппарат, видеокамеру, квадрокоптер, телефон и другие виды техники, - рассказал Максим Безбородов, сотрудник Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Победителей наградили в кинотеатре "Победа", и показали их работы на большом экране.Фото: Даба ДАБАЕВ

Главные темы работ - это любовь к Родине, от малой до великой, доброе отношение к людям, уважение к истории страны, города, села и семьи. Награждение проводили в нескольких номинациях: «Музыкальный клип», «Репортаж», «Игровой фильм» и «Очерк».

Кстати, в одной - дополнительной - номинации «Общественное голосование» лучших выбирали по количеству лайков, которое видео получало в официальной группе Центра патриотического воспитания в соцсети «ВКонтакте».

ПОВТОРИЛИ МАРШРУТ КАЗАКОВ... НА ШЛЮПКАХ

Лучшими в номинации «Музыкальный клип» стали Александр Кутник и Александр Ведерников. Они сняли видео о том, как на шлюпке вместе с подростками покоряли сибирские реки. Один из кадров - драматичный: школьники оказались посреди реки в бурю, но, к счастью, все обошлось.

- Небольшая видеозарисовка посвящена одному из наших проектов. Мы совершаем походы на шлюпках по маршрутам казаков-первопроходцев, тем самым отдаем дань памяти нашим предкам. И воспитываем молодежь в духе уважения к прошлому, в любви к своей Родине. Всегда необходимо показывать все лучшее, что у нас есть! - уверены авторы ролика. - Молодежи всегда интересно что-то яркое, что-то новое, а хорошо забытое старое не вызывает интерес. Это вопросы воспитания, которые необходимо решать. Мы всегда ведем хронологическую съемку наших путешествий и проектов, и очень хочется разобрать их и рассказать о многом.

А нам остается поздравить всех победителей и пожелать им дальнейших успехов! Посмотреть работы можно в официальной группе Центра патриотического воспитания.

Номинация "Музыкальный клип", "Шлюпочный агитпоход".

За победу в конкурсе боролись более 150 сибиряков.Фото: Даба ДАБАЕВ

КОНКРЕТНО

Кто победил?

Номинация «Репортаж»

Лауреаты III степени - Мария Меледина и Ольга Егитова, репортаж с регионального форума «Эстафета поколений - 2018»

Лауреат II степени - Полина Бабурина, репортаж с места проведения форума «Новосибирск - город безграничных возможностей»

Лауреаты I степени - Дарья Савченко и Дарья Шабалина, репортаж «День чистоты»

Авторы лучших роликов получили дипломы.Фото: Даба ДАБАЕВ

Номинация «Музыкальный клип»

Лауреат III степени - Сергей Вертков, клип «Русская рать»

Лауреаты II степени - Анастасия Васильева и Тамара Лейфрид, клип «Семья - семь главных правил»

Лауреаты I степени - Александр Кутник и Александр Ведерников, клип «Шлюпочный агитпоход»

Номинация «Очерк»

Лауреаты III степени - Елена Веретенникова и семейная студия «ЧудоМир», очерк «Улица родного города»

Лауреаты II степени - Анастасия Васильева и Тамара Лейфрид, очерк «Преодоление», а также Мария Жужулова, очерк «Единство Байкала»

Лауреат I степени - Евгения Пшеничникова, очерк «Воинам-сибирякам посвящается…»

Номинация «Игровой фильм»

Лауреат I степени - Роман Болдырев, фильм «Коробка поцелуев»

Звания лауреатов II и III степени в данной номинации решением жюри не присуждались.

Номинация «Общественное голосование»

Лауреаты III степени - Маргарита Сидорова и Гарегин Макян, репортаж о Линево

Лауреат II степени - Сергей Вертков, музыкальный клип «Русская рать»

Лауреаты I степени - Елена Гавриленко и Алексей Коваленко, репортаж «Мы адрес свой не думаем менять!»

Специальный приз Центра патриотического воспитания Новосибирской области за самое активное участие в конкурсе вручен авторскому коллективу в составе Натальи Косинцевой, Лилии Потеряевой, Ольги Тайлаковой и Олеси Рыбиной за серию очерков о жизни и творчестве поэтов Колывани.