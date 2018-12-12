Норму снегом занесло: разбираем проблемы уборки Новосибирска

Ругать коммунальные службы за плохую уборку снега в Сибири - это что-то вроде зимней традиции, как кататься на санках. Читатели звонят в редакцию, перечисляют адреса заснеженных улиц, километровые пробки сковывают город железным ободом по всем направлениям. Люди негодуют. Но описать процесс - это дело простое, мы же решили копнуть глубже и посмотреть, почему наши дорожные службы не всегда быстро справляются со снегом.

СКОЛЬКО БЫЛО СНЕГА

Все говорят о том, что нынешний ноябрь по осадкам оказался выдающимся. За точными показаниями обращаемся к синоптикам и в мэрию Новосибирска. Там это подтверждают. Действительно, только в ноябре 2018 года выпал 61 миллиметр осадков, в то время как норма этого месяца (по календарю - осеннего) - всего 37 миллиметров. Это значит, что сугробы на наших улицах выросли на 65% быстрее и выше, чем в среднем по ноябрю.

К примеру, в 2015 и 2017 годах снега выпадало даже меньше нормы. А вот в 2016 году - больше (46 миллиметров), однако дополнительная техника тогда привлекалась гораздо активнее.

Снега выпало в ноябре много, а техники привлечено меньше, чем в прошлые годы.Фото: Влад КОМЯКОВ

- В ноябре 2016 года было привлечено 1054 машины, в ноябре текущего года - 95 машин. На сегодняшний день в бюджете недостаточно средств, чтобы привлекать технику со стороны в таком количестве. В наиболее благоприятные времена (2013 - 2014 годы) на привлеченную технику направлялось 40 миллионов рублей. На сегодня оптимальная сумма - 100 миллионов рублей, - сообщают в мэрии и добавляют, что сейчас дополнительных средств нет.

С одним из подрядчиков город заключил договор по сниженной стоимости - за 900 рублей в час (рыночная цена 1200 - 1400 рублей в час). Но в этом случае и качество соответствующее: норму подрядчик выполняет только наполовину, выводя на дороги всего 10 самосвалов вместо оговоренных 20. Так что, скорее всего, контракт будет разорван. А ведь справедливо хотели сэкономить...

Графика: Евгений ПРОКИНОВ

КУДА УЕХАЛА ТЕХНИКА?

Один из самых распространенных комментариев в адрес работы коммунальных служб: «Говорят, что улицы чистят, только вот что-то техники не видно». Логично, если техники не слишком много, то застать ее на улицах города водителю не так-то просто. На данный момент муниципальные предприятия укомплектованы специальными машинами только на 40% от нормы. Но закупка новых грузовиков, может, и не нужна, так как летом они будут простаивать. Гораздо проще и выгоднее привлечь технику со стороны - оплачивая работу подрядчиков только во время обильных снегопадов. Но и на это нужны дополнительные деньги.

Тротуары во время снегопадов плохо чистят опять-таки из-за недостатка техники. Уборочные машины есть, но их перебрасывают на дороги, чтобы устранить предписания ГИБДД, иначе появятся штрафы, которые необходимо будет уплачивать из бюджета. Именно поэтому тротуары ставят в конец списка важных дел.

Чтобы исправить ситуацию, надо обеспечить ДЭУ техникой на 60 - 70% от норматива, тогда появится возможность наводить порядок в городе одновременно по всем фронтам: и по дорожным, и по тротуарным. Чтобы реализовать эту цель, нужно ежегодно пополнять парк техники на 50 машин, в денежном эквиваленте это 400 - 500 миллионов рублей в год.

Еще одна проблема - некомплект кадров. Техника вроде бы и есть, но задействована не вся. Не идут рабочие на низкие зарплаты.

Может быть, проблему как-то решили бы снегоплавильные станции, ведь они помогают сократить время техники в пути - не надо ездить за десятки километров за город, можно избавится от груза в городе, а следовательно, сделать больше рейсов за сутки. Но и тут вопрос денег - каждая станция стоит 250 - 300 миллионов рублей. Работает пока только одна, на улице Широкой.

В такой ситуации хочется оглядеться по сторонам и спросить: а что, в других городах то же самое творится? Нет, нам остается только завидовать - если в Новосибирске одновременно на дороги может выйти 500 машин для уборки снега, то в Москве - в 30 раз больше. Сравним наш мегаполис с Екатеринбургом, где площадь дорог сопоставима с нашей. Там самая старая техника - 2012 года выпуска, а у нас - 1989-го. В новом году отметит 30-летний юбилей. Только вот настроение в связи с этим не праздничное…

А КАК У НИХ?

В Новосибирске на уборку снега на дороги может выйти 500 машин в сутки, а в Москве - 15 000 машин в сутки. В Екатеринбурге самая старая техника 2012 года выпуска, в Новосибирске - 1989 года выпуска.

Графика: Евгений ПРОКИНОВ