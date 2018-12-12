Огурцы пошли в рост: теплицы обеспечат регион овощами

Теплицы вблизи новосибирского аэропорта в темное время суток заметны издалека, но мало кто знает: мощности этого предприятия настолько серьезны, что способны удовлетворить потребности города-миллионника и даже больше. Масштабный инвестиционный проект был запущен при поддержке региональных властей и бизнес-структур. Вложение оказалось удачным - сегодня тепличный комбинат использует самые передовые технологии в производстве, дает рабочие места, снабжает регион свежими овощами.

ВМЕСТЕ С УРОЖАЕМ РАСТУТ ЗАРПЛАТЫ

ГК «Горкунов» строит теплицы в нескольких регионах страны. В Новосибирской области проект оказался очень удачным. Сначала на площади 16 гектаров появился комбинат «Новосибирский», затем, в 2014 году, был запущен еще один проект - тепличный комбинат «Толмачевский», который строился в два этапа. Первый был завершен в ноябре 2016 года, не так давно была запущена вторая очередь. Теперь общий объем овощей комбината «Толмачевский» составит 20 тысяч тонн в год.

На торжественном открытии второй очереди побывал губернатор Андрей Травников, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и инициатор проекта Борис Горкунов.

Андрей Травников в торжественной обстановке вручил награды строителям, резидентам и инвесторам предприятия, а также отметил, насколько важен данный проект для области:

- Такие проекты оказывают существенное влияние на экономику региона. Теперь обеспеченность области овощами из закрытого грунта вырастет с 52 до 100%. Также я хотел бы обратить внимание, насколько подобные проекты значимы для людей, живущих в районах Новосибирской области. Для человека что необходимо? Интересная работа, достойная зарплата и уверенность в будущем. Здесь созданы все эти условия. При таких финансово-экономических показателях мы понимаем, что предприятие будет уверенно чувствовать себя и на рынке Новосибирской области, и на рынке всего федерального округа. Значит, есть уверенность в будущем, в появлении новых проектов.

Борис Горкунов, обращаясь к сотрудникам предприятия, объявил, что руководство приняло решение о повышении заработной платы на 20%.

После официальной части церемонии глава региона побывал в новом комплексе, принял участие в первом сборе урожая и оценил современный подход к делу на производстве.

К ОГУРЦАМ ПОДСАДЯТ РОЗЫ

Сегодняшний успех не волшебство - это результат усердной работы, а также поддержки властей. Государственное софинансирование комплекса «Новосибирский» составило 472,7 миллиона рублей, а комплекса «Толмачевский» - 819,5 миллиона, это средства федерального и регионального бюджетов. Также были привлечены банковские займы и собственные средства инвестора. Деньги использовались с умом - производство растет, цена на продукцию понемногу падает, одновременно с этим увеличивается число покупателей. Все это позволяет инвестору думать о развитии проектов.

В планах на ближайший год начать реконструкцию тепличного комплекса «Новосибирский» и на площади в 6,8 гектара высадить розы. Цветы должны удовлетворить потребности Новосибирской области в этой сфере, а в дальнейшем - и всей Сибири и Дальнего Востока. Комплекс будет полностью роботизирован, планы по реконструкции уже прошли этап согласования.