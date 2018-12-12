2018-12-12T12:35:20+03:00
Общество

Проложат дорогу, повысят зарплаты: в Новосибирске приняли бюджет города

На сессии Совета депутатов города Новосибирска в первом чтении приняли бюджет на три года
Алена КОВРОВА
Поделиться:
Депутаты Совета депутатов города Новосибирска выступили за развитие транспортной системы столицы Сибири.Депутаты Совета депутатов города Новосибирска выступили за развитие транспортной системы столицы Сибири.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Бюджет приняли с дефицитом в 1 миллиард 947 миллионов рублей. В следующем году доходная часть составит 42 миллиарда 961 миллион рублей, а расходная - 44 миллиарда 948 миллионов рублей. Планируется, что до 2021 года дефицит удастся сократить более чем в два раза, до 800 миллионов рублей.

ДЕНЬГИ ПОЙДУТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗАРПЛАТУ И КОММУНАЛКУ

- Прошло интересное, активное обсуждение и принятие бюджета в первом чтении, - прокомментировал ход заседания председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Мы поддержали социальные статьи, связанные с заработной платой, с коммунальным хозяйством, с услугами наших учреждений. Небольшие средства заложили на софинансирование проектов по развитию города, по капитальному строительству. К сожалению, сейчас мы не можем развиваться полноценно за свой счет, поэтому обращаемся за помощью к коллегам, губернатору Новосибирской области и находим взаимопонимание.

Инициатива областных властей предоставить городу отчисления в размере 10% от налогов, взимаемых по упрощенной системе у предпринимателей Новосибирска, стала настоящим прорывом во взаимодействии властей. Несмотря на то, что предложение окончательно пока не принято, у города есть шанс за счет этих средств увеличить бюджет на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Дополнительные средства планируется потратить на индексацию заработной платы бюджетников.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРИОРИТЕТЕ

Депутаты обсудили ряд серьезных задач. Например, обозначили необходимость разрешить вопрос транспортной развязки в Южно-Чемском жилмассиве. Более 20 тысяч жителей ежедневно тратят дополнительный час, чтобы преодолеть 700-метровый участок до Советского шоссе и улицы Петухова. Для решения проблемы нужна дорога.

Также подняли вопрос обустройства конечных остановочных пунктов в спальных районах. На это выделят дополнительно 10 миллионов рублей.

Излишне снежное начало зимы также скорректировало ход обсуждений на заседании

Совета депутатов города Новосибирска. В этом году было закуплено 49 единиц снегоуборочной техники, но вся она оказалась широкоформатной, приспособленной только для автомагистралей. В следующем году планируется закупить 10 спецмашин для уборки тротуаров.

Депутаты высказали претензии к работе руководителей МУПов и ДЭУ, нерационально использующих средства. Поступило предложение привлекать к решению задач частный бизнес.

Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев.

- Мы сами живем в этом городе и видим плохую уборку, получаем много обращений от граждан, - отметил Дмитрий Асанцев. - Все возможные меры предпринимаются, но они не достаточны. У нас нет того количества техники, которая могла бы после обильных снегопадов разом покрыть весь город. К сожалению, это объективная реальность.

В финансовые расчеты пока не попал ряд важных статей расходов - это средства на выплаты льготным категориям граждан в связи с увеличением платы за проезд в общественном транспорте. Также около полумиллиона рублей нужно для строительства и введения в эксплуатацию шести детских садов.

Несмотря на то, что бюджет приняли в первом чтении, во втором чтении, которое запланировано на 24 декабря, ожидаются поправки.

Еще больше материалов по теме: «Новости Совета депутатов города Новосибирска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Цивилев - "КП": Я только что от Агафьи Лыковой. Она чувствует себя нормально, мы зря так всполошились
Губернатор Кемеровской области, вместе с доктором слетавший к отшельнице и Героине повести Василия Пескова, на обратном пути дал интервью Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
«Банда отморозков»: новосибирцы встретили в метро толпу Дед Морозов
В Ленинском районе пропал пожилой мужчина: недавно переехал в Новосибирск и страдает провалами в памяти
Нарушая запреты: бизнесмены добыли золота в новосибирском заказнике на 270 миллионов рублей
Президентский подарок: многодетная сибирячка получила квартиру после разговора с Путиным
Пришли и опечатали: два крупных ТЦ в Академгородке закрыли для посетителей
Под Новосибирском из-за хозяйства с коровами устроили разборки в духе 90-х: бандиты на «Лексусах» угрожают работникам
«От улыбки хмурый день светлей»: новосибирцы подняли настроение пассажирам метро детскими песенками о дружбе и свободе
В плену огня: из горящей квартиры на пятом этаже пожарные спасли женщину с ребенком
Утром каток будет: в селе под Новосибирском улицы оказались затоплены желтой водой
Погода на день в Новосибирске: 12 декабря будет минус 7 и дымка
Богиня танцев: девушка сняла откровенное новогоднее видео
Пылающая эстафета: новосибирская сноубордистка съехала с горящим факелом с горы
ЛДС начнут с весны: в правительстве подтвердили финансирование площадки
Презент от президента: хранивший 50 лет золотую зажигалку от Шарля де Голля гаишник подарит ее музею
«Люди замерзают»: более 100 домов в коттеджном поселке в Заельцовском районе остались на 15 часов без тепла и света
Побриться приспичило: экс-полицейский попался на краже бритвенного станка в магазине
То ли канализация, то ли вода: на месте снесенного дома в Центральном районе из-под льда забил гейзер
Родники «встали»: дорожная авария серьезно блокировала выезд с микрорайона в город
Набросился с железным прутом: буйный сибиряк пойдет под суд за угрозы приставам
Закупиться на 4 тысячи: стала известна цена продуктовой корзины новосибирцев
Дважды за год: в Новосибирской области повысят плату за тепло
Погода на день в Новосибирске: 11 декабря потеплеет до минус 9 градусов
Астролог рассказала, можно ли в год Свиньи готовить свинину
«Богини тверка»: сибирячка сняла веселое видео о танцах в клубе
Мэр Новосибирска пригласил незнакомку на хоккей