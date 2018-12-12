2018-12-14T07:32:09+03:00
Общество

Проложат дорогу, повысят зарплаты: в Новосибирске приняли бюджет города

На сессии Совета депутатов города Новосибирска в первом чтении приняли бюджет на три года
Алена КОВРОВА
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Депутаты Совета депутатов города Новосибирска выступили за развитие транспортной системы столицы Сибири.Депутаты Совета депутатов города Новосибирска выступили за развитие транспортной системы столицы Сибири.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Бюджет приняли с дефицитом в 1 миллиард 947 миллионов рублей. В следующем году доходная часть составит 42 миллиарда 961 миллион рублей, а расходная - 44 миллиарда 948 миллионов рублей. Планируется, что до 2021 года дефицит удастся сократить более чем в два раза, до 800 миллионов рублей.

ДЕНЬГИ ПОЙДУТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗАРПЛАТУ И КОММУНАЛКУ

- Прошло интересное, активное обсуждение и принятие бюджета в первом чтении, - прокомментировал ход заседания председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Мы поддержали социальные статьи, связанные с заработной платой, с коммунальным хозяйством, с услугами наших учреждений. Небольшие средства заложили на софинансирование проектов по развитию города, по капитальному строительству. К сожалению, сейчас мы не можем развиваться полноценно за свой счет, поэтому обращаемся за помощью к коллегам, губернатору Новосибирской области и находим взаимопонимание.

Инициатива областных властей предоставить городу отчисления в размере 10% от налогов, взимаемых по упрощенной системе у предпринимателей Новосибирска, стала настоящим прорывом во взаимодействии властей. Несмотря на то, что предложение окончательно пока не принято, у города есть шанс за счет этих средств увеличить бюджет на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Дополнительные средства планируется потратить на индексацию заработной платы бюджетников.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРИОРИТЕТЕ

Депутаты обсудили ряд серьезных задач. Например, обозначили необходимость разрешить вопрос транспортной развязки в Южно-Чемском жилмассиве. Более 20 тысяч жителей ежедневно тратят дополнительный час, чтобы преодолеть 700-метровый участок до Советского шоссе и улицы Петухова. Для решения проблемы нужна дорога.

Также подняли вопрос обустройства конечных остановочных пунктов в спальных районах. На это выделят дополнительно 10 миллионов рублей.

Излишне снежное начало зимы также скорректировало ход обсуждений на заседании

Совета депутатов города Новосибирска. В этом году было закуплено 49 единиц снегоуборочной техники, но вся она оказалась широкоформатной, приспособленной только для автомагистралей. В следующем году планируется закупить 10 спецмашин для уборки тротуаров.

Депутаты высказали претензии к работе руководителей МУПов и ДЭУ, нерационально использующих средства. Поступило предложение привлекать к решению задач частный бизнес.

Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев.

- Мы сами живем в этом городе и видим плохую уборку, получаем много обращений от граждан, - отметил Дмитрий Асанцев. - Все возможные меры предпринимаются, но они не достаточны. У нас нет того количества техники, которая могла бы после обильных снегопадов разом покрыть весь город. К сожалению, это объективная реальность.

В финансовые расчеты пока не попал ряд важных статей расходов - это средства на выплаты льготным категориям граждан в связи с увеличением платы за проезд в общественном транспорте. Также около полумиллиона рублей нужно для строительства и введения в эксплуатацию шести детских садов.

Несмотря на то, что бюджет приняли в первом чтении, во втором чтении, которое запланировано на 24 декабря, ожидаются поправки.

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