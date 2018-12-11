2018-12-11T11:08:15+03:00
Говорит Новосибирск

Сделать Новосибирск максимально благоприятным для развития малого и среднего бизнеса

Эту цель преследуют организаторы делового форума «Инвестируй в Новосибирск», который проходит сегодня в столице Сибири
Дмитрий ЧЕЧУРОВ
Поделиться:
Мобильная студия радио «Комсомольская правда» на деловом форуме «Инвестируй в Новосибирск»Мобильная студия радио «Комсомольская правда» на деловом форуме «Инвестируй в Новосибирск»
Изменить размер текста:

В его работе принимают участие сотни предпринимателей, представителей власти, деловых общественных организаций, эксперты регионального и федерального уровней. Форум призван создать коммуникационную площадку для обозначения и решения актуальных проблем новосибирского предпринимательства.

Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск»

Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск»

Мероприятие организовано мэрией Новосибирска и «Сбербанком» при партнерстве общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и «Агентства инвестиционного развития» Новосибирской области.

Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск»

Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск»

На форуме в прямом эфире работала мобильная студия радио «Комсомольская правда».

Подробности – в записи.

Мобильная студия радио «Комсомольская правда» на деловом форуме «Инвестируй в Новосибирск»

Мобильная студия радио «Комсомольская правда» на деловом форуме «Инвестируй в Новосибирск»

Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск» - мобильная студия с места события

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Пылающая эстафета: новосибирская сноубордистка съехала с горящим факелом с горы
ЛДС начнут с весны: в правительстве подтвердили финансирование площадки
Презент от президента: хранивший 50 лет золотую зажигалку от Шарля де Голля гаишник подарит ее музею
«Люди замерзают»: более 100 домов в коттеджном поселке в Заельцовском районе остались на 15 часов без тепла и света
Побриться приспичило: экс-полицейский попался на краже бритвенного станка в магазине
То ли канализация, то ли вода: на месте снесенного дома в Центральном районе из-под льда забил гейзер
Родники «встали»: дорожная авария серьезно блокировала выезд с микрорайона в город
Набросился с железным прутом: буйный сибиряк пойдет под суд за угрозы приставам
Закупиться на 4 тысячи: стала известна цена продуктовой корзины новосибирцев
Дважды за год: в Новосибирской области повысят плату за тепло
Погода на день в Новосибирске: 11 декабря потеплеет до минус 9 градусов
Астролог рассказала, можно ли в год Свиньи готовить свинину
«Богини тверка»: сибирячка сняла веселое видео о танцах в клубе
Мэр Новосибирска пригласил незнакомку на хоккей