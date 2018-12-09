«Артист должен перестать быть жертвой» - певица Линда вступилась за опальных рэперов

В девяностые годы клипы Линды взорвали телевидение. Первому из них – четверть века! Сейчас у артистки внушительная дискография и уже десятки клипов. Она регулярно дает концерты в России и за рубежом, а в начале декабря выступила в Новосибирске.

Перед концертом в ресторане «Максимилианс» Линда дала интервью Радио «Комсомольская правда». Отвечая на вопросы, чаще говорила не «я», а «мы», вероятно, отдавая дань уважения своей творческой команде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/681161" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске певица Линда дала интервью Комсомольской правде.Вадим АЛЕКСЕЕВ, Даба ДАБАЕВ

«ТВОРЧЕСТВО ПЫТАЮТСЯ ЗАПИХНУТЬ В РАМКИ»

Недавно исполнительница выложила в Instagram пост со словами «Насколько вообще правовые структуры могут вмешиваться в творческую жизнь? А кто они такие, чтобы решать – что нам слушать, а что нет. Они судьи? Мы же не корректируем их протоколы». С этой темы мы и начали беседу.

- В последнее время возникает много запретов. В отношении рэперов, например. У них срываются концерты.

- Запретами не решаются никакие проблемы. Музыка и, вообще, творческие люди, искусство – гораздо шире, чем законы государства. Искусство - это отражение процессов, которые возникают в жизни, отражение реальности мира. Если возникают темы, люди выходят и говорят о них. Если эти темы не особо воспринимаются нашими властями, то вот об этом и надо задумываться.

- Артист не должен ограничивать себя ни в чем?

- Абсолютно. Все - в рамках природы, в рамках человеческого закона, в рамках своей совести.

- Когда в Новосибирске ждали с концертом Мерилина Мэнсона, некоторые люди сочли это оскорбительным. Православные восприняли болезненно.

- У нас очень много разных слоев, разных убеждений и разных взглядов. Главное, чтобы человек делал правильный выбор. А что-либо запрещать бессмысленно.

- Сейчас, когда повсюду геополитические споры, для вас существуют какие-либо личные ограничения? Те, которые вы устанавливаете перед собой сами?

- Творчество гораздо выше и шире всех этих запретов. И так всегда было в истории: искусство всегда поднималось выше всех этих рамок и ограничений, в которые его пытаются запихнуть.

Во время выступления в Новосибирске.Фото: Даба ДАБАЕВ

«ТЕЛЕВИЗОРА У МЕНЯ НЕТ»

- Вы смотрите современные музыкальные шоу?

- Нет.

- Принципиально?

- Я, вообще с телевизором принципиально не сотрудничают. И у меня его просто нет.

- Но вас приглашают на телепроекты?

- Приглашают, конечно. Но в основном, мы отказываемся.

- Почему? Ведь для артиста телевидение – это способ продвижения.

- Но не в наше время. Если раньше телевидение реально поднимало какие-то вопросы, были программы, которые показать какие-то взгляды, то сейчас это превратилось реально в шоу. Это нам не интересно

- Как относитесь к «Евровидению»?

- Это политика, на мой взгляд, и договоренности заранее. Поэтому это не интересно. Там все решается за нас, а мы – просто пешки.

- Если бы вам предложили участвовать…

- Предлагали и не раз. Всегда отказывались. Зачем участвовать в соревнованиях, в которых заранее проговорены все места, все симпатии и антипатии?

- Но можно заявить о себе.

- Мы прекрасно заявляем о себе, не участвуя в «Евровидении». Мы ни в чем не нуждаемся, у нас все в порядке. У нас есть концерты, прекрасно выпускаются альбомы, пишем музыку, работаем в студии. Нам все нравится. Нас устраивает.

Линда любит концерты, а вот к ТВ-шоу относится скептически.Фото: Даба ДАБАЕВ

«ПЕСНЯ ГОДА - ДЛЯ БАБУШЕК»

- А наш родной проект – «Песня года». Это честная программа?

- Ну, это проект, скажем, для прошлых поколений. Для бабушек – отличный проект.

- Но ведь вы участвовали.

- Да, но когда это было? Двадцать лет назад? Время идет, все меняется. Мне кажется, сейчас человек свободен во всем. У тебя есть точка зрения, которую ты можешь развивать, не находясь внутри какого-то проекта. Это твоя позиция, которую ты сам четко вырисовываешь. И это – в любой профессии, не только в музыке.

- Через месяц люди вновь станут говорить, что федеральные каналы выбрали не тех артистов на новогоднюю ночь.

- Я думаю, артисту надо перестать быть жертвой и кем-то выбираемым. Артисту нужно говорить свое слово: если хочет – он идет и делает. А поклонники, или единомышленники должны его поддерживать.

«Я БЫЛА БЫ НОСОМ. ИЛИ ШИНЕЛЬЮ»

- Вы – пессимист?

- И да, и нет... Мне кажется, оптимистом глупо быть. Должны быть два берега. От чего-то отталкиваешься, на что-то прыгаешь.

- Можете назвать три книги, которые посоветовали бы близкому человеку.

- Три сложно назвать… Книги - как музыка. В зависимости от состояния. Гоголь. Все, что связано с Гоголем.

- Если б Вы были персонажем Гоголя, то кем?

- Не хотела бы быть персонажем Гоголя…. Наверное - носом. Меня забавляет эта история. Или шинелью. Можно быть деталью, а не персонажем, потому что у Гоголя именно детали раскрывают человеческую сущность.

- Знаю, что скоро выйдет ваш клип «Трещины». О чем он?

- О содержании как рассказывать? Если только в обтекаемой форме. Человек выстраивает себе какие-то Вавилонские башни, но в какой-то момент понимает, что это были иллюзии, и Вавилонская башня превращается в руины. И вот с этого момент человек начинает все переосмысливать. Если он способен увидеть, что его башня оказалась иллюзией, то с этого момента начинает перерождаться.

Автограф Линды будет выставлен в новосибирском музее.Фото: Даба ДАБАЕВ

«ЛУЧШИЙ ПОДАРОК - ФЛЕШМОБ»

- Скажите, бывает, что поклонники делаю вам подарки?

- Конечно.

- А что дарят?

- Самый ценные подарки для меня - это флешмобы, которые поклонники устраивают для меня на концертах. Когда люди договариваются заранее и устраивают какой-то сюрприз. Еще, конечно, цветы.

- А название какой песни выкрикивают на концертах?

- Ничего не выкрикивают. Это бывает только у людей, которые немного перерасслабились. У нас программа - как некая история. Это мини-театр, одна песня перетекает в другую.

- Тысячи людей прочтут и услышат ваши слова. С чем бы вы обратились к ним?

- Самое важное, мне кажется - не забывать о своей духовности. Надо помнить: ты есть - человек, а человек - огромное пространство. Не нужно уделять внимание мелочам и рутине, которая нас закручивает. Нужно идти всегда дальше с восторгом и понимать, что от тебя на твоем месте многое зависит.

Подробнее слушайте интервью с Линдой в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 11 декабря в 18.05 по местному времени (14.05 мск). Волна 98,3 FM в Новосибирске, онлайн - www.nsk.kp.ru/radio в любой точке мира.