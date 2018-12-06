Сошлись в бою, сорвали шапки: в Новосибирске прошла областная спартакиада «Молодецкие игры-2018»

Носителям традиционной русской культуры от 13 до 18 лет, но всех объединяет одно - они воспитанники военно-патриотических клубов Бердска, Оби, Новосибирска, Ордынского, Искитимского, Болотнинского и Тогучинского районов.

В традиционной уже спартакиаде многие принимают участие не первый раз и для многих она превращается не только в демонстрацию спортивных достижений, но и служит площадкой для обмена опытом.

- Это отличное патриотическое мероприятие! - рассказывает участник состязаний 18-летний Александр. - Здесь ты не только за себя болеешь, но и за всю свою команду. Бывает, что не только за свою. Это сближает.

На соревнования приехали 12 команд, а это около 120 участников, и со всеми дисциплинами они знакомы давно.

- Перед спартакиадой был серьезный отбор,- рассказывает участник соревнований 14-летний Кирилл , - Мы долго отрабатывали приемы борьбы и сюда приехали те, кто проявил себя лучше других.

...Одна из площадок встретила «шапочных» бойцов. Не смотря на кажущуюся простоту, победить в этой дисциплине не просто – в поединке нужно без ударов руками или ногами сорвать шапку с противника и бросить её на пол. Хватать противника за конечности и одежду нельзя. Тот, кто первый сорвет головной убор, тот и победил.

В состязании «стенка на стенку» участники плотно сцеплялись своей командой в сплошную линию и шли на соперника, не разрывая рук. Той команде, которой удавалось вытолкнуть противника за линию, присуждалась победа.

Все это – традиционные русские забавы, интерес к которым был несправедливо утрачен. Чтобы возродить культуру и привлечь к ней интерес молодого поколения, организаторы потратили немало сил и лет.

- Инициатором проведения «Молодецких игр» в Новосибирске стал центр русского боевого искусства «Русский щит», - вспоминает руководитель центра Дмитрий Семенов. - Мы ездили в экспедиции, общались с носителями русского традиционного боевого искусства. Например, в 80-х годах в Санкт-Петербурге на масленицу проводили кулачные бои, съезжались люди со всей страны, и мы там бывали. «Стенка» была до 100 человек – против Питера выходила сборная всей страны.

Предложение провести «Молодецкие игры» в Новосибирской области выдвинули много лет назад после поездки в Запорожье. Там ежегодно проходит международный фестиваль казачьих боевых искусств – мероприятие зрелищное, объединяющее, которое по приглашению, посетили новосибирцы. Инициативу тогда поддержали и провели первые, пробные соревнования. Теперь «Молодецкие игры» уже традиция в столице Сибири.

Этот опыт готовы перенимать соседние области. На прошедшей спартакиаде побывали гости из Красноярска.

- У нас, конечно, есть военно-патриотические клубы, проводятся соревнования, но такого масштаба пока нет, - рассказала Екатерина Горева, представитель КРОО «Живая старина» из Красноярска. – Всё, что здесь увидели сегодня, возможно, будем развивать и у себя.

Из 12 команд соревнований шесть представляло казачьи клубы Искитимской епархии, которые с 60-х годов курирует бессменный руководитель Василий Баженов. - Вы же видите, здесь нет противников – все друзья! - рассказывает он, улыбаясь. – Чтобы объединить и сплоить подростков, подготовить их мы из года в год занимаемся рукопашным боем, туристической подготовкой, выезжаем, живем в палаточных городках. Такая закалка помогает им в армии служить. Многие, пройдя эту школу, отслужив, возвращаются со словами благодарности.

На спартакиаде часто говорили о патриотизме, призывали любить Родину и даже объясняли, почему это так важно…

- Традиционный культура – это главный момент в воспитании. Если человек живет в своей среде, своей вере – он будет патриотом и станет уважительно относиться не только к своему, но и к другим народам. Это важно – любить родителей, знать свое родословное древо, историю не только страны, но и малой родины – все отсюда начинается. Если в человеке это есть – он хороший! - подытожил Дмитрий Семенов.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ИГР

Боевой дух формирует патриотизм

Иван (14 лет):

- Соревнования укрепляют боевой дух, формируют патриотизм. У меня есть хороший пример в семье - дядя военный, разведчик. Я тоже хочу стать таким.

Матвей (16 лет):

- Я давно занимаюсь тяжелая атлетикой, самбо. Такие соревнования мне нравятся, отношусь уважительно к организаторам и соперникам. Здесь мы смотрим на других, показываем себя. Если проводить соревнования чаще, будет больше шансов сформировать положительного образ патриота в стране.

Эля (17 лет):

- Я в клубе уже 10 лет. Пришла девчонкой, увидела, как мальчишки оружие разбирают, понравилось. Уйти не смогла – это же интересно! Сегодня в шапочных боях участвовать буду. И вообще, я хочу служить в армии.

Организаторы проекта:

Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Новосибирской области и Новосибирское городское казачье сообщество имени Ермака Тимофеевича при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области, областной организации общества «Динамо» и межрегионального центра русского боевого искусства «Русский щит».