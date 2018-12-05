2018-12-06T10:20:44+03:00
Общество

Новосибирский турнир по вольной борьбе становится международным

Уровень соревнований повышается с каждым годом. Это позволяет воспитать высококлассных спортсменов, способных представить страну на Олимпиаде
Даба ДАБАЕВ
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С каждым годом в соревнованиях принимают участие все больше спортсменов.С каждым годом в соревнованиях принимают участие все больше спортсменов.Фото: Даба ДАБАЕВ
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ОТ ЯКУТИИ ДО КАЗАХСТАНА

В Новосибирске прошел III турнир по вольной борьбе имени В. М. Тонких. Это мероприятие набирает вес год от года, и говорят об этом в первую очередь цифры. В прошлом году на турнир приехали около 100 спортсменов, в позапрошлом - меньше, а в этом сезоне на бои вышли более 200 участников. Возраст спортсменов - от 10 до 16 лет, поскольку соревнования - юношеские. И в этом есть определенный смысл: увлечь подрастающее поколение серьезным видом спорта.

Турнир проходит при поддержке депутата Совета депутатов города Новосибирска Кирилла Покровского, он рассказал о масштабности события:

- В соревнованиях активно участвует Сибирский федеральный округ, приехали спортсмены из Республики Тыва, Хакасии, Якутии, Тюмени, команда Кузбасса - практически в полном составе. Ни для кого уже не секрет, что наш регион в этом виде борьбы является флагманом, на соревнованиях представлены практически все наши серьезные спортсмены.

За три года турнир сделал сумасшедший скачок в развитии. Важно и то, что с этого года соревнования носят статус международных. Не забудьте, что здесь участвуют представители казахстанской школы борьбы.

У организаторов уже есть задумки, как немного изменить и сделать турнир удобнее для участников. Возможно, в следующем году соревнования будут проводить в течение двух дней.

Кирилл Покровский.

Кирилл Покровский.

ПУТЬ К ОЛИМПИАДЕ

Новосибирский турнир назван в честь Виктора Тонких, это легенда вольной борьбы. Образ этого спортсмена сегодня является примером для многих ребят, отчасти из-за его целеустремленности, силы духа. Даже в почтенном возрасте Виктор Моисеевич пребывал в отличной физической форме и мог выйти на ковер.

- Имя семикратного чемпиона по вольной борьбе среди ветеранов дает нашим соревнованиям определенный посыл. Все свои титулы и регалии этот человек получил далеко не молодым, - напоминает Кирилл Покровский. - Эта личность в нашем контексте становится символом передачи опыта от возрастного поколения к юному. Для нас важно воспитать в молодежи уважение и пиетет к почтенному возрасту. В то же время мы хотим показать ребятам, что останавливаться на достигнутых успехах не нужно, надо всегда идти вперед, продолжать тренировки.

Такой подход новосибирской школы вольной борьбы дает свои результаты. Именно в нашем городе воспитывается знаменитая Дарья Маниул, на которую тренеры возлагают большие надежды. Девушка уже выиграла чемпионат Европы, а до этого побеждала в Детских азиатских играх. Есть все предпосылки, что в будущем Даша представит нашу страну на Олимпиаде.

Сами ребята на соревнованиях отмечают, что турнир стал отличной площадкой для обмена опытом, общения. Главное, это возможность оценить свои собственные силы, понять, какие моменты нужно подтянуть, а за счет чего выделиться на общем фоне.

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