2018-12-06T10:13:19+03:00
Общество

Развивают скорость 60 километров в час: в Новосибирск съехались самые быстрые спортсмены страны

X Кубок Сибири прошел на пляже «Бумеранг». На лед вышли лучшие сноукайтеры и виндсерферы страны
Даба ДАБАЕВ
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Виндсерфинг - это два в одном: и лыжи, и парус.Виндсерфинг - это два в одном: и лыжи, и парус.Фото: Даба ДАБАЕВ
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На покрытом льдом Обском море в Новосибирске прошли одни из самых зрелищных зимних соревнований. Небо над замерзшей водой украсили разноцветные паруса. Движутся они со скоростью ветра, управляют цветными «перьями» спортсмены с земли. На ногах у них доски или лыжи, в руках они держат тросы от паруса. Для кого-то это экстрим и редкое явление, для самих спортсменов - виндсерферов и сноукайтеров - это труд и тренировки.

Наш город встречает спортсменов уже в 10-й раз, и с каждым годом география участников становится шире. Для Сибири, где зима длится по полгода, это весьма органичный вид спорта.

- Кайтинг - это катание на чем-либо за буксировочным воздушным змеем. Неважно, по какой поверхности: летом может быть вода, зимой - снег. Мы используем для передвижения лыжи, сноуборды, а тягу создает воздушный змей, который висит в воздухе, - объясняет судья соревнований Алексей Ражаев - опытный специалист, имеющий за плечами опыт организатора чемпионата мира WISSA. - Здесь очень много приезжих спортсменов, из Москвы и других городов, представлена почти вся Россия. Новосибирск всегда тепло принимает спортсменов. Здесь грамотно организованы гонки, очень удобное расселение участников - рядом с территорией.

Алексей рассказал об истории соревнований именно в нашем городе. Оказывается, Новосибирск имеет свои традиции:

- Это уже X Кубок Сибири. Когда-то здесь проходили старты, которые назывались «Сибирский марафон». Эта дистанция составляла 40 километров, сейчас же проходят короткие гонки - от 4 до 10 километров. Скорости сейчас большие, порой до 60 километров в час, а по голому льду - и до 100 километров в час. Но такую скорость способны развить только хорошо подготовленные спортсмены с соответствующим оборудованием.

Скорости огромные, поэтому на подобных соревнованиях очень важно соблюдать технику безопасности. За этим тщательно следят, как и за обмундированием участников гонок.

Юрий Фоломкин,

Юрий Фоломкин,

Один из почетных гостей соревнований - тоже спортсмен, а также депутат Совета депутатов города Новосибирска Юрий Фоломкин - считает, что подобные мероприятия очень важны как для города, так и для жителей:

- Нам повезло, что у нас есть такой парк культуры, такая база на берегу водохранилища. Здесь и летом проходят различные мероприятия - всевозможные ярмарки, фестивали, концерты, и зимой много спортивных и культурных событий. Мы всегда помогаем в организационном плане, никогда не отказываем в проведении соревнований. Все мероприятия, связанные со спортом, находят поддержку. Для нас важно, чтобы ребятишки занимались спортом, увлекались здоровым образом жизни, росли без вредных привычек. Помимо здоровья это приносит еще и положительные эмоции и удовольствие.

Юрий Фоломкин пожелал участникам хорошего ветра и спортивного азарта.

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