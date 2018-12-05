Фонд социального страхования РФ переходит на «цифру»

«Человек – не курьер между ведомствами» - считают в Фонде социального страхования РФ, внедряя в свою работу электронные сервисы. О них и шла речь на состоявшемся в «КП-Новосибирск» Круглом столе.

С 2012 года Новосибирская область является участником пилотного проекта «Прямые выплаты», в рамках которого государственные пособия, в том числе оплата больничного, выплачиваются работающим гражданам напрямую Фондом.

С 1 июля 2017 года застрахованные лица с их письменного согласия получают в лечебных учреждениях Российской Федерации электронные листки нетрудоспособности.

Управляющий Новосибирским отделением Фонда социального страхования РФ Владимир Голубков отмечает, что внедрение этого проекта позволяет гражданам не бегать по инстанциям - от поликлиники к месту работы и обратно, а спокойно завершить курс лечения или реабилитации и, приступить к исполнению своих трудовых обязанностей.

КАССА НЕ НУЖНА

- Мы последовательно исключаем бумажный документооборот, - подчеркнул Владимир Голубков. С 2018 года подключились к проекту по электронным талонам на проезд к месту лечения и обратно железнодорожным транспортом. Раньше гражданину нужно было обойти несколько инстанций, теперь в этом нет необходимости.

Еще совсем недавно новосибирцы, чтобы приобрести льготные железнодорожные билеты, сначала получали путевку от Фонда социального страхования РФ, затем талон и после этого обращались в кассу вокзала. Сейчас достаточно оформить электронный талон. Сотрудники Фонда сами регистрируют необходимые данные о льготнике и передают информацию в РЖД. Дальше человек выбирает: идти ему в кассу или приобрести билет не выходя из дома на сайте rzd.ru. Это очень удобно, поскольку данными льготами пользуются люди, чье здоровье не позволяет отстаивать очереди и совершать многочисленные визиты по учреждениям.

ДАСТ ОТВЕТ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Фонд социального страхования РФ внедряет новые электронные сервисы как для граждан, так и для компаний.

- Для юридических лиц мы планируем запустить сервис «электронный ревизор», который будет на этапе сдачи отчетности проводить ее проверку и сообщать об ошибках, - привел пример руководитель департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования РФ Дмитрий Селиванов,. - Мы планируем полностью поменять схему обслуживания граждан и юридических лиц, то есть перейти полностью на цифровой формат. Эта перспектива, которая позволит полностью отказаться от бумажного документооборота.

Фонд уже сейчас может обмениваться сведениями с другими ведомствами «без бумаги».

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УСЛУГАМ

- Так же мы активно продвигаем сервис «Социальный навигатор», который консолидирует в себе все социальные коммуникации с нашими гражданами, которые позволяют проверить все социальные расчеты, подключаем к нему наших партнеров. Мы переходим на сервис электронного родового сертификата, реализуем схему цифровых компенсаций для получателей наших услуг — как лекарственных средств, так и технических средств реабилитации, планируем перейти на электронную санаторно-курортную путевку, - сообщил руководитель Департамента Фонда и добавил. – Мы планируем перейти к механизму адресного назначения социальных пособий.

ЗАКУПКИ И ВЫПЛАТЫ - ПРОЗРАЧНЫЕ

- Мы поддерживаем государственный проект «Открытые данные». У нас реализуется портал, в котором выделено три сегмента: публичные данные, информация для госорганов и открытые данные в виде машиночитаемых кодов, - объясняет Дмитрий Селиванов. – Вся информация представлена в удобных графиках.

Еще один проект Фонда – «Открытый контракт».

- Информацию о планируемых закупках мы теперь размещаем на портале «Открытый контракт» до объявления их на официальном сайте госзакупок, и все участники могут высказывать замечания, например, к техническому заданию. Мы их собираем, анализируем и вносим необходимые изменения. Таким образом, мы планируем в 2019 году благодаря этому сервису в два раза сократить количество жалоб на подготовленную, техническую документацию отметил Дмитрий Селиванов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМОЩНИКИ

С сентября этого года Фонд запустил в тестовом режиме приложение для мобильных гаджетов «Социальный навигатор».

В нем содержится информация обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд для людей с инвалидностью, семей с детьми, заболевших, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Бесплатное приложение можно скачать с сайта sn.fss.ru. Оно позволяет найти адрес ближайшего отделения Фонда, как до него добраться, узнать о полагающихся социальных услугах, пособиях, обеспечении техническими средствами реабилитации и санаторно-курортном лечении.

А сервис «Цифровой юрист» подскажет, как все это оформить правильно. Он же проинформирует гражданина о социальных правах.

В Фонде обещают – с каждым годом «бумажек» будет меньше, процедуры оформления услуг - проще, а информация - доступнее.