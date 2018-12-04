Получаем больничный в электронном виде

«Человек – не курьер между ведомствами» - считают в Фонде социального страхования РФ, внедряя в свою работу электронные сервисы. О них и шла речь на состоявшемся в «КП-Новосибирск» Круглом столе.

С 2012 года Новосибирская область является участником пилотного проекта «Прямые выплаты», в рамках которого государственные пособия, в том числе оплата больничного, выплачиваются работающим гражданам напрямую Фондом. Простота и удобство применения такой модели для работников предприятий и работодателей позволили перейти к проекту «Электронный листок нетрудоспособности».

С 1 июля 2017 года застрахованные лица с их письменного согласия получают в лечебных учреждениях Российской Федерации электронные листки нетрудоспособности. Документ формируется в медицинской информационной системе, закрепляется цифровой подписью врача, организации и, направляется в автоматизированную систему Фонда. Работник сообщает своему работодателю лишь номер больничного листка, а работодатель запрашивает его на электронном сервисе Фонда для оплаты.

Управляющий Новосибирским отделением Фонда социального страхования РФ Владимир Голубков отмечает, что внедрение указанного проекта позволяет нашим гражданам не бегать по инстанциям - от поликлиники к месту работы и обратно, а спокойно завершить курс лечения или реабилитации и, приступить к исполнению своих трудовых обязанностей.

Электронный документ значительно сокращает финансовые и трудовые затраты на обработку, учет и хранение бланков листков нетрудоспособности, а система Фонда исключает возможность оплаты поддельных больничных.

В настоящее время электронный и бумажный листок нетрудоспособности имеют равную юридическую силу и функции. Но у цифрового документа масса преимуществ: его нельзя потерять, испортить или подделать. Если врач, заполняя бумажный формуляр, допускает ошибку, и она обнаруживается только в отделе кадров, то гражданину приходится снова собирать подписи. А в случае с электронным документом любая ошибка исправляется моментально. Да и само заполнение электронной формы не превышает нескольких минут, что экономит и врачу, и пациенту время.

То есть самое главное преимущество электронного листка заключается в том, что человек не будет в ответе за доставку «бумажки» по месту требования, его обязанность – быть здоровым! И с каждым днем популярность электронного больничного растет.

В Фонде обещают – с каждым годом «бумажек» будет меньше, процедуры оформления услуг - проще, а информация - доступнее.