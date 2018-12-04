Отогрев машины в Новосибирске: как завести машину в мороз

Зимой новосибирские водители страдают не только из-за пробок, есть у них и другая проблема: в холода многие ломают голову, как завести машину в мороз. Один из самых популярных запросов в интернете - «отогрев машины в Новосибирске».

В 2018 году октябрь и ноябрь в целом выдались аномально теплыми, в декабре морозы ударили резко. Из-за таких перепадов температуры машина за ночь у многих просто замерзла и утром не завелась. Что делать в таких случаях, давайте попробуем разобраться.

КАК ОТОГРЕТЬ МАШИНУ САМОМУ

Сначала можно попытаться завести машину своими силами, не обращаясь за платной помощью.

Если ночью был приличный мороз, то перед запуском двигателя машины следует отогреть аккумулятор автомобиля. Для этого надо включить зажигание, а потом, буквально на несколько секунд, - ближний свет. Это быстро нагреет аккумулятор и повысит эффективность его работы.

Перед тем как включить зажигание, следует убедиться, что все остальные приборы, использующие энергию аккумулятора, такие как автомагнитола, печка и прочее, выключены. После того, как аккумулятор нагреется, можно приступить к запуску двигателя.

Также, чтобы «оживить» замерзшую машину, можно воспользоваться комплектом для отогрева двигателя. Они бывают двух видов: на жидком топливе и электрические.

Электрическое устройство отогрева двигателя работает по принципу обычного бытового кипятильника и похоже на него внешне. Такое устройство монтируют в систему охлаждения автомобиля, а на передний бампер выводятся разъемы для подключения устройства к обычной бытовой розетке. Устройство для отогрева двигателя на жидком топливе работает по принципу автомобильной печки.

Поможет отогреть машину и тепловая пушка. Это устройство, оборудованное мощным нагревателем, через который вентилятор направляет поток воздуха, моментально нагревающийся до высокой температуры.

По виду топлива, которое используется в тепловых пушках, существуют электрические, дизельные и газовые пушки. Для того чтобы использовать электрическую пушку, надо иметь доступ к розетке на 220 вольт, что не всегда возможно. В таком случае удобнее использовать дизельные и газовые пушки. Чтобы отогреть двигатель при помощи тепловой пушки, необходима гофра, диаметр которой должен быть равен диаметру выходного сопла пушки либо немного больше, чтобы ее можно было надеть на устройство. Двигатель накрывают любым теплоизолирующим материалом и включают пушку. Обычно достаточно около 15 минут такого обогрева, чтобы двигатель машины запустился без проблем.

СКОЛЬКО СТОИТ ОТОГРЕТЬ МАШИНУ

В Новосибирске не меньше сотни компаний и фирм, занимающихся отогревом машин. Как правило, из-за того, что они расположены почти во всех районах города, сотрудники приезжают на вызов весьма быстро.

По данным сервиса «2ГИС», в Новосибирске зарегистрировано 147 организаций, предоставляющих услуги по отогреву автомобилей. При этом немалая их часть работает круглосуточно.

Судя по объявлениям, цены за услугу варьируются от 700 до 1000 рублей. Но напомним, что цена зависит от спроса, а также от удаленности района. Так, в самый пик морозов стоимость может подскочить в 1,5 - 2 раза и даже больше. За день компании получают не меньше 100 - 200 заявок.

О том, какой способ отогрева является для машины более щадящим, «КП» - Новосибирск» рассказал директор компании «Автопомощь-54» Егор Бухман.

- Заводить машину на морозе, особенно без автопрогрева, нежелательно. Лучше воспользоваться тепловой пушкой - это самый эффективный и быстрый способ отогреть машину. Некоторые автовладельцы зимой постоянно пользуются данной услугой и заказывают отгорев автомобиля каждый день. Для них это приятная возможность попить дома кофе в течение 10 - 15 минут, а после спокойно сесть в заведенную и уже прогретую машину, - рассказал Бухман.

Эксперт отметил, что быстрее и чаще всего замерзают машины на дизеле. Например, спецтехника. Хотя сейчас на дизеле масса машин разных марок.

- Мой совет автовладельцам: зимой сразу вызывать «реанимацию для машин» - отогрев тепловой пушкой. Это определенно дешевле и удобнее, чем вызов эвакуатора и отогрев в автомойке либо на теплых, закрытых парковках, - добавил Егор Бухман.

КОНКРЕТНО

Вот некоторые организации, которые занимаются отогревом автомобилей в Новосибирске, и цены:

- «Автопомощь-54» - тел. (383) 310-80-81; от 1200 руб.

- Автосервис54.рус - тел. 8-953-892-50-75; от 1000 руб.

- Hot Service - тел. (383) 299-12-54; от 1100 руб.

- «Отогрев авто» - тел. 8-993-007-20-74; от 1000 до 2000 руб.