Новосибирск не сможет отказаться от нового имени для аэропорта Толмачево

У Толмачево появится новое название. Ему присвоят имя Александра Покрышкина. Впрочем, и прежнее никуда не денется - оно лишь дополнится.

Таков итог акции «Великие имена России»: жители страны выбирали, в честь каких персон называть аэропорты страны. Например, Горно-Алтайск будет встречать пассажиров в аэропорту имени Николая Рериха, Краснодар - в аэропорту имени Екатерины Великой, а мурманский аэровокзал назовут в честь Николая II.

«Затрат почти нет» - общественник уверяет, что новое имя для аэропорта не ударит пока карману. Но два города все же ускользнули от акции. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM) 00:00 00:00

Многие жители были против этой акции. Так, может, еще не поздно отказаться? Мы же не в самолете - отчего же не дернуть стоп-кран? Два города, кстати, уже вышли из проекта.

- Вот про них известно давным-давно. Они отказались участвовать еще перед финальным туром. Иркутск и Пермь отказались, зато четыре города добавились по настойчивой просьбе местного гражданского общества. Но теперь поезд ушел, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» член Общественной палаты Александр Малькевич.

По мнению Малькевича, новосибирцам и переживать не за что. Покрышкин - персона уважаемая, вполне однозначная.

- В Мурманске, например, развернулась неистовая битва между сторонниками Николая II и Ивана Папанина, в которой приняли участие и жители других городов. Некоторые до сих пор возмущаются - недовольны результатами. Но сходить с дистанции надо было гораздо раньше - не запрыгивать, образно говоря, в последний вагон. Активные представители гражданского общества Перми и Иркутска убедили и Общественную палату, и власти - нашли аргументы, чтобы выйти из этого проекта. А когда все уже закончилось, остается только согласиться с тем мнением, которое люди выразили путем голосования, - говорит Малькевич.

Только цифры о работе аэропорта "Толмачево".

Во время эфиров Радио «Комсомольская правда» студийный телефон подпрыгивал от возмущения: слушатели выступали против акции. Мы рассказали о недовольстве горожан собеседнику.

- А что может так расстроить кого-то? Проект во многом задумывался, чтобы россияне благодаря научно-популярным интерактивным формам узнавали больше о стране и о людях, которые в ней жили и работали, - рассудил член Общественной палаты. - Что касается денег - почти никаких затрат по сути нет. В лучшем случае на аэровокзале появится вывеска с дополнением - например, «имени А. И. Покрышкина». Некоторые аэропорты готовы сделать симпатичную экспозицию. Вот и все расходы.

Недавно итоги опроса обнародовал Всероссийский центр исследования общественного мнения.

- Доля респондентов, одобряющих предложение присвоить аэропортам имена выдающихся россиян, за последний месяц выросла с 47 до 54%, - заявил ВЦИОМ.

Правда, эти цифры не сходятся с теми, которые показали опросы «КП» - Новосибирск». Так,

например, в группе редакции в сети «ВКонтакте» против акции высказались 73% проголосовавших. Среди тех, кто звонит в эфир, процент недовольных еще выше.

Противником акции оказался и сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев.

- В городе главное - не здания, не год их постройки, а люди и истории этих людей. Но изучать историю страны по названиям аэропортов - неправильно, - считает историк.

Голодяев даже запустил в интернете петицию против акции. Но теперь, говорит, смирился, что новое имя у Толмачево появится. Впрочем, наш собеседник предложил в эфире и другую форму исторического просвещения.

- Во всех салонах самолетов есть видеотрансляционное оборудование. Вот включите нам фильм про Покрышкина, расскажите про город, а я буду слушать. Это останется в памяти, - предложил краевед. - Плюс в кресле журнальчики какие-то… Ну положите в тот же кармашек красочные буклеты по истории города. Пусть там будут фотографии, информация о людях…

А что означает название Толмачево? Какие еще имена получают аэропорты России? Как называются аэропорты в других странах? Какие организации все-таки вложились в акцию? Что говорит глава Общественной палаты? Обо всем этом - в записи программы Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск».