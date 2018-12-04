Новосибирск не сможет отказаться от нового имени для аэропорта Толмачево
У Толмачево появится новое название. Ему присвоят имя Александра Покрышкина. Впрочем, и прежнее никуда не денется - оно лишь дополнится.
Таков итог акции «Великие имена России»: жители страны выбирали, в честь каких персон называть аэропорты страны. Например, Горно-Алтайск будет встречать пассажиров в аэропорту имени Николая Рериха, Краснодар - в аэропорту имени Екатерины Великой, а мурманский аэровокзал назовут в честь Николая II.
«Затрат почти нет» - общественник уверяет, что новое имя для аэропорта не ударит пока карману. Но два города все же ускользнули от акции. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM)
Многие жители были против этой акции. Так, может, еще не поздно отказаться? Мы же не в самолете - отчего же не дернуть стоп-кран? Два города, кстати, уже вышли из проекта.
- Вот про них известно давным-давно. Они отказались участвовать еще перед финальным туром. Иркутск и Пермь отказались, зато четыре города добавились по настойчивой просьбе местного гражданского общества. Но теперь поезд ушел, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» член Общественной палаты Александр Малькевич.
По мнению Малькевича, новосибирцам и переживать не за что. Покрышкин - персона уважаемая, вполне однозначная.
- В Мурманске, например, развернулась неистовая битва между сторонниками Николая II и Ивана Папанина, в которой приняли участие и жители других городов. Некоторые до сих пор возмущаются - недовольны результатами. Но сходить с дистанции надо было гораздо раньше - не запрыгивать, образно говоря, в последний вагон. Активные представители гражданского общества Перми и Иркутска убедили и Общественную палату, и власти - нашли аргументы, чтобы выйти из этого проекта. А когда все уже закончилось, остается только согласиться с тем мнением, которое люди выразили путем голосования, - говорит Малькевич.
Только цифры о работе аэропорта "Толмачево".
Во время эфиров Радио «Комсомольская правда» студийный телефон подпрыгивал от возмущения: слушатели выступали против акции. Мы рассказали о недовольстве горожан собеседнику.
- А что может так расстроить кого-то? Проект во многом задумывался, чтобы россияне благодаря научно-популярным интерактивным формам узнавали больше о стране и о людях, которые в ней жили и работали, - рассудил член Общественной палаты. - Что касается денег - почти никаких затрат по сути нет. В лучшем случае на аэровокзале появится вывеска с дополнением - например, «имени А. И. Покрышкина». Некоторые аэропорты готовы сделать симпатичную экспозицию. Вот и все расходы.
Недавно итоги опроса обнародовал Всероссийский центр исследования общественного мнения.
- Доля респондентов, одобряющих предложение присвоить аэропортам имена выдающихся россиян, за последний месяц выросла с 47 до 54%, - заявил ВЦИОМ.
Правда, эти цифры не сходятся с теми, которые показали опросы «КП» - Новосибирск». Так,
например, в группе редакции в сети «ВКонтакте» против акции высказались 73% проголосовавших. Среди тех, кто звонит в эфир, процент недовольных еще выше.
Противником акции оказался и сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев.
- В городе главное - не здания, не год их постройки, а люди и истории этих людей. Но изучать историю страны по названиям аэропортов - неправильно, - считает историк.
Голодяев даже запустил в интернете петицию против акции. Но теперь, говорит, смирился, что новое имя у Толмачево появится. Впрочем, наш собеседник предложил в эфире и другую форму исторического просвещения.
- Во всех салонах самолетов есть видеотрансляционное оборудование. Вот включите нам фильм про Покрышкина, расскажите про город, а я буду слушать. Это останется в памяти, - предложил краевед. - Плюс в кресле журнальчики какие-то… Ну положите в тот же кармашек красочные буклеты по истории города. Пусть там будут фотографии, информация о людях…
А что означает название Толмачево? Какие еще имена получают аэропорты России? Как называются аэропорты в других странах? Какие организации все-таки вложились в акцию? Что говорит глава Общественной палаты? Обо всем этом - в записи программы Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск».