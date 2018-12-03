Как приготовить - «Селёдка под шубой», «Оливье», «Цезарь», «Мимозу»
Каждая хозяйка перед Новым годом старается узнать, как вкусно приготовить — «Селедка под шубой», «Оливье», «Цезарь», «Мимозу»? Мы обратились к Максиму Максименко, который абсолютно заслуженно носит титул лучшего молодого повара Новосибирской области. Парень победил на областном конкурсе, и теперь считается одним из самых признанных кулинаров региона. Именно к нему накануне Нового года мы и обратились за советом!
СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ: ТЕРЕТЬ ИЛИ РЕЗАТЬ КУБИКАМИ?
Многие хозяйки спорят: тереть или резать кубиками ингредиенты для «Селедки под шубой».
— В моей семье этот вопрос вообще принципиальный: я тру на терке, а жена любит кубиками. Так что на Новый год каждый готовит себе отдельную порцию салата и ест ее, — смеется Максим.
— Но все же, какой рецепт считается классическим?
— Когда ингредиенты натираются на терке. Благодаря этому структура салата получается более однородной, а лук дает сок, который пропитывает все слои и дает легкую горчинку, — объясняет преимущества Максим.
Максим Максименко подсказал нам несколько рецептов самых популярных новогодних салатов.
Максим постоянно спорит с супругой о том, как готовить «Селедку под шубой».Фото: СОЦСЕТИ
Как приготовить "Селедку под шубой":
Надо:
На 1 порцию:
сельдь — 50 гр.
картофель отварной — 30 гр.
свекла отварная — 30 гр.
лук репчатый — 10 гр.
морковь отварная — 30 гр.
майонез — 30 гр.
На украшение можно взять немного зелени — петрушки, к примеру.
Готовим:
Тут все просто: выкладываем сначала слой отварной картошки, смазываем майонезом, затем идет слой морковки — его тоже смазываем майонезом. Потом идет лук, селедка, свекла, и, наконец, еще один слой майонеза.
Рецепт
Подсказал Максим и как приготовить еще несколько традиционных салатов для новогоднего стола:
Как приготовить салат «Цезарь»
Надо:
На 1 порцию:
курица (филе или мясо с бедра) — от 60 до 120 граммов
Пекинская капуста — 30 гр.
Помидоры Черри — 30 гр.
Сыр («Пармезан») — 50 гр.
Сухарики — по вкусу
Заправка на соус «Цезарь»: это смесь майонеза и горчицы, пропорции — один к одному, то есть сколько майонеза, столько и горчицы. Но можно сделать и немного больше майонеза.
Приготовление: тоже ничего сложного: нарезаем ломтиками хлеб и сушим его в духовке либо обжариваем до румяной корочки, чтобы получились сухарики. Куриное филе тоже обжариваем и нарезаем кусочками. Режем сыр небольшими пластинками. Далее: пекинскую капусту промыть и порвать на кусочки, положить на дно тарелки. Свержу выложить куриные кусочки, полить соусом, а дальше посыпать сухариками, украсить сыром и дольками помидоров.
Как приготовить салат «Оливье»
Надо:
Картофель — 4 шт
Морковь — 2 шт среднего размера
Огурцы соленые — 3 шт
Отварная говядина (или язык) — 200 гр.
Яйца куриные — 5 шт
Зеленый горошек консервированный- 1 банка
Майонез, соль — по вкусу
Готовим: опять же все предельно просто — картофель, морковку и яйца отвариваем, потом чистим и режем кубиками. Отваренное мясо и огурцы тоже нарезаем. Все ингридиенты соединяем, добавляем к ним зеленый горошек, майонез, соль по вкусу, все перемешиваем и салат готов!
Как приготовить салат «Мимоза»
Надо:
Рыбные консервы (в масле) — 200 гр.
Картофель — 300 гр.
Морковь — 200 гр.
Лук — 100 гр.
Сыр -150 гр.
Яйца — 4 штуки
Майонез и зелень — по вкусу
Готовим:
Отвариваем картофель, морковь и яйца. Натираем их на мелкой терке (не перемешиваем, каждый из продуктов должен находиться в отдельной емкости, белки и желтки натираем отдельно). Также натираем сыр.
Выкладываем в емкость рыбную консерву, разминаем ее вилкой равномерно по поверхности, немного смазываем майонезом. Затем поочередно делаем слой белков и морковки, тоже смазываем майонезом. Затем идет мелко нарезанный лук, потом — слой картофеля (его тоже смазываем майонезом), а потом — слой натертого сыра (тоже смазываем майонезом). И уже потом украшаем салат натертыми желтками зеленью.