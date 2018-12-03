Как приготовить - «Селёдка под шубой», «Оливье», «Цезарь», «Мимозу»

Каждая хозяйка перед Новым годом старается узнать, как вкусно приготовить — «Селедка под шубой», «Оливье», «Цезарь», «Мимозу»? Мы обратились к Максиму Максименко, который абсолютно заслуженно носит титул лучшего молодого повара Новосибирской области. Парень победил на областном конкурсе, и теперь считается одним из самых признанных кулинаров региона. Именно к нему накануне Нового года мы и обратились за советом!

СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ: ТЕРЕТЬ ИЛИ РЕЗАТЬ КУБИКАМИ?

Многие хозяйки спорят: тереть или резать кубиками ингредиенты для «Селедки под шубой».

— В моей семье этот вопрос вообще принципиальный: я тру на терке, а жена любит кубиками. Так что на Новый год каждый готовит себе отдельную порцию салата и ест ее, — смеется Максим.

— Но все же, какой рецепт считается классическим?

— Когда ингредиенты натираются на терке. Благодаря этому структура салата получается более однородной, а лук дает сок, который пропитывает все слои и дает легкую горчинку, — объясняет преимущества Максим.

Максим Максименко подсказал нам несколько рецептов самых популярных новогодних салатов.

Максим постоянно спорит с супругой о том, как готовить «Селедку под шубой».Фото: СОЦСЕТИ

Как приготовить "Селедку под шубой":

Надо:

На 1 порцию:

сельдь — 50 гр.

картофель отварной — 30 гр.

свекла отварная — 30 гр.

лук репчатый — 10 гр.

морковь отварная — 30 гр.

майонез — 30 гр.

На украшение можно взять немного зелени — петрушки, к примеру.

Готовим:

Тут все просто: выкладываем сначала слой отварной картошки, смазываем майонезом, затем идет слой морковки — его тоже смазываем майонезом. Потом идет лук, селедка, свекла, и, наконец, еще один слой майонеза.

Рецепт

Подсказал Максим и как приготовить еще несколько традиционных салатов для новогоднего стола:

Как приготовить салат «Цезарь»

Надо:

На 1 порцию:

курица (филе или мясо с бедра) — от 60 до 120 граммов

Пекинская капуста — 30 гр.

Помидоры Черри — 30 гр.

Сыр («Пармезан») — 50 гр.

Сухарики — по вкусу

Заправка на соус «Цезарь»: это смесь майонеза и горчицы, пропорции — один к одному, то есть сколько майонеза, столько и горчицы. Но можно сделать и немного больше майонеза.

Приготовление: тоже ничего сложного: нарезаем ломтиками хлеб и сушим его в духовке либо обжариваем до румяной корочки, чтобы получились сухарики. Куриное филе тоже обжариваем и нарезаем кусочками. Режем сыр небольшими пластинками. Далее: пекинскую капусту промыть и порвать на кусочки, положить на дно тарелки. Свержу выложить куриные кусочки, полить соусом, а дальше посыпать сухариками, украсить сыром и дольками помидоров.

Как приготовить салат «Оливье»

Надо:

Картофель — 4 шт

Морковь — 2 шт среднего размера

Огурцы соленые — 3 шт

Отварная говядина (или язык) — 200 гр.

Яйца куриные — 5 шт

Зеленый горошек консервированный- 1 банка

Майонез, соль — по вкусу

Готовим: опять же все предельно просто — картофель, морковку и яйца отвариваем, потом чистим и режем кубиками. Отваренное мясо и огурцы тоже нарезаем. Все ингридиенты соединяем, добавляем к ним зеленый горошек, майонез, соль по вкусу, все перемешиваем и салат готов!

Как приготовить салат «Мимоза»

Надо:

Рыбные консервы (в масле) — 200 гр.

Картофель — 300 гр.

Морковь — 200 гр.

Лук — 100 гр.

Сыр -150 гр.

Яйца — 4 штуки

Майонез и зелень — по вкусу

Готовим:

Отвариваем картофель, морковь и яйца. Натираем их на мелкой терке (не перемешиваем, каждый из продуктов должен находиться в отдельной емкости, белки и желтки натираем отдельно). Также натираем сыр.

Выкладываем в емкость рыбную консерву, разминаем ее вилкой равномерно по поверхности, немного смазываем майонезом. Затем поочередно делаем слой белков и морковки, тоже смазываем майонезом. Затем идет мелко нарезанный лук, потом — слой картофеля (его тоже смазываем майонезом), а потом — слой натертого сыра (тоже смазываем майонезом). И уже потом украшаем салат натертыми желтками зеленью.