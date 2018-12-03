Как выбрать искусственную елку в Новосибирске: какая искусственная елка лучше

Выбираем искусственную елку в Новосибирске: какой материал лучше и безопаснее?Сегодня мы расскажем о ценах на елки, которые не просто круглый год зеленые стоят, а по сто лет не бледнеют. Итак, смотрим, как выбрать искусственную елку, и сколько искусственные елки стоят в Новосибирске.

Какую искусственную елку лучше выбрать?

Поход в большой супермаркет елок показал — сегодня на рынке есть искусственные красотки из трех материалов:

елка из ПВХ (поливинилхлорида) — «иголочки» мягкие, почти тряпочные,

елка из лески — иголки чаще жесткие, длинные, как у сосны, и торчат словно ершики щетки,

елка из пластика — это литые веточки, имитирующие настоящие еловые лапки.

ПВХ-иголки - облетают после первого знакомства.Фото: Влад КОМЯКОВ

Сергей Долгов продает искусственные ели второй десяток лет, он советует не стесняться в магазине — и хорошенько подергать у елки иголки:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/592415" frameborder="0"></iframe> Корреспонденты "КП" проверили новогодние елки на пожарную безопасность.Мы подожгли деревья из пластика, ПВХ и лески, а также живую пихтуВлад КОМЯКОВ

— Хвоя у хорошей искусственной елки не должна заламываться, а тем более осыпаться. И главное — запах... Никаких химических ароматов, напоминающих бензин, керосин... От такой елки бегите куда глаза глядят...

Пленка ПВХ легче всех альтернативных материалов, упаковать ее проще и занимать в квартире в сложенном виде она будет места меньше. В этом же кроется и минус — веточки у нее мнутся сильнее.

Продавцы советует внимательно приглядеться к веткам — если их из-за «хвоинок» не видно, значит, качество хорошее.

Главный плюс литой елки — литые ветки не осыплются. В тоже время это самая тяжелая елка и громоздкая в хранении.

Ценник зависит от высоты ели, качества исполнения, красоты и дополнительных бонусов — встроенной гирлянды, навесных шишечек или инея на некоторых веточках.

Маленькую елочку, симпатичную, похожую на натуральную, выполненную из лески, с милыми снежинками в качестве украшений, высотой всего 60 сантиметров мы нашли за 360 рублей.

Купить искусственную елку в Новосибирске: цены

Сравним ценники недорогих елок из разных материалов средней высоты:

Ель с ПВХ иголками, высотой 150 сантиметров на железной ножке и относительно редкими ветками стоит 299 рублей. Это эконом вариант и рассчитывать на непередаваемую красоту за такие деньги не стоит.

Сосна из лески с ветками-ершиками, высотой 150 сантиметров, цена такого «пушистика» — 1120 рублей.

Недалеко стоит ель тоже высотой 150 сантиметров, но с иголками из пластика. Качество видно сразу — почти как настоящая. Стоит такая красотка уже 11730 рублей.

Идеальный вариант искусственной красавицы окупится за три года.Фото: Влад КОМЯКОВ

Для разнообразия приведем ценники на другие елки, те, что с особенностями.

Ель с ПВХ иголками и встроенной гирляндой — 6850 рублей.

Ель с иголками из ПВХ в инее высотой 2 метра — 14910 рублей.

Ель с комбинированными иголками: есть и ПВХ и пластик, в виде украшений использованы шишки, высотка 2,4 метра — 10860 рублей.

Ель с иголками из пластика, причем разных оттенков, высотой 2,1 метра — 16620 рублей.