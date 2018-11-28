Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Новосибирске: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Зима — время традиционных снежных забав, и одной из самых популярных из них является катание на снежных и ледяных горках. «Комсомольская правда» составила для вас список мест в Новосибирске, где можно будет прокатиться на горке с детьми.

СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

В этом году, снежный городок на площади Ленина будет оформлен в театральной тематике. Возле главной елки будут расположены ледяные скульптуры, и, конечно же, ледяные горки для детей и взрослых. Работать снежный городок начнет 31 декабря и продолжит до 20 января, при условии хорошей погоды.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК НА МИХАЙЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

На набережной в этом году будет работать не только новый каток, но и лыжня. Их открытие запланировано на 1 декабря, а традиционный Ледовый городок начнет свою работу 30 декабря и будет открыт ежедневно с 11:00 до 22:00, а в новогоднюю ночь — до 4 часов утра. Вход в Ледовый городок платный - 250 рублей, для детей до 7 лет - бесплатно.

СНЕЖНЫЕ ГОРКИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ

В центрально парке в период новогодних праздников будут работать снежные горки для детей разных возрастов. Большая горка, высотой около 2-х метров, предназначена для детей от 6 до 12 лет. А на маленькой горке, расположенной на детской площадке, кататься смогут дети возрастом от года.

СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ

В Березовой роще в этом году будут работать две основные горки. Час катания на горке высотой 2,5 метра будет стоить 150 рублей с прокатом тюбинга, и 100 рублей со своим тюбингом. Время работы этой горки начинается в 11:00 и заканчивается в 20:00, а последний тюбинг в прокат можно будет взять в 19:00. Вторая горка высотой в 1 метр предназначена для самых маленьких, и работать будет бесплатно с 8:00 до 23:00.