Новосибирску нужны чистые тротуары и теплые остановки

ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ - ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ

Проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы был рассмотрен в Совете депутатов города Новосибирска на комиссии по городскому хозяйству. Представители мэрии Новосибирска озвучили основные параметры документа и главные направления развития.

- В условиях незначительного роста объемов собственных доходов первоочередной задачей является обеспечение социально значимых обязательств города, таких как обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществление социальных выплат гражданам, функционирование систем ЖКХ и дорожной инфраструктуры, - отметили докладчики.

Если говорить о суммах, то собственные доходы города в 2019 году составят 24,2 миллиарда, в 2020 году - 25,3 миллиарда, в 2021 году - 25,4 миллиарда рублей. Прирост за последний период минимален в связи предстоящей отменой налога на вмененный доход, на федеральном уровне вопрос по компенсации выпадающих доходов пока не урегулирован.

Также на комиссии были озвучены размеры областных субсидий на подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею. На улучшение транспортной доступности к многофункциональной ледовой арене планируется выделить 3,3 миллиарда рублей, на благоустройство территории - еще более 800 миллионов рублей.

В ходе обсуждений депутаты задавали вопросы о том, включены ли в бюджет расходы на приобретение малой снегоуборочной техники для чистки тротуаров, так как в последнее время появился большой объем жалоб от горожан на плохую уборку.

Также был озвучен вопрос о планах по ремонту трамвайных путей на улице Учительской. На этот вопрос ответил председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин:

- В бюджете города средства на ремонт путей не заложены. В то же время могу сказать, что мы выезжали организованно в ПАТП-4 вместе с представителями областного министерства транспорта. И нам удалось договориться о необходимости создания совместной программы города и области по ремонту путей, обновлению подвижного состава Горэлектротранспорта.

В целом комиссия рассмотрела и приняла проект бюджета, а также дала свои рекомендации. Подробнее о них рассказал Игорь Кудин:

- Мы получаем вал обращений от жителей города и депутатов - машины не справляются с уборкой тротуаров. Поэтому мы рекомендовали докупить в парк техники еще 10 небольших машин. Также есть предложение - рассмотреть во втором чтении возможность создания программы по обустройству конечных остановочных павильонов. Это остановки в спальных районах, куда бизнес не придет. Водители нуждаются в человеческих условиях для отдыха, а жители - во время ожидания транспорта. Думаю, что за 3 - 4 года при условии создания такой программы мы здорово продвинемся в этом направлении.

КАПРЕМОНТ НА КОНТРОЛЕ

Также в ходе работы комиссии был заслушан доклад о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Новосибирске. Год близится к концу, необходимо понимать, все ли запланированные работы будут завершены вовремя.

- На 2018 год было запланировано выполнение капитального ремонта 540 домов. Динамика ежегодно растет. В обозначенных домах планировалось отремонтировать 169 лифтов, работы завершены уже в 36 домах - запущено 137 лифтов, оставшиеся запустим до 15 декабря, - сообщил заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Владимир Ткаченко.

Также в этом году проходит ремонт на 169 кровлях домов, 90 фасадах, ремонт систем теплоснабжения завершится на 52 объектах.

Нареканий к реализации программы по капремонту в Новосибирске нет.