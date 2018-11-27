Некому дворы мести: Новосибирск тонет в снегу из-за нехватки дворников-мигрантов
После обрушившегося на Новосибирск снегопада из постов в соцсетях можно сделать карту сугробов.
- Ежедневно вожу детей из Дзержинского в Октябрьский район только по центральным дорогам - все завалено снегом. Максимум что делают - снег на обочины сдвигают, - возмущается Мария Сергутина.
- По адресу: улица Ленинградская, 273, пешеходный переход так почищен, что каждый день, к нему подходя, я задираю пуховик выше колен и залажу на этот сугроб, чтоб идти дальшеж.
А в стоящих машинах, наверное, смеются надо мной, глядя, как я перехожу дорогу, - описывает состояние перехода Евгения Патрина.
- Волочаевская утонула в сугробах!!! Ни разу еще не чистили, - жалуется Евгений Лаганин.
Такое ощущение, что город попал в настоящий снежный плен, и вся надежда только на спасителей-дворников, которые могут облегчить жизнь пешеходам. Но не тут-то было: как выяснилось, работников лома и лопаты катастрофически не хватает.
- Да, у нас есть дворники, но после обильного снегопада мы почувствовали, что нам не хватает рук, чтобы справиться со снегом, - подтвердили в диспетчерской управляющей компании «Авангард».
- А в чем дело, почему народ не идет?
- В будни нужно работать каждый день, а если снег выпадет, то и в субботу-воскресенье выходить. И при этом зарплата от 10 000 до 15 000 рублей, в зависимости от того, какую территорию обслуживает дворник.
- Почему так мало? - удивились мы.
- Зарплату дворникам назначают жильцы домов на общем собрании: за какую сумму они проголосовали, ту и платят дворникам. Все, конечно, хотят платить меньше, но при этом чтобы все было хорошо. И не понимают, что за «хорошо» надо платить…
Есть и еще одна проблема: оказывается, тех, кто традиционно приводил двор в порядок метлой и лопатой, стало меньше.
- Раньше дворниками были в основном приезжие из ближнего зарубежья. Но власти сократили количество квот, разрешений на работу выдается все меньше. Значит, и рабочей силы становится меньше, - объяснили в ТСЖ «Академия».
Вот и получается: вакансии есть, а работников нет.
Вот несколько предприятий, где требуются дворники, причем зарплата там выше средней по городу:
1. АО «НЦМ» - 18 000 руб.
2. Октябрьский рынок - 19 000 руб.
3. ООО Торговый дом «Волга Моторс» - 19 500 руб.
4. ООО «КМС-ПОЗИТИВ» - 18 500 руб.
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Куда жаловаться на нечищеные дороги и тротуары?
1. Отделы благоустройства районных администраций:
- Дзержинский район - т. (383) 227-57-13
- Кировский район - т. (383) 227-48-18
- Октябрьский район - т.: (383) 228-82-79, 228-81-58
- Калининский район - т. (383) 228-73-83
- Ленинский район - т.: (383) 228-83-03, 228-83-04
- Первомайский район - т. (383) 337-34-20
- Советский район - т. (383) 228-86-81
- Центральный округ (Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы) - т. (383) 227-58-77
2. Государственная жилищная инспекция Новосибирской области - т. (383) 202-07-57
3. Диспетчерская ГУБО - т. (383) 224-08-52