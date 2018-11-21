Братья наши меньшие тоже хотят есть
ЖИВЫЕ ПОДАРКИ
Этап акции «Повесь кормушку - спаси зверушку» собрал в Дендропарке представителей общественных организаций и предпринимателей. Эта акция стала в нашем городе ежегодной и полюбилась горожанам. Организовал ее несколько лет назад основатель Новосибирского зоопарка Ростислав Шило. Инициативу приняли и полюбили. Зверушки, которым приносили вкусные подарки, быстро освоились, привыкли и перестали бояться людей.
В очередной раз в руках у взрослых были детские поделки: яркие, красивые, добротные кормушки. Все сделано с любовью. Их собрали ученики семи местных школ. Каждая кормушка - участник конкурса и предмет гордости.
Сейчас акцию курирует депутат Совета депутатов города Новосибирска Владислав Люмин. Он и сам в детстве соорудил немало домиков для птиц, поэтому понимает, что подобные инициативы сближают детей и взрослых, развивают способность сопереживать и заботиться о братьях наших меньших.
- Кормушки развешивают на деревьях, и жюри выбирает самые интересные и практичные работы. Победители получают возможность бесплатно сходить в зоопарк, а также другие подарки, - рассказывает Владислав Люмин.
Владислав Люмин.
За кормушками постоянно приглядывают: наполняют их, чистят от снега, если нужно - ремонтируют. В процессе участвуют школьники (если позволяет погода и это не мешает учебе) и общественники.
Максим Колыхалов рассказал, почему часто приходит в Дендропарк:
- Я в этой акции участвую третий год, мне нравится. Вот собрались с коллективом в хорошую зимнюю погоду и сделали доброе дело. Перед тем как развесить новые кормушки, мы находим старые. Если они пришли в негодность, заменяем их. Потом, когда приходим в Дендропарк погулять с семьей, насыпаем семечки или пшено. Это масса позитивных эмоций. Сейчас, глядя на ажиотаж вокруг кормушек, подумываю сделать домики для птиц со своими детьми.
Предприниматель Оксана Могилина тоже поделилась с нами эмоциями, которые дарит ей участие в акции:
- Я люблю участвовать в общественной жизни. Это же сплачивает людей, объединяет. Вы знаете, я и дома с двумя сыновьями делаю кормушки из подручных средств. Это здорово, интересно и полезно!
ВОССТАНОВИТЬ ДОВЕРИЕ
Сегодня в Дендропарке тихо и спокойно. Ничто не мешает размеренному ходу жизни обитателей. А ведь несколько лет назад, в самом начале акции, был период, когда белочек, привлеченных кормушками и заботливыми людьми, похищали и продавали на рынке. Борьба с мелочными браконьерами развернулась масштабная.
- За восстановлением порядка следили не только правоохранительные органы, но и обычные жители района, - вспоминает Владислав Люмин.
Борьба за безопасность братьев наших меньших тогда закончилась победой. Теперь остается сохранить доверие пушистиков. Поэтому мы не сомневаемся, что акция будет иметь последователей.
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