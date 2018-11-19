«Россия - Сербия: сотрудничество без границ» стартует в Новосибирской области

Форум КУБИС - это уникальное мероприятие, которое впервые объединит культуру, бизнес и спорт. И станет отличной возможностью для российских и сербских предпринимателей и деятелей искусства пообщаться и увидеть перспективы сотрудничества, а для бойцов - показать свои навыки.

- Форум посвящен развитию связей между Россией и Сербией. Главное отличие форума КУБИС - соединение бизнес-конференции, спортивного турнира и культурных мероприятий, это поможет сформировать синергетический эффект за счет особой эмоциональной атмосферы и возможности установить более крепкие неформальные связи, - подчеркивает заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Васильев.

Что касается деловой части форума, то провести встречи бизнесменов предложила именно сербская сторона.

- Наше взаимодействие с Сербией имеет тенденции к росту, и в рамках форума мы планируем установить плотные контакты для дальнейшего сотрудничества. Среди возможных направлений - сельское хозяйство, туризм, инвестиции и строительство, - продолжает Вадим Васильев.

Бизнес-конференция «Россия - Сербия: сотрудничество без границ» пройдет 23 ноября на территории Novosibirsk Marriott Hotel.

Одним из главных мероприятий станет крупнейший бойцовский турнир «Кубок дружбы», который пройдет в Сибири уже в 12-й раз. На нем сразятся российские и сербские спортсмены.

- Правительство Новосибирской области оказывает поддержку этому турниру, он пользуется большой популярностью среди спортивных болельщиков. Это уникальное событие, уровень которого растет с каждым годом. Соревнования дают возможность получить уникальный опыт, установить новые связи, познакомиться с культурными и спортивными традициями другой страны, - сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Поведет российских бойцов к победе капитан сборной России по греко-римской борьбе двукратный олимпийский чемпион Роман Власов.

- Прогнозы - дело неблагодарное, тем более что бойцы очень сильные с обеих сторон. Поэтому единственное, что могу обещать: поединки будут принципиальными и зрелищными, - заявил Роман. - Турнир начнется 24 ноября в 15.30 в ЛДС «Сибирь».

Но и это еще не все: одна из важных составляющих форума - культура. И сербская сторона приготовила для Сибири грандиозный подарок: 23 ноября во Дворце культуры железнодорожников состоится концерт группы «Балканика», финалиста «Евровидения-2018».

- «Балканика» - один из самых популярных сербских коллективов. Ради того, чтобы выступить на форуме, музыканты изменили гастрольный график, за что мы им благодарны, - рассказал вице-президент НП «Союз ветеранов спорта» Максим Тарасов.

Побывать на концерте смогут все сибиряки, так что не пропустите!

СПРАВКА «КП»

Впервые «Кубок дружбы» прошел в Новосибирске в 2006 году, сейчас турнир собирает лучших бойцов, которые рискуют бросить вызов российским спортсменам. В турнире будут представлены 10 видов единоборств: боевое самбо, борьба греко-римская, борьба вольная, дзюдо, бокс, кикбоксинг, тхэквондо, тайский бокс, ММА любительское, ММА профессиональное. В этот раз участвуют члены национальных сборных команд России и Сербии. Супербой состоится между приглашенными гостями: россиянином Вячеславом Василевским и бразильцем Адриано The Rock Балби.