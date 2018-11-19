Покрышкин, Мешалкин или Чкалов - чьим именем дополнят название аэропорта Толмачево?

В стране набирает обороты исторический проект - в каждом крупном городе воздушные гавани обретают имена известных людей. В скором времени аэропорты будут привязаны своим именем не только к географической точке, но и к известным деятелям нашей страны.

12 ноября был официально озвучен короткий список для Новосибирской области. Жители региона сегодня выбирают одно имя из трех возможных - фамилия, набравшая больше всего голосов, будет дополнять название аэропорта Толмачево. О том, как выбирали перечень имен для голосования, читайте в нашем материале.

ОТ 18 ДО 70

Первый этап включал в себя сбор предложений от жителей региона. Для того чтобы услышать каждого, общественники проводили массу обсуждений. В общей сложности на территории Новосибирской области было организовано более 60 площадок, где каждый мог выразить свое мнение и предложить кандидатуру.

- Таким образом был сформирован большой лист предложений - жители Новосибирской области назвали 38 фамилий известных людей, - рассказывает председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. - Методом рейтингового голосования мы отобрали 10 имен и отправили этот список организаторам. На следующем этапе ВЦИОМ выбрал из этой десятки три имени: Евгения Николаевича Мешалкина, Александра Ивановича Покрышкина и Валерия Павловича Чкалова.

ВЦИОМ проводил исследование с помощью телефонных опросов. Социологи опрашивали людей в возрасте от 18 до 70 лет, озвучивая 10 уже отобранных имен и предлагая выбрать три из них.

- Мы были удивлены, что в итоговом списке не оказалось фамилии основателя нашего Академгородка Михаила Лаврентьева. Между тем имя Александра Покрышкина звучало практически на каждом открытом обсуждении. Замечательно, что наука и медицинское сообщество представлены именем прославленного кардиохирурга Мешалкина. Наша клиника известна не только в России, но и за рубежом, а аэропорт - это ворота региона, и это достойное имя. Третья фамилия принадлежит знаменитому летчику Чкалову, - подытожила Галина Гриднева.

КОНКУРС МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ!

Руководитель Исторического общества СФО Екатерина Болдырева считает, что общественность очень живо отнеслась к конкурсу, у сибиряков появился даже некий азарт:

- Новосибирская область продемонстрировала огромную вовлеченность, люди проявили активность - у нас получились по-настоящему народный конкурс и народное голосование. Очень активно участвовала молодежь, на наш призыв с первых дней откликнулись студенты Новосибирского института культуры. Уже на этапе обсуждения, изучения биографии известных людей зародился неподдельный интерес. Самый главный итог этой акции - не забыть имена тех великих земляков, которые прославили наше Отечество и наш родной регион.

В Историческом обществе уверены, что даже после окончания конкурса работу стоит продолжить, ведь у нас много музеев, библиотек и даже школ, которым тоже можно было бы дать имена выдающихся соотечественников.

К привлечению внимания общественности к конкурсу присоединились участники

регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы». Ребята дежурили в точках массового скопления горожан, в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в крупных торговых центрах и раздавали людям листовки с информацией о конкурсе.

- Не могу сказать, что все приняли эту инициативу однозначно, но положительных отзывов было гораздо больше, чем отзывов, выражающих сомнение, - считает руководитель регионального отделения «Волонтеров Победы» Ольга Ломова. - Мы проводили одноименную интернет-акцию «Великие имена России», где предлагали прохожим сфотографироваться с портретами сибиряков. Мы также встретили разные отклики и отметили, что большую вовлеченность выказывает молодежь. Жители среднего и старшего возраста считают, что важнее не просто дать аэропорту имя известного человека, а вспомнить людей, внесших большой вклад в развитие нашей страны. Также мы посещали с презентациями вузы и ссузы - большинство студентов отнеслись к акции положительно.

Галина Гриднева напомнила, что юридического переименования аэропорта Толмачево не будет - имя известного человека выбирают для дополнительного названия.

ЗАСЛУЖИВАЮТ ВНИМАНИЯ

Мы поинтересовались у соорганизаторов конкурса, чьи еще имена называли сибиряки на отборочном этапе. И жители региона удивили, вспомнив интересных людей, доказав, что знают и помнят соотечественников.

- На одном из обсуждений мы слушали доклад о Василии Старощуке, легендарном человеке, который, возможно, не так известен. Этот летчик посадил в центре города самолет, давший сбой. Сам погиб, машина сломалась, но пилот сделал все, чтобы не пострадали другие люди, - говорит Екатерина Болдырева.

- Другие новосибирцы вспоминали Георгия Байдукова, знаменитого летчика, нашего земляка, родившегося в Чановском районе. Он совершал героические поступки, у него интересная судьба. Люди просят назвать в его честь хотя бы улицу в нашем городе, - отмечает Галина Гриднева.

Ольга Ломова больше работала с молодежью, и эта группа сибиряков тоже выдвигала интересные предложения:

- Студенты вспоминали людей, которые прославили Новосибирскую область, - Татьяну Снежину, Анну Богалий.

В эти дни, вплоть до 30 ноября, проходит завершающий этап - голосование. Сибиряки могут отдать свой голос за одну из фамилий разными способами: на сайте великиеимена.рф, в группах в социальных сетях - https://vk.com/velikieimena и https://ok.ru/group/54222197620948, а также заполнить анкеты на самолетах, на стойках «Волонтеров Победы» в аэропортах и вокзалах или позвонив на горячую линию - 8-800-707-91-17. С 30 по 4 декабря - авторитетная комиссия проведет подсчет голосов, и 5 декабря организаторы объявят победителей.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Евгений Николаевич Мешалкин (1916 - 1997)

Известный кардиолог и кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор. Академик Академии медицинских наук СССР. Заслуженный деятель науки РСФСР.

В 1941 году, с отличием окончив институт, Евгений Николаевич Мешалкин был мобилизован в армию и отправился на фронт. Именно в годы Великой Отечественной войны он «прошил» два своих первых шва на сердце солдата - и это помогло спасти человеку жизнь. Он участвовал в шестимесячном рейде по тылам противника, в боях на Курской дуге, в освобождении Украины, Польши, Чехословакии.

В 1957 году Е. Н. Мешалкин возглавил институт в составе Сибирского отделения АН СССР и переехал в новосибирский Академгородок. Е. Н. Мешалкин является основателем Института патологии кровообращения в Новосибирске. Ему принадлежат более 800 научных трудов, 47 патентов и авторских свидетельств по различным вопросам хирургии и патологии кровообращения.

Александр Иванович Покрышкин (1913 - 1985)

Советский военачальник, маршал авиации, летчик-ас.

Александр Иванович Покрышкин родился 6 марта (по старому стилю 21 февраля) 1913 года в городе Новониколаевске (ныне Новосибирск) в семье рабочего.

Участник Великой Отечественной войны, первый в истории трижды Герой Советского Союза, кавалер 17 орденов СССР. С 1972 года занимал пост председателя Центрального комитета ДОСААФ СССР. Возглавив общество, А. И. Покрышкин почти 10 лет находился на этом посту и сыграл особую роль в истории ДОСААФ.

В 1981 году А. И. Покрышкин был назначен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР в качестве военного инспектора-советника. Почетный житель города Новосибирска.

Валерий Павлович Чкалов (1904 - 1938)

Советский летчик-испытатель. Герой Советского Союза.

С 1924 года служил в истребительной авиации, с 1930-го - летчик-испытатель (опробовал более 70 типов самолетов, разработал новые фигуры высшего пилотажа). В июле 1936 года совершил беспосадочный перелет Москва - Петропавловск-на-Камчатке. Через год с тем же экипажем совершил рекордный перелет Москва - Ванкувер (США) через Северный полюс.

Именем В. П. Чкалова назван авиационный завод в Новосибирске, который является одним из крупнейших самолетостроительных предприятий Российской Федерации.