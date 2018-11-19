Спартанские игры в Новосибирске: cильнейшие подростки города хотят быть похожими на русских богатырей

Особенные эти игры потому, что проходили впервые. Организация состязаний стала возможна благодаря поддержке министерства регионального развития Новосибирской области, Центра патриотического воспитания Новосибирской области, областного родительского собрания, Александро-Невского спортивного братства, спортивного клуба «Северная Спарта» и совета отцов при губернаторе Новосибирской области. В подготовку включились учителя, тренеры, общественные деятели и, конечно, участники - воспитанники школ и разных спортивных секций Новосибирска.

Спартанские игры - это испытание сразу в нескольких спортивных дисциплинах. Участникам нужно показать жюри и соперникам, что отжиматься, стрелять и бороться они могут лучше других. Необходимо проявить себя в качестве самостоятельного спортсмена, а также члена команды, поскольку жюри оценивает достижения как в личном, так и в командном первенстве.

- На соревнования нас позвала учитель физкультуры. Мы заинтересовались. Собрали команду, - рассказывает участник игр Даниил Баранов (школа № 202). - Ожидали, правда, чуть-чуть другого… Незначительно изменился регламент, и нам пришлось подстраиваться. Но ничего, сориентировались на ходу и успешно прошли первый этап. Сейчас ожидаем такого же результата и победы.

Также подросткам нужно было показать выносливость не хуже, чем у спартанцев, поднимая гирю.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Идея проведения Спартанских игр появилась благодаря желанию развивать у подростков стремление к спортивным победам и патриотизм.

- Цели у нас простые - вырастить здоровое поколение, - комментирует Эдуард Куразян, один из организаторов соревнований, член совета отцов при губернаторе, председатель совета отцов города Оби. - Мы не только привлекаем детей к спорту, но и пытаемся воспитать в них любовь к Родине. Спорт существует не для того, чтобы на улице баловаться: подростки должны защищать интересы своей семьи, города, страны. Все дети наши, и сегодня мы болеем за них одинаково.

ДЕВЧОНКИ СОШЛИ С ДИСТАНЦИИ

Спортсмены проходили несколько этапов в соревнованиях: упражнения на брусьях, подъем 12-килограммовой гири, прыжки на тумбу, стрельба и многое другое. Жюри учитывало не только качество, но и скорость исполнения. На протяжении всего мероприятия участников сопровождали судьи, которые фиксировали результаты.

До второго этапа в Спартанских играх дошли около 100 человек. Все - подростки, имеющие опыт в соревнованиях, многие - кандидаты в мастера спорта в разных дисциплинах.

- Это серьезное мероприятие, мы пришли сюда стать первыми! - заявил один из участников Амир Салахов (школа № 7). - У нас команда спортсменов. Кто-то занимается греко-римской борьбой, кто-то самбо, есть и представители секции дзюдо. Почти каждый - кандидат в мастера спорта! Я лично в спорт пришел в 7 лет. Отец привел.

Спартанские игры проходили в два тура. Первая часть была отборочной и проходила на местах и в федерациях. По словам организаторов, на этом этапе в соревнованиях принимали участие и девушки. Правда, показав неплохие результаты, они все же сошли с дистанции, уступив парням.

- Здесь все дети выдающиеся, - уверен Сергей Майоров, организатор соревнований, директор спортивного клуба «Северная Спарта», член совета отцов при губернаторе. - То, что ребята прошли испытания, - уже достижение. Подростки показали хорошую физическую подготовку. Это мероприятие настроено на воспитание настоящих мужчин, которые впоследствии будут готовы служить в армии.

О том, что занятия спортом лишь переходный этап к взрослой жизни, говорят и некоторые участники.

- Мы занимаемся, чтобы поступить в будущем в разные учебные заведения, - делится планами Иван Чебовских (школа № 202). - Мой друг и я, например, пойдем в военное училище. А мне уже понятно, что в армии я хотел бы служить в автомобильных войсках. Это наша семейная традиция.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

- Сегодня ребята будут сдавать нормы ГТО, отжиматься, - перечислил перед началом игр Сергей Майоров. - Позже состоятся соревнования по мас-рестлингу и выталкиванию из круга. Также есть такие дисциплины, как рукопашный бой и стрельба, жим штанги от груди. Поскольку мероприятие такого формата проводим впервые, посмотрим, как оно пройдет. Если понравится, будем не только продолжать, но и внесем корректировки по итогам.

Заявленных дисциплин было много, но соревнующиеся не терялись, проходили испытания уверенно и слаженно.

- Я испытываю волнение! - поделился эмоциями Никита Петров, ученик кадетского класса школы № 7. - Мне приходится часто выступать на разных соревнованиях от кадетского корпуса. Почти всегда показываю хорошие результаты. Уже зарекомендовал себя с хорошей стороны, поэтому меня приглашают. Это затягивает. Победа в соревнованиях - это престиж, личное достижение, испытание собственных сил и возможностей. После преодоления очередного рубежа растет вера в себя. Эти игры - не исключение.

ПОБЕДА ДОСТАЛАСЬ...

После нескольких часов напряженной борьбы судьи объявили результаты. По количеству первых мест в лидерах оказались две команды принимающей соревнования школы № 7. И это неудивительно - дома стены всегда помогают.

Чуть меньше наград забрали спортсмены из школ № 59 и 202, а также лицея № 113. Не упустили возможность проявить себя и воспитанники СК «Северная Спарта». За призовые места спортсмены получили кубки, медали, дипломы и денежные призы. А всем участникам организаторы подарили памятные призы.