Битумовозы BONUM: секреты термоизоляции колбы битумовоза

Совсем скоро зима окончательно накроет своими морозами огромную Россию - города, села, поля, горы, реки и многокилометровые трассы. А это означает, что наступит очень сложный период для перевозчиков битумных материалов, которые непременно заинтересованы, чтобы температура перевозимого груза сохранялась как можно дольше. Особенно это касается самых холодных регионов страны - Сибири и Дальнего Востока, где столбик термометра опускается очень низко.

Поэтому заводы-производители битумовозов сталкиваются с важным вопросом: как обеспечить перевозку груза без потери тепла. И возможно ли в условиях сибирских морозов осуществлять перевозку таких сложных грузов?

Специалисты завода «БОНУМ» говорят: да, возможно! Именно для этого была разработана технология BONUM THERMO-S SYSTEM - система, аналогичная термосу, которая доказала свою эффективность на практике. Основной принцип технологии - сохранение тепла благодаря многослойной термоизоляции. Именно поэтому система носит такое название: функционируя по подобному принципу, колба битумовоза сохраняет необходимую температуру груза.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Суть технологии BONUM THERMO-S SYSTEM состоит в том, что она не позволяет температуре груза снижаться благодаря трехслойной термической защите из минеральной ваты и пенофола - современного металлизированного экрана на основе ПВХ.

BONUM THERMO-S SYSTEM состоит из трех слоев:

Первый - слой минеральной ваты высокой плотности толщиной 150 мм, усиленный слоем армированной алюминиевой фольги, что позволяет заменять 225 мм обычного листа минеральной ваты.

Второй - теплоизолирующий слой толщиной 4 мм, произведенный на основе асбеста и каучуков, отличается очень низкой теплопроводностью, выполняет функцию изоляции внешней обшивки от колбы полуприцепа, что предотвращает потерю тепла.

Третий - экранирующий теплоизолятор толщиной 5 мм, состоящий из армированной алюминиевой фольги и полиэтилена с закрыто-пористой структурой, который благодаря тому, что он не впитывает влагу, предотвращает появление конденсата.

Все это в совокупности со стальной обшивкой колбы толщиной 0,8 мм с полимерным покрытием финского производства, которая устанавливается на основную колбу через паронитовые прокладки, фиксирует термозащиту, регулирует тепловые потоки в инфракрасном спектре и противостоит воздействию конденсата, неизбежно возникающего при частых перепадах температуры, как никакой другой материал.

Фото: Предоставлено БОНУМ. Реклама

ВНЕШНИЙ ВИД

Техника производства завода BONUM отличается не только качеством и надежностью, но и привлекательным внешним видом. На дорогах ее невозможно не заметить: красивое и долговечное лакокрасочное покрытие, яркие цвета окраски приковывают на себе взгляды по пути следования полуприцепов-цистерн.

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

Специалисты завода BONUM всегда в поиске новых идей: постоянное улучшение и развитие выпускаемой продукции - это путь, который выбрала компания. Буквально недавно команда завода вернулась с одной из самых значимых выставок в сфере обработки листового металла EuroBLECH. Выставка проходит раз в два года с участием более 1 500 компаний - это крупнейшая отраслевая площадка в мире, где представляют технологии для всего производственного цикла. Специалисты вернулись вдохновленные, готовые внедрять и развивать новые идеи. Пока нововведения держатся в секрете, но очень скоро вы все сами увидите своими глазами на дорогах.

АССОРТИМЕНТ ТЕХНИКИ

Завод «Бонум» производит не только битумовозы. Компания выпускает также бензовозы и цементовозы. Каждая позиция хороша в своем сегменте.

КСТАТИ

На заводе BONUM до нового года действует акция: все клиенты получают в подарок систему Wabco OptiLink, которая показывает на экране смартфона давление в шинах, нагрузку на оси, состояние тормозных систем и другие важные параметры полуприцепа. Для того, чтобы увидеть актуальную информацию о параметрах полуприцепа «БОНУМ», водителю даже не придется покидать кабину тягача. Это удобно и для самого человека, управляющего большегрузом, и для руководителей автопарков, у которых всегда под рукой будет сводка и отчет.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться

Филиал «Сибирский»

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 45/2, офис 204;

тел.: +7-923-100-50-09;

e-mail: v.samusev@bonum-trailer.ru

www.bonum-trailer.ru