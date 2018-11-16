«Мою семью стали преследовать»: новосибирский экс-милиционер, осужденный за убийство проституток, написал письмо Путину

Евгений Чуплинский, в прошлом - милиционер, а теперь - обвиняемый в самой зверской серии преступлений, написал письмо президенту. Напомним, офицера из Новосибирска судят за убийство 19 проституток, их расчлененные тела находили на городских свалках с конца 1990-х. В начале года присяжные заседатели признали Чуплинского виновным. Новосибирский областной суд вынес пожизненный приговор. Однако Верховный суд его отменил. Оказалось, по ряду эпизодов прошли сроки давности. Процесс начался вновь и уже близится к финалу. Накануне приговора Чуплинский подготовил обращение в Кремль, копию письма его адвокат передал в «Комсомольскую правду».

Жертвы маньяка.

«Мою семью стали преследовать», - заявляет в письме Чуплинский, добавляя, что оговорил себя, спасая дочек от самосуда и косых взглядов. Девочки (младшей - 8, старшей - 13 лет) не могли спокойно продолжать ходить в школу, когда их папу показывали по телевизору и называли маньяком. Чуплинский рассказывает, что силовики согласились поменять его детям и жене фамилию, а также помочь им с переездом, если отец семейства напишет явку с повинной. Что их бывший коллега и сделал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/668347" frameborder="0"></iframe> Евгений Чуплинский, арестованный за убийство 19 проституток, дал эксклюзивное интервью "КП".Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Мои дети и моя жена были подвергнуты травле и преследованию, их жизни находились под реальной угрозой. Именно в связи с этими событиями были предприняты все возможные меры для недопущения расправы над ними. <…> Была обеспечена их вооруженная охрана и защита до момента их переселения в другой регион России, была оказана вся возможная помощь, предусмотренная законом. Были сменены их биографические личные данные, была произведена замена документов. Их новые биографические данные и их новое местонахождение и место жительства были засекречены для их безопасности».

Может ли Евгений Чуплинский выйти на свободу? Объясняем на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Когда семья Чуплинского была уже в другом регионе, арестант стал менять показания, отказался от явки с повинной. И тогда, по версии Чуплинского, силовики начали мстить.

«На судебном заседании Новосибирского областного суда государственная защита в отношении моих детей и жены была намеренно нарушена! Были раскрыты новые биографические данные моей жены, ее новые личные данные, регистрация по месту ее жительства, а следовательно, и место жительства детей. Место ее новой работы и ее профессия. Моя жена была допрошена в суде в качестве свидетеля методом видеоконференцсвязи. <…> Все, кто находился в зале судебного заседания, хорошо ее видели и слышали. В том числе и родственники потерпевших, мести со стороны которых опасалась моя жена, обращаясь за защитой государства. <…> В нарушение закона к материалам дела приобщены и представлены для общего обозрения ксерокопии паспорта с фотографией жены и штампом регистрации по месту жительства. Таким образом раскрыты все новые личные данные жены <…> Цель, которую преследовало при этом гособвинение, была успешно достигнута. Произошедшее в суде произвело на меня огромное давление, совершенно ошеломило и потрясло меня».

«Вы сознаетесь хоть в убийстве Винни-Пуха» - Евгений Чуплинский настаивает на своей невиновности 00:00 00:00

Чуплинский называет произошедшее предательством. И письмо заканчивает фразой: «С уважением, гражданин России, обвиненный в преступлениях, которых не совершал». К письму есть приложение - лист с фамилиями сотрудников полиции и СК, которые, по версии Чуплинского, сфабриковали его дело.

Добавим, что следствие не раз заявляло, что у них есть железные доказательства вины экс-милиционера.

- Основанием для задержания Чуплинского стали выводы молекулярно-генетических экспертиз. Сначала по одному из эпизодов было установлено совпадение биологических образцов - как потожировых следов, так и его спермы. Когда Чуплинского задержали, были назначены новые экспертизы. И тогда еще по четырем эпизодам пришли заключения: там тоже нашли его генотип, - рассказал «КП» - Новосибирск» Владимир Бондаренко, заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел областного управления СКР.

Первый раз подозрение на Чуплинского пало еще в 2004 году. На таксиста, в прошлом отслужившего несколько лет в погранвойсках КГБ и Кировском райотделе милиции, показал телефон пропавшей девушки Шумиловой. Чуплинский тогда объяснял, что мобильник обранили в салоне его мащины какие-то парни-пассажиры. Еще одно "совпадение": Чуплинский знал убитых проституток. Сам он говорил, что они были информаторами по работе. Но подружки жертв рассказывали другое, что экс-милиционер проявлял патологический интерес к тому, как идет поимка маньяка.

- Происходило, например, так: убивал женщину, расчленял и разбрасывал останки в тех местах, где, знал, их скоро найдут. Потом приезжал в компанию девушек, которые знали погибшую, и разговаривал с ними о жертве. А те, например, говорят: «Да она сволочью была, так ей и надо». Он для себя решал: «Значит, я правильно сделал». Издевательства над телами жертв тоже оправдывал. Как он пояснял, эти действия содержали аллегории. Допустим, его женщина оскорбляет, он ее убивает и удаляет ей язык, - говорит Бондаренко. - Нам Чуплинский пояснял, что всякий раз, когда девушки его провоцировали, а он убивал, - чувствовал определенный выход энергии. Но после ряда эпизодов преступления стали происходить на автомате.