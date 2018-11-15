2018-11-15T13:18:56+03:00
Общество

Вынужденная мера: из-за чего и насколько подорожает проезд в Новосибирске

Перевозчики просили поднять цену до 56 рублей и выше, но власти согласились повысить тариф только на три рубля
Екатерина КОМЯКОВА
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С 1 декабря 2018 года тариф поднимется почти на 16%. Фото: архив "КП".С 1 декабря 2018 года тариф поднимется почти на 16%. Фото: архив "КП".Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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О необходимости поднять плату за проезд перевозчики заговорили несколько месяцев назад. Руководители транспортных предприятий просили увеличить стоимость проезда более чем в два раза! По их заверениям, транспорт в плачевном состоянии - необходимы и ремонт, и обновление парка. Еще один аргумент перевозчиков - тарифы на проезд в других регионах существенно выше. Инициатива нашла поддержку мэрии Новосибирска.

Но просто по желанию перевозчика поднять тариф нельзя - он должен быть утвержден регулирующим органом. И вот появилась долгожданная информация от департамента по тарифам Новосибирской области, которая и расставила все точки над «и». Новые тарифы были объявлены официально. Так, стоимость проезда на метро с 1 декабря 2018 года будет составлять 22 рубля, автобусом - 22 рубля, горэлектротранспортом - 21 рубль. А теперь попытаемся разобраться и ответить на вопрос: насколько оправдано и неизбежно было это решение?

Руководитель департамента по тарифам Гарей Асмодьяров в ходе брифинга ответил на самые острые вопросы по поводу роста тарифов.

- Гарей Равильевич, расскажите, как принимаются решения по повышению платы за проезд, на что вы опираетесь при расчетах?

- Предварительно департаментом производится оценка обосновывающих материалов перевозчиков. По метрополитену и «Горэлектротранспорту» это был анализ финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерско-статистической отчетности за 2016, 2017 и первый квартал 2018 года. Что касается перевозки автобусами, мы несколько расширили подход. Мы проанализировали фактические расходы перевозчиков за 2016, 2017 и первый квартал 2018 года - применили методы экономически обоснованных расходов и метод индексации, а также попытались применить метод нормирования расходов затрат на перевозку пассажиров. В результате мы видим, что утвержденный тариф является экономически обоснован и более того - сбалансирован с точки зрения перевозчиков и с точки зрения потребителей. Рост составляет 15,8%.

- Интересно, на сколько сами перевозчики просили повысить плату?

- Заявка метрополитена - 31 рубль 90 копеек, «Горэлектротранспорт» просил 24 рубля 22 копейки, автотранспортные предприятия - 56 рублей и выше.

- Есть ли гарантированный срок, в течение которого тарифы поднимать не будут?

- Срок действия тарифа составляет не менее одного года. То есть в течение этого года мы будем анализировать, как работают предприятия, влияют ли на их работу внешние факторы, например, рост электроэнергии на оптовом рынке, либо что-то другое. Все это будем учитывать, анализировать, в результате будет понятно, целесообразно ли возвращаться к этому вопросу в 2019 году.

- Тарифы на общественный транспорт не повышались три года. Почему нельзя плавно повышать тариф каждый год, как в сфере ЖКХ?

- Департамент ежегодно анализирует итоги финансово-хозяйственной деятельности организаций. По итогам анализа роста расходов по перевозке пассажиров, в частности, по автомобильному транспорту, оснований для пересмотра тарифа не было.

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