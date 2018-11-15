Фанатка сериала «Дневники вампира» напала на парня, приняв его за оборотня

— Я — вампир. На самом деле, я — мертвая, — заявила сибирячка своему новому парню.

Парочка едва познакомилась, вместе провели ночь, а утром — вот такое откровение.

Но отмотаем время назад… Интернет, социальные сети. Он и она заводят незатейливую беседу, флиртуют и договариваются о встрече. Парень позвал блондинку к себе — в квартиру в Ленинском районе Новосибирска. Сказал волшебное слово: «выпьем». Собеседница — 22-летняя Катя Тирская — не устояла и явилась на вечерний раут.

Сначала время проводили чудесно: общались, играли на синтезаторе. Но уже утром перебравшая со спиртным гостья объявила: «Я — вампир». А парень — атеист, с нечистью дел не имел. Стал выпроваживать поехавшую дамочку. Но та — ни в какую. Кавалер на какой-то момент ослабил бдительность, пошел в ванную. А стал выходить — вампирша-то и напала. Атаковала, правда, не клыками — ножом.

У хозяина квартиры — ни святой воды под рукой, ни серебряной пули… Кое-как отнял нож, но адская гостья тут же нашла другой. Дальнейшие события описаны в приговоре:

«Он выбежал из квартиры на лестничную площадку, стал стучаться в двери к соседям и просить о помощи».

«Утром внезапно напала» - старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин о деле новосибирской «вампирши». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Приехала полиция. У сотрудников не нашлось осиновых кольев. Впрочем, солнце уже взошло, и вампирша была не опасна, еле держалась на ногах и хотела спать...

Катя оказалась любителем компьютерных игр и мистических сериалов. Служивым так и пояснила: решила, что она — героиня «Дневников вампиров», и ее миссия — убить врага.

— По версии Екатерины, парень был оборотнем, — добавляют детали силовики.

Битва добра со злом случилась еще в феврале этого года, молодой человек до сих пор не оправился: нигде не работает, ходит по врачам и, как страшный сон, вспоминает блондинку из интернета.

— Тирская приговорена к двум годам и шести месяцам лишения свободы. А также должна возместить потерпевшему моральный вред в сумме 330 тысяч рублей, — подводит итог прокурор отдела государственных обвинителей Феликс Кузнецов.

Так что в ближайшее время Катерина останется без сериалов и крови.