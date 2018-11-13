«Царство небесное слесарю»: как новосибирцы похоронили живого человека во время коммунальной аварии

Напомним, в минувший понедельник на улице Котовского порвалась тепломагистраль. Из-под земли начали бить горячие фонтаны, кипяток заполнил улицу, магазин, поликлинику.

САМ СЕБЕ РЕПОРТЕР!

Сибиряки, достав из карманов смартфоны, превратились в репортеров, комментируя происходящее. «Потоки горячей воды льются по дороге, попадают на тротуар. Парит. Машины едут по воде, фонтан бьет из-под земли, ничего не видно. Завтра тут будет каток», - в общем, что вижу, то и пою.

КОГДА ЗАБИЛ ФОНТАН?

В 13.50 на место выехали коммунальные службы, МЧС, «Скорая помощь». Из-за потоков воды в местном супермаркете «Ярче!» на улице Котовского и в поликлинике № 16 оказались заблокированы люди.

- Сотрудники управления МЧС помогли 15 горожанам выбраться из помещений, - рассказал нам начальник отдела информации управления Павел Винаков.

Сообщение об аварии вместе с живописными кадрами попало в социальные сети, там же люди описывали, как они пережили аварию.

- Была в магазине. Люди через окно выбирались. Страшное дело, - пишет Дарья Наумова.

Мы связались с Дарьей, и она эмоционально рассказала о том, что происходило в магазине:

- Я стояла у кассы, и вдруг продавцы начали выводить людей из помещения. Потом через порог хлынула вода, и всех, кто не успех уйти, начали выводить через окно. Поставили стремянку, двое мужчин страховали людей снаружи, подавали им руку… В очереди к окну уже было человек 10, и тут одна пожилая женщина как-то неловко очутилась внизу. Кажется, повредила руку. Очередь застопорилась, и я решила выйти через дверь - завязала поверх сапог пакеты, которые продавцы всем выдали, и пошла в воду.

- В машине вода! Пришлось вычерпывать и лед отскребать, - возмущается еще один из очевидцев.

- В поликлинику было не зайти - из железных сидений соорудили мосточек, - описывает жительница района.

«СЕЕМ ПАНИКУ. НЕДОРОГО!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/677337" frameborder="0"></iframe> Кипяток на дороге..

Тут же в обсуждении ЧП появились странные комментарии о том, что на аварии погиб один человек - коммунальщик, который хотел «перекрыть вентиль», его ошпарило кипятком. Еще один человек, со слов информаторов, попал в реанимацию, а шестеро находятся в ожоговом отделении. По словам другого комментатора, в яму провалился КамАЗ! Во всех случаях люди ссылались на знакомых своих знакомых.

- Есть погибшие... Слесарь один обварился, упал в кипяток. Царствие небесное… Страшная смерть. Второй в реанимации, подробности не знаю. КамАЗ вроде провалился еще, - оставила комментарий в соцсетях некая Наталья Гринь.

В управлении МЧС эту информации опровергли.

- Пострадавших и погибших в результате коммунальной аварии нет, - заявляет Павел Винаков.

Подтверждает его слова и главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова:

- Мы дежурили на данном объекте, но обращений от граждан не поступало.

Что называется, у страха глаза велики. Может быть, людей смутили и заставили поверить в слухи машины «Скорой помощи» и реанимации, стоящие рядом с местом порыва сетей? Но в этом-то как раз ничего странного нет - ситуация нештатная, и дежурство спецслужб при этом обязательно.

ГДЕ ПРАВДА, БРАТ?

В результате ЧП в 40 жилых домах, двух лечебных учреждениях отключили отопление, но критического понижения температуры в помещениях не произошло. В противном случае в МЧС готовы были предоставить людям временное место пребывания.

- На время отключения почти в половине жилых домов и двух лечебных учреждениях теплоснабжение было организовано с обратного трубопровода, - сообщили в Сибирской генерирующей компании. - Скорее всего, причиной серьезного порыва на улице Котовского стал высокий износ теплосети - локальная наружная коррозия. Ранее специалисты теплосетевой компании обнаружили на этом участке дефект, и 13 ноября его должны были устранять в плановом порядке - место намеченных работ огородили, подогнали технику. К сожалению, из-за резкого изменения температур изношенная труба не дождалась ремонта - произошел порыв.

13 ноября в 5 часов утра все поломки были устранены, системы отопления начали заполняться.

КОНКРЕТНО

Авария произошла 12 ноября в 13.50 в районе дома № 44 по улице Котовского. Оперативно приехавшие на место специалисты обнаружили порыв на магистральной трубе диаметром 600 мм. В 15.20 дефект был локализован, в зону отключения попали 62 объекта, в том числе 40 жилых домов, три детских сада, два лечебных учреждения, а также 17 административных зданий. Также была подтоплена проезжая часть улицы Троллейной. Восстановительные работы велись в течение 14 часов, были задействованы 63 человека, в том числе сотрудники шести бригад Новосибирской теплосетевой компании, работали 20 единиц техники. Сотрудники подразделения провели разрытие, откачали воду, вырезали поврежденный фрагмент трубы и поставили на его место новый. А в 3 часа ночи сварочные работы были завершены.