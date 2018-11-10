Преступление века: полиция ищет детей, которые слепили из снега неприличную фигуру

Очередное преступление потрясло жителей новосибирского городка Бердска. Пенсионеры хватаются за сердце, у мужчин дергаются веки, а женщины запирают детей в квартирах – лишь бы не видели того ужаса, что произошел во дворе школы. Там, рядом с обителью знаний, возникла массивная снежная скульптура – белая холодная сосиска с двумя шариками по бокам.

Шутки – шутками, а полиция реально намерена разбираться с этим современным искусством. По крайней мере, в интернете появилась копия служебного документа. Может, конечно – подделка, фейк. Но выглядит правдоподобно.

«8 ноября 2018 года в 16 часов 40 минут по телефону гражданин сообщил о том, что на территории школы №12 подростки слепили из снега большой член. На место направлен ПДН», - говорится в бумаге, подписанной оперативным дежурным бердского отдела МВД.

Бердская полиция ищет преступников. Фото: Типичный Новосибирск\https://vk.com/typical_nsk

И не говорите потом, что полиции ни до чего нет дела! Не остались в стороне, выслали сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.

Главное теперь – сработать быстро. А то, боже упаси, солнце подогреет, и улика растает. Ну, или поклонники народного зодчества растащут по кусочкам.

Редакция «КП»-Новосибирск» запросила информацию в областном главке МВД. А пока можем строить свои версии.

Возможно, скульптура в школьном дворе – вовсе и не то, что видится испорченным гражданам. Может, это просто два снежных мячика и столбик. Ну, задали ребятишкам сделать это на уроке технологии. Что ж такого?

А может, детвора снежную бабу лепила, да что-то пошло не так…

Впрочем, есть и страшные версии… Что, если это не дети сделали, а взрослые? И не просто какой-нибудь прохожий случайный, а организованное преступное сообщество? Может, прямо сейчас эта банда орудует рядом с другими школами и садикам, превращая мягкий белый снег в эту мерзость? Тогда, конечно, сотрудников ПДН будет не достаточно – придется вызвать ОМОН и уголовный розыск.