2018-11-12T14:45:33+03:00
Общество

Перед строительством новосибирского онкоцентра посчитают врачей и технику

В Новосибирской области проводят аудит всей онкологической службы
Александра БРУНЯ
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Владимир Войцицкий, главный онколог области (слева), и Константин Хальзов, министр здравоохранения региона, рассказали, когда начнется строительство онкоцентра.Владимир Войцицкий, главный онколог области (слева), и Константин Хальзов, министр здравоохранения региона, рассказали, когда начнется строительство онкоцентра.Фото: Александра БРУНЯ
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В нашем регионе активно идет работа над подготовкой проекта строительства онкологического центра. Сейчас специалисты проводят аудит всей онкологической службы, чтобы подойти к решению вопроса с конкретными цифрами. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов и главный онколог области Владимир Войцицкий рассказали, когда начнется долгожданная стройка.

В НАЛИЧИИ - 780 КОЕК

Константин Хальзов с ходу успокоил: планы не изменились, но, прежде чем строить онкоцентр, решили посчитать, что уже имеется в сфере онкологии и, главное, хватает ли специалистов.

- Три недели назад я инициировал аудит онкологической службы. Итак, сейчас у нас 780 коек данного профиля. Большое внимание направлено на обучение высококвалифицированных кадров. Сейчас на кафедре онкологии профессиональную переподготовку проходят 50 врачей, переучивающихся с других специальностей на онколога, - рассказал министр. - Следующий этап - оценка помещений и оборудования, в том числе важно понять, насколько оно современное и качественное.

До конца года губернатор ждет подробный отчет. Министр должен будет представить главе региона медико-техническое обоснование строительства онкологического центра, который будет возведен после разработки проекта.

«НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ»

За пошаговый подход к созданию новой онкологической службы в регионе выступил и главный онколог Новосибирской области Владимир Войцицкий.

- Нельзя изолировать друг от друга онкологов и врачей других специальностей. Конечно, нужно укреплять материально-техническую базу основного звена - областного онкологического диспансера, а также максимально использовать федеральные клиники и большие больницы, существующие на территории Новосибирской области, крупные институты. Все должно быть направлено на борьбу с онкологией, - отметил Владимир Войцицкий.

Специалист добавил, что в борьбе с раком главную роль играет не оборудование и не единый центр:

- Хотелось бы, чтобы население было заинтересовано в своем здоровье. Перед нами стоит задача раннего выявления онкологических заболеваний, проведения своевременной диспансеризации населения. От этого во многом зависит качество и успешность последующего лечения.

«МЫ НЕ МОЖЕМ ПРОСТО ТАК ТЕРЯТЬ ПЯТЬ ЛЕТ»

В любом случае строительство онкологического центра - дело не двух и даже не трех лет. Но проблему нужно решать здесь и сейчас, в том числе и с маршрутизацией пациентов.

- Почему для нас важно оценить маршрутизацию? Все мы понимаем, что нам нужен современный онкологический центр, но даже с момента закладки первого камня до введения медучреждения в эксплуатацию пройдут годы, три - пять лет. Мы не можем просто так потерять это время, - считает Константин Хальзов. - Уже сейчас нужно использовать те мощности, которые имеются на территории, приложить усилия и провести максимум мероприятий, которые позволят изменить ситуацию. Сейчас необходимо организовать маршрутизацию, структуру, которая будет работать эффективно. Также мы создадим единую онкологическую регистратуру, будем открывать центры амбулаторной онкологической помощи.

При этом министр подчеркнул, что проблем с кадрами быть не должно. Весь следующий год специалисты министерства планируют посвятить разработке проекта, а к строительству современного онкологического центра приступят в 2020 году.

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