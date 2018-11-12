Агрофорум в Сибири: сельское хозяйство объединим с наукой

Аграрный форум - одно из самых масштабных в Сибири событий на сельскохозяйственную тематику. Важность ему придает и сезон - в ноябре принято подводить итоги уборочной, и региональная составляющая - Сибирь одновременно зона рискованного земледелия и стратегически важная аграрная территория. Расскажем о главных событиях форума.

УБРАЛ САМ, ПОМОГ ДРУГУ

По результатам трудовых соревнований почетные грамоты и премии получили 192 представителя разных хозяйств. В Государственном концертном зале имени А. М. Каца прошел праздник для победителей. Перед передовиками выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, он отметил лучшие хозяйства и предприятия, а также поблагодарил всех за хорошую работу:

- Спасибо огромное за то, что, несмотря на непредсказуемые погодные условия, непростую экономическую ситуацию, руководители находили нужные решения, оперативно реагировали. Трудовые коллективы самоотверженно трудились, не опускали рук. Уборочная кампания 2018 года запомнится примером взаимовыручки. Только благодаря ей смогли пройти тяжелую посевную, а потом убрать урожай. В целом более 230 единиц техники из районов, закончивших сбор урожая, оказывали помощь хозяйствам соседних территорий.

Глава региона также рассказал о векторах развития аграрного сектора в ближайшем будущем. Это привлечение кадров на сельские территории, поддержка инвестиционных проектов, стратегическое планирование.

- Среди важнейших направлений я вижу развитие сотрудничества науки и аграрного комплекса, - подчеркнул Андрей Травников. - Достижения науки позволяют нам повышать эффективность производства. Уже сегодня новые технологии в полеводстве позволяют снизить затраты труда, горюче-смазочных материалов, удобрений и ядохимикатов. Цифровизация в скотоводстве позволяет обеспечить индивидуальный подход к животным, рост продуктивности, снижение затрат. Предприятия, которые раньше других освоят эти технологии, получат существенные конкурентные преимущества.

Еще один этап награждений прошел… на парковке. Ключи от 18 новеньких внедорожников «УАЗ-Патриот» глава региона вручил главам районов и сельхозпредприятий, показавших лучшие результаты по итогам уборочной. Сергей Михеев, глава хозяйства ООО «Ярковское», не может сдержать улыбки:

- Отработали хорошо! Урожайность - 39,6 центнера с гектара, в хороший год получили бы и больше 40, но погодные условия помешали. Год дождливый, на полях утки плавают… Уборка тяжелая, но мы справились. Сегодня можем смело праздновать и смотреть друг другу в глаза.

Андрей Травников вручает ключи Сергею Михееву - директору ООО «Ярковское».

ПЕРЕРАБОТАТЬ И ПРОДАТЬ

На форум приехали представители более 100 предприятий нашего региона, а также эксперты и производители из 35 регионов страны, представители из Германии, Нидерландов, Франции, Белоруссии, Казахстана. На площадке Экспоцентра прошел круглый стол по сибирской молочной индустрии, конкурс обвальщиков мяса, состоялась выставка племенных животных и сельхозтехники. Интересным событием стала пленарная сессия, посвященная развитию аграрного сектора до 2030 года. Представители науки, власти, бизнеса обсудили самые важные тенденции и планы развития на годы вперед.

Сразу несколько спикеров говорили о развитии экспорта. Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов дал производителям понять, что для международной торговли необходимо развивать глубокую переработку сырья. Кстати, Новосибирская область показывает хорошие результаты по экспорту.

- Зерно успешно экспортируется в Китай, Монголию, Азербайджан, а мука, кондитерские изделия, продукция птицеводства - в Казахстан, Китай и Монголию. Перед нами стоят задачи по дальнейшему наращиванию экспорта, - отметил Александр Дубовицкий.

Джамбулат Хатуов высоко оценил аграрные инвестиционные проекты региона и дал понять, что будущее - за глубокой переработкой.

КОНКРЕТНО

Государственные награды - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручены:

- Алексею Агееву - механизатору ЗАО «Лукошино»;

- Анатолию Ляхову - директору ЗАО «Кубанское».

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» получил Егор Кин, директор ООО «Рубин».

Знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» получил Александр Замиралов, начальник отдела главного государственного ветеринарного инспектора по городу Бердску отдела государственной ветеринарной службы районов области управления ветеринарии Новосибирской области.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Новосибирской области» получили:

- Анатолий Кетта, директор по растениеводству АО «Кудряшовское»;

- Иван Корниенко, научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук Сибирского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства;

- Сергей Метель, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Колос» - колхоза;

- Татьяна Соболева, начальник цеха ремонтного молодняка АО «Новосибирская птицефабрика»;

- Валентина Стрельникова, главный зоотехник ЗАО «Пламя».

Почетные грамоты Новосибирской области получили:

- Сергей Нижник, тракторист отделения № 3 ЗАО «Степное»;

- Леонид Ровенский, генеральный директор АО «Карасукский мясокомбинат».